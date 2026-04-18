Konvoj tankerů proplouvá otevřeným Hormuzským průlivem

Perský záliv opouští konvoj tankerů, který proplouvá znovuotevřeným Hormuzským průlivem. S odkazem na veřejně přístupné údaje o námořní dopravě to v sobotu uvedla agentura Reuters. Průliv do pátku blokoval Írán. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že pokud nebude s Teheránem uzavřena mírová dohoda, zachová americkou blokádu jeho přístavů. Írán pohrozil, že průliv znovu uzavře, pokud bude blokáda pokračovat.
Konvoj tvoří čtyři plavidla přepravující zkapalněný ropný plyn (LPG) a několik tankerů s ropnými a chemickými produkty. K průlivu připlouvají ze zálivu další tankery, vyplývá z dat serveru MarineTraffic, který sleduje lodní dopravu.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pátek uvedl, že po dobu příměří se otevře Hormuzský průliv pro veškerou plavbu. Teherán se tak rozhodl po vyhlášení klidu zbraní v Libanonu. V pondělí by se mělo uskutečnit druhé kolo mírových jednání mezi delegacemi USA a Íránu, sdělily v pátek íránské zdroje televizní stanice CNN. Americká blokáda nicméně zůstává v platnosti.
„Možná příměří neprodloužím, ale blokáda bude pokračovat,“ řekl Trump novinářům na palubě letadla Air Force One v noci na sobotu. „Takže blokáda zůstane a bohužel budeme muset znovu začít shazovat bomby,“ dodal podle agentury Reuters.
„Americký prezident během jedné hodiny pronesl sedm tvrzení, z nichž všechna jsou lživá. (Američané) těmito lžemi válku nevyhráli a při jednáních jejich používáním rozhodně ničeho nedosáhnou. Pokud bude blokáda pokračovat, Hormuzský průliv otevřený nezůstane. Jeho proplutí bude probíhat na základě určené trasy a s povolením Íránu. O tom, zda je průliv otevřený či uzavřený a jaké předpisy se na něj vztahují, rozhoduje situace na místě, nikoli sociální sítě,“ uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf.
Provoz se stále nevrátil do normálu, sdělila Cooperová
Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová v sobotu uvedla, že provoz v Hormuzském průlivu se i přes příměří v konfliktu na Blízkém východě dosud nevrátil do normálu. Cooperová vyzvala Teherán, aby umožnil plné obnovení mezinárodní námořní dopravy.
„Nacházíme se v kritickém diplomatickém okamžiku, kdy je nyní v platnosti příměří... ale stále nemáme zajištěný normální průjezd průlivem,“ řekla Cooperová agentuře Reuters.
Ministryně uvedla, že příměří se musí proměnit v trvalý mír, a dodala, že obnovení lodní dopravy touto vodní cestou je pro globální ekonomiku naléhavé.
„Donald Trump se snaží vyjednávací hřiště narýsovat tak, aby to vypadalo, že všechno hraje do karet Spojeným státům, aby vzbudil maximalistická očekávání,“ míní analytik Martin Jirušek z Masarykovy univerzity. Podle něj Trump může v momentě, kdy požadavků nebude dosaženo, bouchnout do stolu a říct, že ukončuje jednání.
Vývoj blokády
Poté, co Izrael a Spojené státy zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, se Teheránu v odvetě podařilo ochromit plavbu Hormuzským průlivem, kudy běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a přibližně třetina zakaplněného zemního plynu.
Zástupci Íránu a USA uzavřeli 14denní příměří v noci na 8. dubna a o uplynulém víkendu vedli mírové rozhovory v pákistánském Islámábádu, které ale nepřinesly žádný výsledek.
Trump poté v neděli 12. dubna oznámil, že zahájí blokádu íránských přístavů. Ta začala o den později a její cílem je omezit íránské příjmy z prodeje ropy. Blokáda bude podle Trumpova dřívějšího vyjádření pokračovat, dokud nebude ze 100 procent dokončena americká „transakce“ s Íránem.
Írán znovuotevření průlivu v souladu s trváním izraelsko-libanonského příměří oznámil v pátek před 16:00 SELČ s tím, že plavba bude vést po koordinované trase.
Bezpečná trasa pro plavbu Hormuzským průlivem směrem z Ománského moře do Perského zálivu je podél severního pobřeží íránského ostrova Lárak, zatímco bezpečná trasa pro opuštění Perského zálivu průlivem do Ománského moře vede podél jižního pobřeží Láraku. Ceny ropy poté začaly prudce klesat a rozhodnutí přivítali zástupci několika zemí i OSN.