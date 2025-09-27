Izraelské útoky v Gaze zabily nejméně 44 lidí, tvrdí tamní zdravotníci


27. 9. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Izraelské útoky a střelba v Pásmu Gazy zabily nejméně 44 lidí, včetně devíti z jedné rodiny v uprchlickém táboře Nusajrát ve střední části pásma. S odvoláním na místní zdravotníky, které kontroluje teroristické hnutí Hamás, to napsala agentura AP, jež připomíná, že stoupá mezinárodní tlak na uzavření příměří, ale Izrael zatím zůstává neústupný a odhodlaný ve válce pokračovat.

Útoky přišly jen hodiny poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu v projevu k Valnému shromáždění OSN řekl, že Izrael musí dotáhnout boj proti teroristickému hnutí Hamás do konce. Izraelská armáda se zatím k útokům nevyjádřila.

Podle agentury AP, která upozorňuje i na kritickou situaci nemocnic v pásmu, si dalších nejméně jedenáct životů vyžádal ranní útok, který zničil dům ve městě Gaza, a pět pak zásah stanu pro vnitřně vysídlené v oblasti Chán Júnisu na jihu oblasti, v níž v extrémně těžkých podmínkách přežívají přes dva miliony Palestinců.

Od začátku války, kterou v říjnu 2023 vyvolal útok Hamásu na Izrael se 1200 mrtvými, už v Pásmu Gazy podle zdejších zdravotních úřadů ovládaných Hamásem přišlo o život přes 65 tisíc lidí a dalších na 167 tisíc bylo zraněno. Údaje nelze nezávisle ověřit, agentury OSN je ale považují za spolehlivé odhady.

