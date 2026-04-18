Konvoj tankerů proplouvá otevřeným Hormuzským průlivem


18. 4. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK, CNN

Perský záliv opouští konvoj tankerů, který proplouvá znovuotevřeným Hormuzským průlivem. S odkazem na veřejně přístupné údaje o námořní dopravě to v sobotu uvedla agentura Reuters. Průliv do pátku blokoval Írán. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že pokud nebude s Teheránem uzavřena mírová dohoda, zachová americkou blokádu jeho přístavů. Írán pohrozil, že průliv znovu uzavře, pokud bude blokáda pokračovat.

Konvoj tvoří čtyři plavidla přepravující zkapalněný ropný plyn (LPG) a několik tankerů s ropnými a chemickými produkty. K průlivu připlouvají ze zálivu další tankery, vyplývá z dat serveru MarineTraffic, který sleduje lodní dopravu.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pátek uvedl, že po dobu příměří se otevře Hormuzský průliv pro veškerou plavbu. Teherán se tak rozhodl po vyhlášení klidu zbraní v Libanonu. V pondělí by se mělo uskutečnit druhé kolo mírových jednání mezi delegacemi USA a Íránu, sdělily v pátek íránské zdroje televizní stanice CNN. Americká blokáda nicméně zůstává v platnosti.

Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu, Trump blokádu neukončí
„Možná příměří neprodloužím, ale blokáda bude pokračovat,“ řekl Trump novinářům na palubě letadla Air Force One v noci na sobotu. „Takže blokáda zůstane a bohužel budeme muset znovu začít shazovat bomby,“ dodal podle agentury Reuters.

„Americký prezident během jedné hodiny pronesl sedm tvrzení, z nichž všechna jsou lživá. (Američané) těmito lžemi válku nevyhráli a při jednáních jejich používáním rozhodně ničeho nedosáhnou. Pokud bude blokáda pokračovat, Hormuzský průliv otevřený nezůstane. Jeho proplutí bude probíhat na základě určené trasy a s povolením Íránu. O tom, zda je průliv otevřený či uzavřený a jaké předpisy se na něj vztahují, rozhoduje situace na místě, nikoli sociální sítě,“ uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf.

Studio 6: Analytik Martin Jirušek k znovuotevření Hormuzského průlivu
Zdroj: ČT24

Provoz se stále nevrátil do normálu, sdělila Cooperová

Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová v sobotu uvedla, že provoz v Hormuzském průlivu se i přes příměří v konfliktu na Blízkém východě dosud nevrátil do normálu. Cooperová vyzvala Teherán, aby umožnil plné obnovení mezinárodní námořní dopravy.

„Nacházíme se v kritickém diplomatickém okamžiku, kdy je nyní v platnosti příměří... ale stále nemáme zajištěný normální průjezd průlivem,“ řekla Cooperová agentuře Reuters.

Ministryně uvedla, že příměří se musí proměnit v trvalý mír, a dodala, že obnovení lodní dopravy touto vodní cestou je pro globální ekonomiku naléhavé.

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech
„Donald Trump se snaží vyjednávací hřiště narýsovat tak, aby to vypadalo, že všechno hraje do karet Spojeným státům, aby vzbudil maximalistická očekávání,“ míní analytik Martin Jirušek z Masarykovy univerzity. Podle něj Trump může v momentě, kdy požadavků nebude dosaženo, bouchnout do stolu a říct, že ukončuje jednání. 

Vývoj blokády

Poté, co Izrael a Spojené státy zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, se Teheránu v odvetě podařilo ochromit plavbu Hormuzským průlivem, kudy běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a přibližně třetina zakaplněného zemního plynu.

Zástupci Íránu a USA uzavřeli 14denní příměří v noci na 8. dubna a o uplynulém víkendu vedli mírové rozhovory v pákistánském Islámábádu, které ale nepřinesly žádný výsledek.

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump
Trump poté v neděli 12. dubna oznámil, že zahájí blokádu íránských přístavů. Ta začala o den později a její cílem je omezit íránské příjmy z prodeje ropy. Blokáda bude podle Trumpova dřívějšího vyjádření pokračovat, dokud nebude ze 100 procent dokončena americká „transakce“ s Íránem.

Írán znovuotevření průlivu v souladu s trváním izraelsko-libanonského příměří oznámil v pátek před 16:00 SELČ s tím, že plavba bude vést po koordinované trase.

