Bulharsko posiluje bezpečnost v rafinerii Lukoil, chce ji zestátnit


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Bulharské úřady zavádějí bezpečnostní opatření v rafinerii ruské ropné společnosti Lukoil v Burgasu, aby ochránily kritickou infrastrukturu. Podle agentury Reuters to v pondělí uvedl premiér Rosen Željazkov. Jeho vláda se kvůli americkým sankcím chystá tento podnik zestátnit a prodat.

Minulý týden Bulharsko přijalo právní úpravu, která mu umožňuje převzít rafinerii a prodat ji novému vlastníkovi s cílem ochránit ji před americkými sankcemi.

Željazkov v pondělí uvedl, že opatření jsou preventivní a mají za cíl ochránit kritickou infrastrukturu, včetně rafinerie a dalších zařízení.

Rusko má kvůli sankcím problém s odbytem ropy
Ilustrační snímek

„Ministerstvo obrany přesunulo do oblasti Burgasu systém proti dronům,“ uvádí se v prohlášení s tím, že „týmy vojenské policie jsou rovněž v pohotovosti a připraveny asistovat ministerstvu vnitra“.

Bulharská stanice Nova TV v souvislosti s opatřeními informovala, že vjíždějící vozidla jsou přísně kontrolována, a to i z hlediska výbušnin.

Lukoil a Rosněfť se ocitly na sankčních seznamech

Podle nového zákona může Bulharsko jmenovat zvláštního správce, který bude dohlížet na prodej rafinerie v Burgasu. Současný vlastník Lukoil by v takovém případě neměl právo hlasovat ani se proti rozhodnutí odvolat.

Spojené státy a Británie v říjnu kvůli válce Ruska proti Ukrajině uvalily sankce na Lukoil a Rosněfť, dvě největší ruské ropné společnosti, což zkomplikovalo fungování i jejich dceřiných společností v zahraničí.

Již po zavedení sankcí bulharské úřady zřídily zvláštní kontrolu nad prodejem aktiv Lukoilu v zemi, vláda a tajné služby mají právo případnou transakci zablokovat.

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil
Ilustrační foto - rafinerie společnosti Lukoil ve Volgogradu (snímek z dubna 2022)

Výběr redakce

Srážku vlaků u Bratislavy vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

Srážku vlaků u Bratislavy vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

09:01Aktualizovánopřed 24 mminutami
Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

před 1 hhodinou
Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

11:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu

Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu

05:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajinské protikorupční orgány provádějí rozsáhlý zátah

Ukrajinské protikorupční orgány provádějí rozsáhlý zátah

před 2 hhodinami
Syrský prezident poprvé navštíví Bílý dům

Syrský prezident poprvé navštíví Bílý dům

před 2 hhodinami
Trump omilostnil Giulianiho a další obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

Trump omilostnil Giulianiho a další obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

08:51Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Zraněných jsou desítky

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Zraněných jsou desítky

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Srážku vlaků u Bratislavy vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

Po nedělní srážce dvou vlaků nedaleko Bratislavy skončilo v nemocnicích 79 lidí. Nejtěžší zranění utrpěli tři cestující s poraněními hrudníku a břicha, šedesát lidí se zranilo lehce, oznámili záchranáři. Podle ministra zdravotnictví Kamila Šaška jsou všichni pacienti z nehody mimo ohrožení života, v největší bratislavské nemocnici zůstává třináct lidí. Slovenská policie oznámila, že srážku vyšetřuje jako obecné ohrožení.
09:01Aktualizovánopřed 24 mminutami

Bulharsko posiluje bezpečnost v rafinerii Lukoil, chce ji zestátnit

Bulharské úřady zavádějí bezpečnostní opatření v rafinerii ruské ropné společnosti Lukoil v Burgasu, aby ochránily kritickou infrastrukturu. Podle agentury Reuters to v pondělí uvedl premiér Rosen Željazkov. Jeho vláda se kvůli americkým sankcím chystá tento podnik zestátnit a prodat.
před 40 mminutami

Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

Kauza upraveného projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvysílal pořad britské BBC, hýbe politickou i mediální scénou Spojeného království. Nedělní rezignace generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové označil deník The Daily Telegraph za největší krizi stanice za více než desetiletí. Analytici kladou otázky týkající se zaujatosti média i sporů uvnitř BBC, zatímco někdejší šéfredaktor bulvárního listu The Sun a nynější moderátor BBC David Yelland považuje Davieho pád za puč připravený Radou BBC.
před 1 hhodinou

Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

Ukrajina v noci na pondělí znovu zaútočila na ruský přístav Tuapse, který patří k největším ropným terminálům v zemi. Podle zpráv na sociálních sítích tam vypukl požár. Místní úřady tvrdí, že byly zničeny čtyři ukrajinské námořní drony. Obě strany zároveň hlásí likvidaci desítek nepřátelských bezpilotních prostředků a těžké boje v Pokrovsku a okolí.
11:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Supertajfun se přehnal přes Filipíny. Zesláblý táhne k Tchaj-wanu

Supertajfun Fung-wong, který se v neděli přehnal přes Filipíny, si v této asijské zemi dosud vyžádal čtyři životy, píše agentura AP. Živel způsobil bleskové záplavy, sesuvy půdy a výpadky dodávek elektřiny v zasažených provinciích. Kvůli supertajfunu bylo na Filipínách evakuováno přes 1,4 milionu lidí. Podle meteorologů bouře zeslábla a přesouvá se na severozápad směrem k Tchaj-wanu.
před 1 hhodinou

Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu

Americký Senát v neděli večer schválil návrh zákona, který otevírá cestu k obnovení financování vlády. Republikáni získali potřebných šedesát hlasů ze sta díky skupině demokratů, kteří souhlasili výměnou za příslib možného zrušení škrtů ve zdravotním pojištění. Jde pouze o první procedurální hlasování a konečné schválení zákona o vládních financích může být otázkou několika dní, upozornila agentura AP.
05:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajinské protikorupční orgány provádějí rozsáhlý zátah

Detektivové z Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU) vykonávají rozsáhlé prohlídky související s korupcí v energetickém sektoru. Zaměřili se na dům bývalého ministra energetiky a současného ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka. Jejich aktivity míří i na energetickou společnost Energoatom. O zásahu informuje deník Ukrajinska Pravda.
před 2 hhodinami

Bangladéš se potýká s rostoucí nenasytností řek

Eroze v severním Bangladéši každoročně vytlačuje tisíce lidí z říčních ostrovů. Mnoho rodin v severním Kurigramu se muselo opakovaně přesídlit. Úbytek půdy podél hlavních toků, která v posledních letech eroduje rekordním tempem, urychluje především tání pevninských ledovců a nepravidelné monzuny.
před 2 hhodinami
Načítání...