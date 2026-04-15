USA vrátily čínský tanker do Hormuzského průlivu


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Čínský tanker Rich Starry se musel vrátit do Hormuzského průlivu. Přestože v úterý opustil Perský záliv, v Ománském moři ho podle agentury Reuters zastavila americká blokáda. Tanker je sankcionován kvůli obchodování s Íránem. Americký torpédoborec také v úterý zablokoval cestu dvěma ropným tankerům plujícím z Íránu.

Íránské tankery vypluly z přístavu Čáhbahár v Ománském zálivu. Válečná loď Spojených států je kontaktovala prostřednictvím rádiové komunikace, řekl Reuters nejmenovaný americký činitel. Z jeho vyjádření nebylo jasné, zda americké plavidlo použilo nějaké další varovné signály.

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem
Nákladní loď v blízkosti Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

Americký činitel dále uvedl, že tyto dvě lodě byly mezi šesti obchodními plavidly, která podle oblastního velitelství americké armády CENTCOM uposlechla rozkazy obrátit se zpět do íránských přístavů. Velitelství rovněž sdělilo, že žádné lodě nepronikly přes blokádu od té doby, co v pondělí vstoupila v platnost.

Do Perského zálivu podle Reuters Hormuzským průlivem pluje i další Spojenými státy sankcionovaný tanker. Ropný tanker Alicia s kapacitou dvou milionů barelů míří do Iráku, kde má naložit náklad ve čtvrtek. Také tanker Alicia je stejně jako čínský Rich Starry sankcionován kvůli přepravě íránského „černého zlata“.

Blokáda za blokádou

Teherán se v reakci na americko-izraelské útoky snaží blokovat volnou plavbu Hormuzským průlivem, který je klíčovou vodní cestou pro vývoz ropy a zemního plynu z oblasti Perského zálivu. USA naopak po neúspěchu jednání v Islámábádu o ukončení války v pondělí zahájily blokádu íránských přístavů.

Trump nařídil námořní blokádu Hormuzského průlivu
Plavidlo v Hormuzském průlivu 12. dubna 2026

Podle prohlášení amerického velení zveřejněného na síti X se do operace zapojilo více než deset tisíc vojáků za podpory více než tuctu válečných lodí a několika desítek letadel.

Americký prezident Donald Trump podle Reuters doufá, že tento krok donutí Írán přijmout americké podmínky pro ukončení války, kterou 28. února zahájily USA a Izrael svými útoky na islámskou republiku. Trump tvrdí, že otevření klíčového průlivu bylo podmínkou čtrnáctidenního příměří s Íránem, které má vypršet příští týden.

Načítání...

Výběr redakce

07:34Aktualizovánopřed 6 mminutami
Aktuálně z rubriky Svět

Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, uvedl k příspěvku Macinka.
07:34Aktualizovánopřed 6 mminutami

Americká armáda zabila čtyři muže při úderu na loď ve východním Tichomoří

Americká armáda zabila čtyři muže při úderu na loď ve východním Tichomoří, uvedlo velitelství americké armády SOUTHCOM. Podle něj byli muži zapojeni do pašování drog. Spojené státy v září zahájily útoky proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu, jejichž posádky označují za narkoteroristy.
02:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trumpa prý porážka Orbána netrápí. Magyara označil za dobrého člověka

Americký prezident Donald Trump řekl reportérovi stanice ABC News Jonathanu Karlovi, že ho volební porážka maďarského premiéra Viktora Orbána netrápí. Šéfa vítězné strany Tisza Pétera Magyara označil za dobrého člověka. Trump před hlasováním Orbánovi vyslovil svou plnou podporu.
06:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Reuters: USA neprodloužily výjimku ze sankcí na nákup ruské ropy

Spojené státy neprodloužily dočasné povolení zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Třicetidenní sankční výjimka, kterou USA zavedly v březnu s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě, vypršela v sobotu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že USA protiruské sankce rozšiřují.
03:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoJaponsko se připravuje na konflikt s Čínou

Japonsko snižuje úroveň vzájemných vztahů s Pekingem a připravuje se na vzájemný konflikt. V každoroční zprávě o diplomacii označuje Tokio Čínu nově pouze za důležitého souseda. Argumentuje tím, že Peking zesiluje jednostranný nátlak, například se snaží znepřístupnit klíčové suroviny. Dokument zmiňuje i incidenty s čínskými stíhačkami ve vzdušném prostoru. Japonsko proto na svém území rozmisťuje rakety a další zbraně.
před 2 hhodinami

Elysejský palác odmítl vpustit vyšetřovatele, kteří přišli provést prohlídku

Elysejský palác odmítl vpustit vyšetřovatele na domovní prohlídku spojenou s možnou korupcí a střetem zájmu při udílení veřejných zakázek, informovaly v úterý agentury Reuters a AFP, podle nichž úřady prohledaly také několik dalších budov. Případ podle Národní finanční prokuratury souvisí mimo jiné s pořádáním obřadů při uvádění významných osobností do Panthéonu.
před 10 hhodinami

Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) by rád znovu otevřel diskuzi o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Macinka to řekl v úterý během návštěvy Izraele po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sa'arem. Šéf diplomacie židovského státu označil Macinku za přítele a Česko za jednoho z největších přátel Izraele na světě. Macinka se Sa'arem se rovněž poklonili obětem holocaustu v památníku Jad vašem během dne Jom ha-šoa (Den holocaustu a hrdinství).
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...