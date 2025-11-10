Bulharsko posiluje bezpečnost v rafinerii Lukoil, chce ji zestátnit

Bulharské úřady zavádějí bezpečnostní opatření v rafinerii ruské ropné společnosti Lukoil v Burgasu, aby ochránily kritickou infrastrukturu. Podle agentury Reuters to v pondělí uvedl premiér Rosen Željazkov. Jeho vláda se kvůli americkým sankcím chystá tento podnik zestátnit a prodat.
Minulý týden Bulharsko přijalo právní úpravu, která mu umožňuje převzít rafinerii a prodat ji novému vlastníkovi s cílem ochránit ji před americkými sankcemi.
Željazkov v pondělí uvedl, že opatření jsou preventivní a mají za cíl ochránit kritickou infrastrukturu, včetně rafinerie a dalších zařízení.
„Ministerstvo obrany přesunulo do oblasti Burgasu systém proti dronům,“ uvádí se v prohlášení s tím, že „týmy vojenské policie jsou rovněž v pohotovosti a připraveny asistovat ministerstvu vnitra“.
Bulharská stanice Nova TV v souvislosti s opatřeními informovala, že vjíždějící vozidla jsou přísně kontrolována, a to i z hlediska výbušnin.
Lukoil a Rosněfť se ocitly na sankčních seznamech
Podle nového zákona může Bulharsko jmenovat zvláštního správce, který bude dohlížet na prodej rafinerie v Burgasu. Současný vlastník Lukoil by v takovém případě neměl právo hlasovat ani se proti rozhodnutí odvolat.
Spojené státy a Británie v říjnu kvůli válce Ruska proti Ukrajině uvalily sankce na Lukoil a Rosněfť, dvě největší ruské ropné společnosti, což zkomplikovalo fungování i jejich dceřiných společností v zahraničí.
Již po zavedení sankcí bulharské úřady zřídily zvláštní kontrolu nad prodejem aktiv Lukoilu v zemi, vláda a tajné služby mají právo případnou transakci zablokovat.