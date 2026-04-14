Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Čínský tanker, který podléhá sankcím Spojených států, navzdory americké blokádě proplul Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters to ukazují údaje o lodní dopravě od poskytovatelů dat LSEG, MarineTraffic a Kpler. Je to první loď, která touto vodní cestou proplula a opustila Perský záliv od začátku americké blokády tohoto strategického námořního bodu.

Na tanker a jeho majitele společnost Shanghai Xuanrun Shipping uvalily Spojené státy sankce za obchodování s Íránem. Rich Starry je tanker střední velikosti, který by měl na palubě vézt asi 250 tisíc barelů metanolu. Náklad podle údajů o námořní dopravě naložil ve Spojených arabských emirátech. Tanker je v čínském vlastnictví a má na palubě čínskou posádku.

V úterý do průlivu podle údajů LSEG zamířil i další tanker Murlikishan, na který se rovněž vztahují americké sankce. Podle údajů společnosti Kpler by měl 16. dubna naložit v Iráku topný olej. Plavidlo, dříve známé jako MKA, přepravovalo ruskou a íránskou ropu.

Spojené státy a Írán minulý týden uzavřely dvoutýdenní příměří, které má umožnit jednání o ukončení konfliktu. Situace v Hormuzském průlivu se ale výrazně nezměnila, ačkoliv to Washington původně uváděl jako podmínku pro přerušení útoků. Nejnovější mírové rozhovory mezi USA a Íránem skončily o víkendu nezdarem a americké námořnictvo začalo v pondělí odpoledne blokovat přístup do íránských přístavů.

Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump
Loď v Hormuzském průlivu, snímek z 12. dubna 2026

Výběr redakce

před 16 mminutami
před 53 mminutami
před 1 hhodinou
před 1 hhodinou
před 2 hhodinami
07:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami
01:31Aktualizovánopřed 4 hhodinami
02:49Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Pro Magyara bude těžké naplnit sliby, říká Petříček. Dle Kotena se může stát kopií Orbána

„Péter Magyar možná v budoucnu může být určitou kopií Viktora Orbána, i když na některé věci může mít jiné názory,“ prohlásil v Událostech, komentářích místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle bývalého ministra zahraničí a současného poradce prezidenta Petra Pavla Tomáše Petříčka je otázkou, jak předseda vítězné strany Tisza dostojí velkým očekáváním. Debaty moderované Terezou Řezníčkovou se účastnili také exministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a někdejší ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).
před 7 mminutami

před 53 mminutami

Část Poláků chce silnici propojující české a ukrajinské hranice

Polští silničáři pokračují v rychlé výstavbě dálnic. Aktuálně už je v zemi otevřených na pět a půl tisíce kilometrů rychlostních komunikací – před pěti lety to bylo přibližně o tisíc kilometrů méně. Lidé především na jihu země ale už nyní horují za další komunikaci. Přejí si novou silnici, která by propojila české a ukrajinské hranice.
06:30Aktualizovánopřed 58 mminutami

Úmyslně přeříznutý kabel na západě Německa omezil železniční dopravu

Neznámí pachatelé na hlavním nádraží v Gelsenkirchenu na západě Německa přeřízli kabel, čímž způsobili komplikace v železniční dopravě v širším regionu, informovala agentura DPA. Podle policie nelze vyloučit, že šlo o sabotážní akci.
před 1 hhodinou

Ukrajinci poprvé dobyli ruské pozice bez nasazení vojáků, tvrdí Zelenskyj

Ukrajincům se nedávno poprvé podařilo dobýt pozice ruských okupantů výhradně za použití dronů a pozemních robotických systémů, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Okupanti se vzdali a operace proběhla bez nasazení pěchoty a bez ztrát na naší straně,“ uvedl na síti X. Tento údajný milník navazuje na další nedávné příklady bezpilotních technologií pomáhajících v komplexních bojových situacích, píše web United24media.com.
před 1 hhodinou

Doplňovací volby v Kanadě přinesly Carneyho liberálům parlamentní většinu

Liberální strana kanadského premiéra Marka Carneyho si v pondělních doplňovacích volbách zajistila parlamentní většinu, kterou dosud neměla. V noci na úterý o tom informovala agentura AP. Ta poznamenala, že liberálové nyní budou moci schvalovat zákony bez podpory opozičních stran.
07:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Vance je smutný z Orbánovy porážky, s nástupcem ale USA chtějí spolupracovat

Americký viceprezident JD Vance je smutný z volební porážky maďarského premiéra Viktora Orbána, je si ale jistý, že Spojené státy s jeho nástupcem budou dobře spolupracovat. Vance to prohlásil v rozhovoru se stanicí Fox News. Vance těsně před nedělními volbami přijel do Budapešti, kde podpořil Orbána a kritizoval Evropskou unii, která podle něj hanebně zasahovala do maďarských parlamentních voleb.
01:31Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Vance: USA dosáhly v rozhovorech s Íránem pokroku, Teherán nyní musí jednat

Spojené státy v rozhovorech s Íránem dosáhly značného pokroku. V rozhovoru se stanicí Fox News to v noci na úterý prohlásil americký viceprezident JD Vance, který jednání v pákistánské metropoli Islámábádu za americkou stranu vedl. Rozhovory skončily v neděli bez dohody, podle Vanceho je nyní na Teheránu, aby jednal.
02:49Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...