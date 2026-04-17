Ceny ropy prudce klesají


17. 4. 2026Aktualizovánopřed 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Ceny ropy na světových trzích prudce klesají poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Klíčovou úžinou za normálních okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Její blokáda ze strany Teheránu po americko-izraelském útoku na Írán vedla k citelnému zdražení, kdy ceny opakovaně překročily sto amerických dolarů za barel.

Severomořská ropa Brent kolem 15:30 SELČ odepisovala deset procent pod 89,50 dolaru za barel. Barel americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) zlevňoval o 10,7 procenta a obchodoval se přibližně za 84 dolarů.

Analytička Bloombergu Mia Gindisová uvedla, že ačkoli nejnovější zprávy představují pozitivní vývoj, bude chvíli trvat, než se rejdaři a nájemci dohodnou, kdo ponese riziko při plavbě průlivem.

Americký prezident Donald Trump také uvedl, že Američané budou nadále blokovat íránské přístavy, dokud nebude dohoda USA s Teheránem „ze sta procent dokončena“.

Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu, Trump blokádu neukončí
Ropný tanker proplouvá Hormuzským průlivem (ilustrační foto)

Lodě míří do Perského zálivu

Podle údajů o sledování lodí se dva prázdné tankery na zkapalněný zemní plyn (LNG) pokoušejí vplout do Perského zálivu. Pokud se to podaří, bude to poprvé od začátku konfliktu na Blízkém východě před více než měsícem, co lodě vplují do této oblasti přes úžinu, uvedla agentura Bloomberg. Plavidla patří společnosti Adnoc a pravděpodobně se chystají naložit palivo z jejího závodu na vývoz LNG v Perském zálivu.

To by podle Bloombergu bylo konkrétním signálem, že Írán skutečně otevírá Hormuzský průliv komerčnímu provozu. Vývoz LNG přes průliv byl od konce února v podstatě zastaven.

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře
Fregata v Rudém moři (ilustrační snímek z roku 2024)

Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.

Minulý týden Spojené státy a Írán uzavřely dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Situace v Hormuzském průlivu se ale zatím výrazně nezměnila, ačkoliv to Washington původně uváděl jako podmínku pro přerušení útoků. Tento týden v pondělí USA oznámily, že začaly s námořní blokádou íránských přístavů a pobřeží.

Česko pro bezpečnost Hormuzského průlivu podle Babiše nabídne systém na rušení dronů a střel
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Ceny ropy na světových trzích prudce klesají poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Klíčovou úžinou za normálních okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Její blokáda ze strany Teheránu po americko-izraelském útoku na Írán vedla k citelnému zdražení, kdy ceny opakovaně překročily sto amerických dolarů za barel.
15:53Aktualizovánopřed 46 mminutami

Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

Nizozemský soud zrušil arbitrážní rozhodnutí z roku 2023, podle kterého Česko uspělo ve sporu o 3,6 miliardy korun proti kyperským firmám ze skupiny Synot. Zároveň ale společnostem zakázal znovu vést proti Česku arbitráž, uvedlo ministerstvo financí, které považuje rozsudek za příznivý pro Česko. Spor s firmami WCV Capital Ventures Cyprus Limited a Channel Crossings Limited se týkal zrušení povolení pro provozování videoloterijních terminálů.
před 50 mminutami

O víkendu nejvyšší ceny paliv opět mírně klesnou

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku sníží o 23 haléřů na 43,13 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33 koruny za litr, tedy o tři haléře levněji. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí.
14:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zahraničních firem, které se podle něj podílejí na výrobě dronů pro Ukrajinu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv je označil za potenciální cíle pro ruské ozbrojené síly. Na seznamu figurují i dvě firmy z Česka. Policie je s nimi v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření Moskvy české straně vysvětlil.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci a vstup německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku (SPP) v Chebu. Vyrábět má bezemisní a dieselové nákladní tahače. Podle současných plánů by nová továrna mohla začít vyrábět v roce 2029.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů, řekl šéf IEA

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva, řekl v rozhovoru s agenturou AP výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky podle něj mohou začít už brzy rušit lety. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael. Lufthansa i kvůli rostoucí ceně leteckého paliva trvale odstaví 27 letadel své divize CityLine.
včeraAktualizovánovčera v 16:39

Nejvyšší ceny paliv v pátek mírně klesnou

Maximální ceny paliv, které určuje stát, v pátek mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti čtvrtku sníží o 14 haléřů na 43,36 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,36 koruny za litr, tedy o 23 haléřů levněji. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Jde o zatím nejnižší ceny od začátku fungování cenového stropu. Průměrná cena pohonných hmot v Česku také v mezitýdenním srovnání ve čtvrtek poprvé od počátku bojů na Blízkém východě klesla.
včeraAktualizovánovčera v 14:20

Banky poskytly v březnu hypotéky za 55,4 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypoteční úvěry za 55,4 miliardy korun, což je o 37 procent více než před měsícem a o 69 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o 36 procent na 40,3 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,43 procenta z únorových 4,46 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
včera v 06:10
