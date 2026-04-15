USA vrátily čínský tanker do Hormuzského průlivu

Čínský tanker Rich Starry se musel vrátit do Hormuzského průlivu. Přestože v úterý opustil Perský záliv, v Ománském moři ho podle agentury Reuters zastavila americká blokáda. Tanker je sankcionován kvůli obchodování s Íránem. Americký torpédoborec také v úterý zablokoval cestu dvěma ropným tankerům plujícím z Íránu.
Íránské tankery vypluly z přístavu Čáhbahár v Ománském zálivu. Válečná loď Spojených států je kontaktovala prostřednictvím rádiové komunikace, řekl Reuters nejmenovaný americký činitel. Z jeho vyjádření nebylo jasné, zda americké plavidlo použilo nějaké další varovné signály.
Americký činitel dále uvedl, že tyto dvě lodě byly mezi šesti obchodními plavidly, která podle oblastního velitelství americké armády CENTCOM uposlechla rozkazy obrátit se zpět do íránských přístavů. Velitelství rovněž sdělilo, že žádné lodě nepronikly přes blokádu od té doby, co v pondělí vstoupila v platnost.
Do Perského zálivu podle Reuters Hormuzským průlivem pluje i další Spojenými státy sankcionovaný tanker. Ropný tanker Alicia s kapacitou dvou milionů barelů míří do Iráku, kde má naložit náklad ve čtvrtek. Také tanker Alicia je stejně jako čínský Rich Starry sankcionován kvůli přepravě íránského „černého zlata“.
Blokáda za blokádou
Teherán se v reakci na americko-izraelské útoky snaží blokovat volnou plavbu Hormuzským průlivem, který je klíčovou vodní cestou pro vývoz ropy a zemního plynu z oblasti Perského zálivu. USA naopak po neúspěchu jednání v Islámábádu o ukončení války v pondělí zahájily blokádu íránských přístavů.
Podle prohlášení amerického velení zveřejněného na síti X se do operace zapojilo více než deset tisíc vojáků za podpory více než tuctu válečných lodí a několika desítek letadel.
Americký prezident Donald Trump podle Reuters doufá, že tento krok donutí Írán přijmout americké podmínky pro ukončení války, kterou 28. února zahájily USA a Izrael svými útoky na islámskou republiku. Trump tvrdí, že otevření klíčového průlivu bylo podmínkou čtrnáctidenního příměří s Íránem, které má vypršet příští týden.
