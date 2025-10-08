Izrael ve středu ráno zadržel plavidla z nové mezinárodní flotily asi 220 kilometrů od pobřeží Pásma Gazy, uvedla agentura AFP s odvoláním na izraelskou armádu a projekt Global Sumud Flotilla, který akci koordinuje. Podle něj izraelští vojáci zadrželi všech devět lodí. Izraelské ministerstvo zahraničí ohlásilo, že aktivisty čeká neprodlené vyhoštění.
Izrael u Pásma Gazy zadržel lodě z nové flotily
„Další marný pokus o prolomení zákonné námořní blokády a vstup do bojové zóny skončil bezvýsledně. Plavidla i cestující byli převezeni do izraelského přístavu. Všichni cestující jsou v bezpečí a v dobrém zdravotním stavu. Očekává se, že cestující budou neprodleně deportováni,“ napsalo izraelské ministerstvo zahraničí na sociální síti X.
Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům. Izraelská armáda již minulý týden flotile v doplutí do Pásma Gazy zabránila, přes 40 lodí zastavila a zadržela více než 400 aktivistů. Ve skupině byla mimo jiné švédská aktivistka Greta Thunbergová či Češka Šárka Přikrylová. Obě byly mezitím deportovány z Izraele.
Při nynější akci lodě přepravovaly humanitární pomoc ve formě léků, dýchacích přístrojů a výživy pro nemocnice v Gaze, strádající nedostatkem, tvrdí Global Sumud Flotilla na X. Izraelské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že žádná z předchozích 40 lodí nevezla humanitární pomoc, server The Times of Israel také psal o údajném propojení flotily a zahraniční odnože Hamásu.
Izrael zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy po teroristickém útoku palestinských ozbrojenců na jih Izraele ze 7. října 2023. Izrael uvádí, že ozbrojenci teroristického hnutí Hamás zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Úřady v Pásmu Gazy, ovládané Hamásem, tvrdí, že při izraelské ofenzivě přišlo o život přibližně 67 tisíc lidí a že palestinská enkláva je zdevastována. Hamás ve svých statistikách nerozlišuje mezi civilisty a ozbrojenci a jeho tvrzení nelze nezávisle ověřit.