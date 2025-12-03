Srbská rafinerie pod americkými sankcemi přerušuje provoz kvůli nedostatku ropy


před 12 mminutami

Rafinerie v srbském Pančevu v úterý 2. prosince oznámila, že kvůli nedostatku surové ropy přerušuje provoz. Její provozovatel, společnost NIS většinově vlastněná ruskými subjekty, se ocitl pod americkými sankcemi uvalenými kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Firma o tom informovala v tiskovém sdělení.

„V Rafinerii ropy Pančevo začíná odstávka provozních zařízení z důvodu nedostatku surové ropy pro zpracování, který vznikl jako důsledek sankcí uvalených Ministerstvem financí USA na společnost NIS,“ uvedla v úterý večer společnost NIS. Dodala, že srbský trh bude nadále zásobovat ropnými produkty ze svých zásob.

Srbský prezident Aleksandar Vučić v úterý připustil, že se Spojenými státy se nepodařilo vyjednat výjimku z amerických sankcí vůči NIS. Srbská vláda podle něj přechodně umožní platby firmě NIS, čímž se ale vystavuje hrozbě sekundárních amerických sankcí.

V posledním listopadovém týdnu dal Vučić ruským společnostem Gazprom a Gazprom Něfť, které v NIS drží nadpoloviční podíl, lhůtu do 15. ledna 2026, aby našly kupce pro své podíly. Pokud kupce nenajdou, Srbsku podle něj zbývá možnost ruský podíl převzít a následně prodat třetí straně.

Moskva dříve možnost zestátnění ruského podílu v podniku odmítla. V polovině listopadu však srbská ministryně Dubravka Djedovičová Handanovičová uvedla, že ruská strana je připravena „přenechat kontrolu a vliv“ v podniku třetí straně.

Srbsko v roce 2008 prodalo 51 procent ve firmě NIS ruské firmě Gazprom za čtyři sta milionů eur (9,7 miliardy korun), což bylo podle kritiků hluboko pod skutečnou cenou této firmy. NIS je v Srbsku jediným podnikem na zpracování ropy, má kolem třinácti tisíc zaměstnanců. Od února 2025 vlastní ruská firma ovládaná Gazpromem v NIS 11,3 procenta, Gazprom Něfť pak 44,9 procenta. Podíl srbského státu činí méně než třicet procent. Kapacita rafinerie v Pančevu je 4,8 milionu tun ročně.

Spojené státy uvalily sankce na NIS v lednu 2025, v říjnu po několika výjimkách začaly sankce vůči společnosti uplatňovat. Kvůli hrozbě sekundárních amerických sankcí pak přestal firmě NIS dodávat ropu provozovatel chorvatské přepravní soustavy, společnost JANAF.

Dění kolem NIS a možného zestátnění ruského podílu vystavuje zkoušce Vučičovu zahraniční politiku, která usiluje o dobré vztahy s Moskvou a Západem zároveň. Srbsko s Ruskem spolupracuje v řadě oblastí a nepřipojilo se k protiruským sankcím, které Západ uvalil na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu. Současně Vučičovo Srbsko deklaruje cíl vstoupit do Evropské unie.