Bezpečná trasa pro plavbu Hormuzským průlivem směrem z Ománského moře do Perského zálivu je podél severního pobřeží íránského ostrova Lárak, zatímco bezpečná trasa pro opuštění Perského zálivu průlivem do Ománského moře vede podél jižního pobřeží Láraku. Ceny ropy poté začaly prudce klesat a rozhodnutí přivítali zástupci několika zemí i OSN.

Migrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

VideoMigrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

před 28 mminutami
Hispánci v Texasu se obracejí k Trumpovi zády

VideoHispánci v Texasu se obracejí k Trumpovi zády

před 4 hhodinami
Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Moskva se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do války, prohlásil Zelenskyj

Moskva se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do války, prohlásil Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Babiš lavíruje ohledně závazku zvyšovat rozpočet na obranu

VideoBabiš lavíruje ohledně závazku zvyšovat rozpočet na obranu

před 13 hhodinami
Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Inspekce zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy kvůli toxinu

Inspekce zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy kvůli toxinu

před 21 hhodinami

Perský záliv opouští konvoj tankerů, který proplouvá znovuotevřeným Hormuzským průlivem. S odkazem na veřejně přístupné údaje o námořní dopravě to v sobotu uvedla agentura Reuters. Průliv do pátku blokoval Írán. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že pokud nebude s Teheránem uzavřena mírová dohoda, zachová americkou blokádu jeho přístavů. Írán pohrozil, že průliv znovu uzavře, pokud bude blokáda pokračovat.
VideoMigrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

Polsko zaznamenalo výrazný pokles počtu nelegálního překročení hranice. Úřady zadržely až o 96 procent migrantů méně než před čtyřmi roky. Běžence podle Varšavy k hranicím posílá ruský a běloruský režim s cílem destabilizovat státy Evropské unie. Polsko přitom stále buduje ještě silnější bariéry a další opatření.
USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek prodloužila výjimku, která zemím na přibližně jeden měsíc umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. Stalo se tak dva dny poté, co prohlásila, že tak neplánuje učinit. V sobotu to napsala agentura Reuters, podle níž se vláda snaží udržet pod kontrolou světové ceny energií, které kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu zahájené na konci února prudce vzrostly.
Tchajwanským průlivem proplul japonský torpédoborec, Čína ostře protestuje

Tchajwanským průlivem v pátek proplul torpédoborec japonských námořních sil, což vyvolalo ostrý protest Číny, napsala agentura Kjódó. Jde o první takový případ od nástupu japonské premiérky Sanae Takaičiové do úřadu loni v říjnu, který by mohl zhoršit už tak napjaté vztahy mezi oběma zeměmi kvůli výrokům o Tchaj-wanu, na nějž si Peking činí nárok.
Čtyři generace Evropanů ukázaly, kdo tíhne k autoritářům

Starší generace tíhnou mnohem častěji k autoritářským lídrům. Postoj k nim ovlivňují i zkušenosti z totalitních režimů. Přispívá k tomu také pocit věkové diskriminace, který nejstarší generace sdílí s tou nejmladší. Zjistili to vědci při zkoumání čtyř generací Evropanů. Výsledky v Senátu představila Klára Plecitá ze sociologického ústavu Akademie věd.
VideoHispánci v Texasu se obracejí k Trumpovi zády

Americká vláda navzdory slibům pokračuje v plošných raziích proti migrantům, včetně dělníků. V jižním Texasu opatření tvrdě dopadla na místní byznys a komunitu, kde osmdesát procent obyvatel tvoří Hispánci. Řada staveb teď nabírá zpoždění. Hispánci zásadně pomohli prezidentovi Donaldu Trumpovi k předloňské výhře. Jeho obliba teď před volbami do Kongresu upadá.
Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu, Trump blokádu neukončí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že po dobu příměří se otevře Hormuzský průliv pro veškerou plavbu. Teherán se tak rozhodl po vyhlášení klidu zbraní v Libanonu. Americká blokáda nicméně zůstává v platnosti. Teherán podle íránských médií pohrozil, že v případě jejího pokračování průliv opět uzavře, píše agentura Reuters. Evropa plánuje mírovou misi k zajištění průjezdnosti Hormuzu.
Americká vláda dle Trumpa objevila zajímavé dokumenty o UFO a chce je zveřejnit

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že jeho vláda při prověřování materiálů týkajících se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) objevila řadu „zajímavých“ dokumentů a že první část z nich by měla být brzy zveřejněna. Napsala to agentura Reuters.
