Uzavřené školy, zpožděné příměstské vlaky v Římě či zablokovaný přístup do přístavu v Janově přinesla pondělní stávka italských zaměstnanců v dopravě, jejímž cílem je podpořit Palestince v Pásmu Gazy a protestovat proti dodávkám zbraní do Izraele. Demonstranti s palestinskými vlajkami vyšli do ulic v Janově, Livornu či Neapoli, protesty se očekávají v dalších velkých městech, napsala agentura Reuters.
Propalestinská stávka v Itálii zpozdila vlaky i blokuje přístav
Přístavní dělníci v Janově ráno zablokovali přístupové cesty, aby dali najevo svůj nesouhlas s dodávkami zbraní do Izraele, který podle nich operací v Pásmu Gazy působí utrpení mnoha nevinným civilistům. „Palestinci nám dávají stále nové lekce svou důstojností a odporem,“ citovala agentura člena stávkující organizace Kolektiv autonomních přístavních dělníků, který se představil jako Ricky.
A protestujícími dělníky byl zablokován také vstup do přístavu v toskánském městě Livorno.
Snaha o zastavení údajně českých bomb
Stávkující dělníci se snaží zamezit tomu, aby se přes italské přístavy do Izraele přepravovaly zbraně. Italský přístav Ravenna minulý týden v této souvislosti odmítl vpustit dva kamiony, které podle úřadů převážely zbraně pro Izrael. Server Il Post uvedl, že šlo o výbušniny, které pravděpodobně pocházely z Česka. České ministerstvo zahraničí v neděli sdělilo, že o případu nemá další informace a nikdo se na něj zatím neobrátil.
Italská stávka zasáhla také příměstské spoje do metropole Říma, které nabíraly zpoždění či byly rušeny. Dopravy přímo v hlavním městě se stávka nedotkla. Stejně tak neovlivnila ani leteckou dopravu.
Italská premiérka Georiga Meloniová v srpnu kritizovala vojenskou operaci Izraele v Pásmu Gazy jako nepřiměřenou, pravicová vláda však patří nadále mezi stoupence židovského státu a na rozdíl od některých dalších evropských zemí se nechystá uznat Stát Palestina. Ministr dopravy Matteo Salvini v pondělí odmítl, že by stávka, kterou podle něho organizuje krajní levice, měla významný dopad.