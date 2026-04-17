Česko pro bezpečnost Hormuzského průlivu nabídne pasivní radar, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že Česko pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu nabídne na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí pasivní radar. Bude to ve chvíli, kdy se situace zklidní, dodal Babiš, který o české pomoci při zajištění průlivu hovořil ve čtvrtek po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
„Přicházíme s návrhem a nabídkou, jak pomoci zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu,“ řekl ve čtvrtek český premiér. Věří, že českou nabídku ocení i americký prezident Donald Trump, který vyčítá členským zemím NATO, že Spojeným státům v nynějším konfliktu s Íránem nepomohly. „Možná pana prezidenta Trumpa potěší, že Češi dávají na stůl takovou nabídku,“ dodal po setkání s Ruttem Babiš.
Videokonferenci zemí ochotných podílet se na mnohonárodnostní mírové misi v Hormuzském průlivu po skončení konfliktu iniciovali francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer.
Klíčovou vodní cestu pro globální přepravu zejména ropy a zkapalněného zemního plynu od začátku března blokuje Írán v odvetě za izraelsko-americké údery na své území, a to navzdory nynějšímu příměří. Po krachu víkendových jednání mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu navíc začalo americké námořnictvo v pondělí blokovat přístup do íránských přístavů.
Obnova produkce plynu a ropy zabere podle agentury dva roky
Situaci s ropou a plynem navíc nekomplikuje pouze zablokování Hormuzského průlivu. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol v rozhovoru se švýcarským listem Neue Zürcher Zeitung (NZZ) sdělil, že obnovení produkce ropy a plynu na Blízkém východě na úrovně před začátkem války s Íránem potrvá zhruba dva roky. „V jednotlivých zemích se to bude lišit. V Iráku to například potrvá mnohem déle než v Saúdské Arábii,“ upozornil.
Birol také uvedl, že trh v současnosti podceňuje důsledky, které by přineslo dlouhodobější uzavření Hormuzského průlivu. Poznamenal, že do svých cílových destinací nyní dorazily náklady ropy a plynu, které se vydaly na cestu ještě před začátkem války, což zmírňuje nedostatek paliv, uvedla agentura Reuters.
„Ale v březnu se žádné nové tankery nenakládaly,“ upozornil šéf IEA. „Pokud se Hormuzský průliv neotevře, musíme se připravit na výrazně vyšší ceny energií,“ dodal.