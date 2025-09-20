Izraelské letectvo za poslední den zasáhlo v Pásmu Gazy přibližně sto cílů včetně tunelů a skladů zbraní. Podle serveru Times of Israel (ToI) to v sobotu oznámila armáda židovského státu. Jeruzalém zesílil ofenzivu ve městě Gaza. Podle úřadů ovládaných Hamásem zemřely za posledních 24 hodin desítky lidí, tvrzení však nelze nezávisle ověřit.
Izrael utahuje smyčku kolem Gazy, zasáhl stovku cílů
Armáda židovského státu uvedla, že 98. divize nadále rozšiřuje své operace a v uplynulém dni zničila v Gaze infrastrukturu Hamásu, včetně tunelových šachet, budov s nástrahami a pozic využívaných teroristy. Podle armády bylo zabito i několik členů teroristické skupiny – včetně polních velitelů.
162. divize, která rovněž operuje v Gaze a oblasti Kafr Džabálie, zabila několik dalších agentů – mimo jiné i útokem dronu – a zničila infrastrukturu Hamásu, sdělily síly židovského státu. Další divize pak likvidovaly teroristy a jejich infrastrukturu na severu a jihu palestinské enklávy, píše ToI.
Úřady ovládané Hamásem hovoří k sobotnímu odpoledni o 34 mrtvých za posledních 24 hodin. Ve městě Gaza zahynulo při nočních úderech Izraele nejméně čtrnáct lidí, tvrdí místní zdravotníci.
Představitel nemocnice Šífa v Gaze, kam byla přivezena část těl, sdělil, že mezi oběťmi je šest členů jedné rodiny, jejichž dům byl zasažen útokem v sobotu brzy ráno. Podle něj se jednalo o příbuzné ředitele nemocnice Šífa Muhammada Abú Salmíji. Palestinský Červený půlměsíc oznámil, že dalších pět lidí bylo zabito při útoku poblíž náměstí.
Izraelská armáda na otázky týkající se těchto úderů bezprostředně nereagovala. Kvůli poslední izraelské pozemní vojenské operaci Palestinci město Gaza hromadně opouštějí – někteří autem, jiní pěšky.
Vojenské křídlo Hamásu na komunikační platformě Telegram zveřejnilo fotografii izraelských rukojmí s varováním, že jejich životy jsou vojenskou operací Jeruzaléma ohroženy, upozornila agentura Reuters.
Západní kritika sílí
Útoky přicházejí v době, kdy západní země stále častěji kritizují eskalaci války ze strany Jeruzaléma a některé z nich se chystají uznat palestinský stát na setkání světových lídrů na zasedání Valného shromáždění OSN příští týden, píše AP. Například portugalské ministerstvo zahraničních věcí uzná Palestinu dříve – už v neděli.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na brutální útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu židovského státu zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území tento týden vydala zprávu, podle níž Jeruzalém v Pásmu Gazy páchá genocidu. Izraelské bombardování za posledních 23 měsíců zabilo více než 65 tisíc lidí v enklávě, uvádějí místní úřady ovládané Hamásem. Jejich tvrzení však nelze nezávisle ověřit, navíc dle dostupných informací nerozlišují mezi civilisty a islamistickými ozbrojenci.
