USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek prodloužila výjimku, která zemím na přibližně jeden měsíc umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. Stalo se tak dva dny poté, co prohlásila, že tak neplánuje učinit. V sobotu to napsala agentura Reuters, podle níž se vláda snaží udržet pod kontrolou světové ceny energií, které kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu zahájené na konci února prudce vzrostly.
Ministerstvo financí USA povolilo nákupy ropy naložené na lodích od pátku 17. dubna do soboty 16. května. Nahrazuje se tím původní 30denní výjimka, která skončila 11. dubna. Vyloučeny jsou transakce týkající se Íránu, Kuby a Severní Koreje, jak vyplývá z dokumentu zveřejněného na webových stránkách resortu. Americký ministr financí Scott Bessen přitom ve středu uvedl, že Washington neobnoví výjimku pro ruskou ropu ani další výjimku pro íránskou ropu, jejíž platnost vyprší v neděli.
Ruský prezidentský vyslanec Kirill Dmitrijev uvedl, že první výjimka uvolní sto milionů barelů ruské ropy, což odpovídá téměř denní světové produkci.
Výjimky by mohly podle Reuters zkomplikovat snahy Západu zbavit Rusko příjmů na válku na Ukrajině, zahájenou Moskvou v únoru 2022, a uvrhnout Washington do rozporu se spojenci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová například uvedla, že nyní není čas na uvolnění sankcí proti Rusku.
Ministerstvo financí USA 12. března vydalo licenci, která povolovala do půlnoci z 10. na 11. dubna washingtonského času prodej ruské ropy a ropných produktů naložených na lodě před půlnocí z 11. na 12. března. Toto opatření podle Bessenta nemělo Rusku přinést významné finanční výhody. USA poté 20. března povolily zemím na 30 dní nakupovat sankcionovanou íránskou ropu již naloženou na tankerech, čímž se na světový trh mělo rychle uvolnit asi 140 milionů barelů íránské ropy.
Američtí demokratičtí i republikánští zákonodárci vládu ostře kritizovali s tím, že výjimky ze sankcí mají pomoci ekonomice Íránu, který je ve válce s USA, a ekonomice Ruska, jež je ve válce s Ukrajinou.
Spor o otevření Hormuzského průlivu
Ačkoli odklad sankcí mohl dočasně zvýšit světové dodávky ropy, podle Reuters nezabránil prudkému nárůstu cen ropy kvůli částečně uzavřenému Hormuzského průlivu. Tím se běžně denně přepravovala zhruba pětina světových zásob ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu. Írán tuto vodní cestu blokoval v odvetě za izraelsko-americké údery z 28. února, v pátek ale uvedl, že průliv na deset dní zcela otevírá všem obchodním plavidlům.
Předseda íránského parlamentu nicméně v sobotu řekl, že Teherán by mohl průliv zase uzavřít, pokud bude pokračovat v pondělí zahájená americká blokáda íránských přístavů. USA jejím prostřednictvím chtějí omezit íránské příjmy z prodeje ropy.