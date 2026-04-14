Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Čínský tanker, který podléhá sankcím Spojených států, navzdory americké blokádě proplul Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters to ukazují údaje o lodní dopravě od poskytovatelů dat LSEG, MarineTraffic a Kpler. Je to první loď, která touto vodní cestou proplula a opustila Perský záliv od začátku americké blokády tohoto strategického námořního bodu.
Na tanker a jeho majitele společnost Shanghai Xuanrun Shipping uvalily Spojené státy sankce za obchodování s Íránem. Rich Starry je tanker střední velikosti, který by měl na palubě vézt asi 250 tisíc barelů metanolu. Náklad podle údajů o námořní dopravě naložil ve Spojených arabských emirátech. Tanker je v čínském vlastnictví a má na palubě čínskou posádku.
V úterý do průlivu podle údajů LSEG zamířil i další tanker Murlikishan, na který se rovněž vztahují americké sankce. Podle údajů společnosti Kpler by měl 16. dubna naložit v Iráku topný olej. Plavidlo, dříve známé jako MKA, přepravovalo ruskou a íránskou ropu.
Spojené státy a Írán minulý týden uzavřely dvoutýdenní příměří, které má umožnit jednání o ukončení konfliktu. Situace v Hormuzském průlivu se ale výrazně nezměnila, ačkoliv to Washington původně uváděl jako podmínku pro přerušení útoků. Nejnovější mírové rozhovory mezi USA a Íránem skončily o víkendu nezdarem a americké námořnictvo začalo v pondělí odpoledne blokovat přístup do íránských přístavů.