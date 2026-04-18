USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek prodloužila výjimku, která zemím na přibližně jeden měsíc umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. Stalo se tak dva dny poté, co prohlásila, že tak neplánuje učinit. V sobotu to napsala agentura Reuters, podle níž se vláda snaží udržet pod kontrolou světové ceny energií, které kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu zahájené na konci února prudce vzrostly.

Ministerstvo financí USA povolilo nákupy ropy naložené na lodích od pátku 17. dubna do soboty 16. května. Nahrazuje se tím původní 30denní výjimka, která skončila 11. dubna. Vyloučeny jsou transakce týkající se Íránu, Kuby a Severní Koreje, jak vyplývá z dokumentu zveřejněného na webových stránkách resortu. Americký ministr financí Scott Bessen přitom ve středu uvedl, že Washington neobnoví výjimku pro ruskou ropu ani další výjimku pro íránskou ropu, jejíž platnost vyprší v neděli.

Ruský prezidentský vyslanec Kirill Dmitrijev uvedl, že první výjimka uvolní sto milionů barelů ruské ropy, což odpovídá téměř denní světové produkci.

Výjimky by mohly podle Reuters zkomplikovat snahy Západu zbavit Rusko příjmů na válku na Ukrajině, zahájenou Moskvou v únoru 2022, a uvrhnout Washington do rozporu se spojenci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová například uvedla, že nyní není čas na uvolnění sankcí proti Rusku.

Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily
Ilustrační foto

Ministerstvo financí USA 12. března vydalo licenci, která povolovala do půlnoci z 10. na 11. dubna washingtonského času prodej ruské ropy a ropných produktů naložených na lodě před půlnocí z 11. na 12. března. Toto opatření podle Bessenta nemělo Rusku přinést významné finanční výhody. USA poté 20. března povolily zemím na 30 dní nakupovat sankcionovanou íránskou ropu již naloženou na tankerech, čímž se na světový trh mělo rychle uvolnit asi 140 milionů barelů íránské ropy.

Američtí demokratičtí i republikánští zákonodárci vládu ostře kritizovali s tím, že výjimky ze sankcí mají pomoci ekonomice Íránu, který je ve válce s USA, a ekonomice Ruska, jež je ve válce s Ukrajinou.

Spor o otevření Hormuzského průlivu

Ačkoli odklad sankcí mohl dočasně zvýšit světové dodávky ropy, podle Reuters nezabránil prudkému nárůstu cen ropy kvůli částečně uzavřenému Hormuzského průlivu. Tím se běžně denně přepravovala zhruba pětina světových zásob ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu. Írán tuto vodní cestu blokoval v odvetě za izraelsko-americké údery z 28. února, v pátek ale uvedl, že průliv na deset dní zcela otevírá všem obchodním plavidlům.

Předseda íránského parlamentu nicméně v sobotu řekl, že Teherán by mohl průliv zase uzavřít, pokud bude pokračovat v pondělí zahájená americká blokáda íránských přístavů. USA jejím prostřednictvím chtějí omezit íránské příjmy z prodeje ropy.

Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu, Trump blokádu neukončí
Tanker v Hormuzském průlivu (ilustrační snímek z roku 2018)

Hispánci v Texasu se obracejí k Trumpovi zády

před 23 mminutami
Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Moskva se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do války, prohlásil Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Babiš lavíruje ohledně závazku zvyšovat rozpočet na obranu

před 9 hhodinami
Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Inspekce zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy kvůli toxinu

před 17 hhodinami
Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

včera v 06:00

VideoHispánci v Texasu se obracejí k Trumpovi zády

Americká vláda navzdory slibům pokračuje v plošných raziích proti migrantům, včetně dělníků. V jižním Texasu opatření tvrdě dopadla na místní byznys a komunitu, kde osmdesát procent obyvatel tvoří Hispánci. Řada staveb teď nabírá zpoždění. Hispánci zásadně pomohli prezidentovi Donaldu Trumpovi k předloňské výhře. Jeho obliba teď před volbami do Kongresu upadá.
před 23 mminutami

před 1 hhodinou

Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu, Trump blokádu neukončí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že po dobu příměří se otevře Hormuzský průliv pro veškerou plavbu. Teherán se tak rozhodl po vyhlášení klidu zbraní v Libanonu. Americká blokáda nicméně zůstává v platnosti. Teherán podle íránských médií pohrozil, že v případě jejího pokračování průliv opět uzavře, píše agentura Reuters. Evropa plánuje mírovou misi k zajištění průjezdnosti Hormuzu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Americká vláda dle Trumpa objevila zajímavé dokumenty o UFO a chce je zveřejnit

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že jeho vláda při prověřování materiálů týkajících se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) objevila řadu „zajímavých“ dokumentů a že první část z nich by měla být brzy zveřejněna. Napsala to agentura Reuters.
před 4 hhodinami

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

Írán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil s tím, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program a neobdrží od USA žádné zmražené finanční prostředky. Uvedla to agentura Bloomberg. Podle Reuters šéf Bílého domu řekl, že Washington bude spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do Spojených států. Teherán to popírá.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

Ceny ropy na světových trzích prudce klesly poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Klíčovou úžinou za normálních okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Její blokáda ze strany Teheránu po americko-izraelském útoku na Írán vedla k citelnému zdražení, kdy ceny opakovaně překročily sto amerických dolarů za barel.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Moskva se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do války, prohlásil Zelenskyj

Rusko se znovu pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem armády. Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, pohybech vojsk v Bělorusku, výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Izrael zabil navzdory příměří v Libanonu 14 lidí, útočil i Hizballáh

Izrael pokračoval v bombardování jižního Libanonu i po začátku příměří, uvedla v pátek nad ránem podle Reuters a AFP libanonská média. Ve městě Súr izraelský úder v noci zabil podle tamního představitele třináct lidí a desítky dalších zranil. Libanonská média později informovala o další oběti na jihu země. Teroristické hnutí Hizballáh uvedlo, že v reakci na izraelské útoky bombardovalo skupinu vojáků židovského státu na jihu Libanonu. Libanonský prezident chce po příměří trvalé dohody.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
