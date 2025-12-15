Energoaqua dostala pokutu pět milionů korun v kauze otravy Bečvy

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila rožnovské společnosti Energoaqua v přestupkovém řízení v kauze otravy řeky Bečvy pokutu pět milionů korun kvůli vypouštění odpadních vod. Podle inspektorů spáchala firma přestupek proti vodnímu zákonu. Odpadní vody vypouštěla v rozporu s povolením, uvedla ČIŽP. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a podala proti němu odvolání k ministerstvu životního prostředí. Rozhodnutí tak zatím není pravomocné.
Případ byl inspekci postoupen jako možný přestupek poté, co podle pravomocného rozhodnutí soudu firma Energoaqua způsobila otravu řeky Bečvy ze září 2020. Potrestána však nebyla, protože se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, a právnická osoba tak nemůže být v případu trestně odpovědná. Ředitele podniku Energoaqua Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.
Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba čtyřicet kilometrů toku a otrávil víc než čtyřicet tun ryb.
Spis inspekce obdržela od Okresního soudu ve Vsetíně a po jeho prostudování a po shromáždění podkladů zahájila v polovině května s firmou správní řízení. Pokutu ve výši pět milionů korun udělili firmě inspektoři za spáchání přestupku podle vodního zákona, a to vypouštění odpadních vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami v období od ledna 2018 až září 2020, sdělila mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká. Bečva byla otrávena 20. září 2020.
Firma s rozhodnutím nesouhlasí
S rozhodnutím inspekce firma nesouhlasí. „Nesouhlasíme s tím, dnes (v pondělí) to bylo řádně a včas rozporováno. Ty nedostatky byly z hlediska České inspekce životního prostředí významné. Více k tomu nemohu říci, četl jsem to před hodinou, dělal to právník. Podali jsme to jako odvolání na ministerstvo,“ uvedl ředitel podniku Oldřich Havelka.
Společnost spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes třináct kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky v září 2020 dostalo právě tímto kanálem.
Energoaqua svůj podíl na otravě řeky po celou dobu procesu odmítala. Podle jejích zástupců neexistuje žádný důkaz, který by svědčil o vině společnosti a jejího ředitele. Také rybáři považovali za nemožné, aby ryby začaly hynout až 3,5 kilometru od této výusti.
V případu byl nakonec letos na začátku listopadu pravomocně odsouzen pouze hasič Jiří Pochyla, který v osudný den velel zásahu, a úřednice Věra Šulová z radnice v Rožnově pod Radhoštěm, která podle soudu nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua. Soud jim za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti uložil peněžité tresty.
