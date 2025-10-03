Izraelská armáda v pátek zastavila poslední loď mezinárodní humanitární flotily, která mířila do Pásma Gazy, uvedli podle agentury AFP organizátoři akce. Izraelci podle nich zastavili od středeční noci 42 lodí. Web The Times of Israel (ToI) zároveň podotkl, že ke Gaze už vyplula z Itálie nová humanitární flotila, která se rovněž chce pokusit prolomit izraelskou blokádu Pásma. Nová skupina devíti lodí se teď nachází u Kréty, napsal ToI.
Izrael zastavil poslední z lodí flotily do Gazy, na cestě je ale nová
„Marinette, poslední zbývající loď skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), byla zastavena v 10:29 místního času (09:29 SELČ), přibližně 42,5 námořní míle od Gazy,“ uvedla GSF podle AFP. Dodala, že za poslední dva dny izraelské námořnictvo zastavilo jejích 42 lodí, jež vezly humanitární pomoc do Pásma Gazy, kde Jeruzalém vede už dva roky válku v odvetě za teroristický útok hnutí Hamás na židovský stát. Izraelská armáda ve středu večer a ve čtvrtek zadržela podle izraelských úřadů na 470 aktivistů z flotily, která vyplula 1. září z Barcelony.
Izraelská diplomacie zároveň na síti X zveřejnila video, podle nějž na zadržených plavidlech v podstatě žádná humanitární pomoc není a celou akci tak označuje za pouhou provokaci.
Loď Marinette se šesti lidmi plující pod polskou vlajkou měla ve čtvrtek podle deníku El País problémy s motorem, a zaostala proto za zbytkem flotily.
Jedno z plavidel také zakotvilo na Kypru, oznámily v pátek tamní úřady dle agentury Reuters. Loď s 21 cizinci úřady požádala o povolení zakotvit v Larnace kvůli doplnění paliva a z humanitárních důvodů, dva z cestujících měli chronické zdravotní problémy, napsal portál CyprusMail.
Agentura EFE v pátek ráno s odvoláním na advokátku z právního týmu flotily napsala, že 473 aktivistů bylo převezeno do detenčního zařízení Saharonim v Negevské poušti na jihu Izraele. Tam mají čekat na vyřízení deportačního řízení.
Italští zákonodárci už odletěli
Čtyři italští zákonodárci zadržení ve čtvrtek izraelskou armádou s dalšími účastníky mezinárodní flotily už byli propuštěni. Senátor Marco Croatti, poslanec Arturo Scotto a dvě europoslankyně Annalisa Corradová a Benedetta Scuderiová byli s konzulární pomocí dopraveni na Ben Gurionovo letiště a ráno odletěli do Říma, napsala agentura ANSA. Citovala také italského velvyslance v Izraeli Luku Ferrariho, podle něhož Jeruzalém zadržel celkem čtyřicet italských účastníků flotily GSF. Všichni jsou podle něj v pořádku.
Zásah izraelského námořnictva proti mezinárodní humanitární flotile vyvolal v řadě zemí protesty a největší italské odbory kvůli tomu na pátek vyhlásily generální stávku. Agentura ANSA informovala, že ráno bylo už zrušeno či zpožděno až o osmdesát minut několik spojů z hlavního vlakového nádraží v Římě, demonstranti také zablokovali cestu do přístavu v Livornu.
K Pásmu Gazy vyplula v úterý z Itálie loď Conscience s asi stovkou aktivistů, včetně mnoha novinářů a zdravotníků. Toto plavidlo se připojilo k několika lodím, které vypluly z Itálie 25. září. Jde o akci skupiny Freedom Flotilla Coalition (FFC), která podobné akce pořádala už v minulosti, například letos v květnu.