Soud uložil trest hasiči a úřednici za pochybení při havárii na Bečvě


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Za havárii na řece Bečvě ze září 2020 olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Pochyla jako velitel zásahu byl nečinný při řízení záchranných prací, úřednice Šulová nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua, která byla soudy označena za viníka ekologické havárie. Oba jsou jediní, kteří za tuto havárii pykají.

Soud oběma za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti uložil peněžité tresty. Šulové jej snížil kvůli zmírnění právní kvalifikace z šedesáti tisíc na čtyřicet tisíc korun, Pochylovi potvrdil třicet tisíc korun. Pochyla s Šulovou jsou tak jediní, kdo byli v kauze potrestáni, za samotnou otravu Bečvy nikdo odsouzen nebyl.

Podle soudkyně Markéty Langerové hasič Pochyla, který řídil 20. září 2020 záchranné práce v Choryni na Vsetínsku a okolí, kde rybáři v řece pozorovali první mrtvé ryby, závažně porušil své povinnosti během zásahu. Měl přitom aktivně chránit životní prostředí, přerušit příčinu havárie, zajistit průzkum a odebírat vzorky.

„Pokud okresní soud rozhodl o trestní odpovědnosti obžalovaného, postupoval zcela správně. Jde o nedbalostní přečin,“ sdělila soudkyně. Doplnila, že při zásahu si Pochyla musel být vědom, že se proti proudu nacházejí výpustě hlavních znečišťovatelů, přesto nezajistil odběry, což zkomplikovalo vyšetření případu.

Šulová jako referentka odboru životního prostředí a výstavby v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2018 povolila firmě Energoaqua v lagunách akumulovat místo vyčištěných vod z čistírny odpadních vod povrchové vody. Laguny, které byly poslední pojistkou, tak nemohly zastavit případný únik nedostatečně vyčištěných odpadních vod do řeky.

Šulová ale podle krajského soudu nemohla vědět, že vypuštěním otrávených látek může nastat otrava tak velkého rozsahu. Zmírnil jí proto právní kvalifikaci, snížil peněžitý trest a vypustil trest zákazu činnosti. „Není možno jí klást k tíži následek spočívající v úhynu ryb a ke škodě ve výši zhruba čtyři miliony korun,“ vysvětlil předseda senátu Michal Jelínek.

Pět let od otravy Bečvy. Soudy ukázaly na firmu Energoaqua, trest jí ale neuložily
Rybáři nakládají leklé ryby z řeky Bečvy v Hustopečích nad Bečvou (21. září 2020)

Společnost Energoaqua potrestána nebyla

Podle pravomocného rozhodnutí způsobila otravu rožnovská společnost Energoaqua, potrestána ale nebyla. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba podle soudů trestně odpovědná.

Případ byl postoupen České inspekci životního prostředí (ČIŽP) jako možný přestupek. Inspekce zatím ve věci nerozhodla. „Řízení zatím nebylo ukončeno,“ uvedla mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká. Ředitele podniku Energoaqua Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba čtyřicet kilometrů toku a otrávil víc než čtyřicet tun ryb.

Do Bečvy unikla neznámá látka, uhynulo velké množství ryb
Zásah hasičů kvůli neznámé látce

Výběr redakce

Německo zakázalo radikální islámské uskupení Muslim Interaktiv

Německo zakázalo radikální islámské uskupení Muslim Interaktiv

před 3 mminutami
Těžba černého uhlí skončí v Česku v lednu 2026

Těžba černého uhlí skončí v Česku v lednu 2026

před 16 mminutami
Okamura slibuje, že v čele sněmovny bude nestranným předsedou všech

ŽivěOkamura slibuje, že v čele sněmovny bude nestranným předsedou všech

08:57Aktualizovánopřed 39 mminutami
Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

05:19Aktualizovánopřed 50 mminutami
Soud uložil trest hasiči a úřednici za pochybení při havárii na Bečvě

Soud uložil trest hasiči a úřednici za pochybení při havárii na Bečvě

před 59 mminutami
Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

05:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

11:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Dálniční známky budou od ledna dražší

Dálniční známky budou od ledna dražší

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Těžba černého uhlí skončí v Česku v lednu 2026

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150, sdělila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. Důl ČSM je posledním činným černouhelným dolem v zemi, skončí tak těžba černého uhlí v celé České republice.
před 16 mminutami

ŽivěOkamura slibuje, že v čele sněmovny bude nestranným předsedou všech

Poslanci si v tajné volbě zvolí nové vedení sněmovny. Předsednické křeslo chtějí získat lídr SPD Tomio Okamura a někdejší místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Zákonodárci budou volit i nové místopředsedy. Nastupující koalice počítá se čtyřmi posty – dva by měly připadnout vládním stranám, další dva opozici.
08:57Aktualizovánopřed 39 mminutami

Soud uložil trest hasiči a úřednici za pochybení při havárii na Bečvě

Za havárii na řece Bečvě ze září 2020 olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Pochyla jako velitel zásahu byl nečinný při řízení záchranných prací, úřednice Šulová nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua, která byla soudy označena za viníka ekologické havárie. Oba jsou jediní, kteří za tuto havárii pykají.
před 59 mminutami

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se oficiálně dohodly na novém klimatickém cíli Evropské unie pro rok 2040. Cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně Česka si vyjednaly určité ústupky. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina.
05:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Dálniční známky budou od ledna dražší

Celoroční dálniční známka v Česku od ledna 2026 zdraží o 130 korun na 2570 korun, zvýší se také ceny dálničních známek na kratší dobu. Sazba se změní kvůli zvýšení spotřebitelských cen a prodloužení dálniční sítě, zdůvodnilo změnu ministerstvo dopravy.
před 2 hhodinami

Zemanova hradní kancelář jednala podle NKÚ nehospodárně

Prezidentská kancelář v době, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, nakládala nehospodárně s veřejnými prostředky a nepostupovala v souladu s právními předpisy. Ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) vyplývá, že kancelář a její příspěvkové organizace mimo jiné účelově dělily zakázky a chybovaly v účetnictví. Souhlas se zveřejněním tři roky starého dokumentu dali kriminalisté až letos v říjnu, kdy žalobci definitivně odložili případ hradních kauz kancléře Vratislava Mynáře, uvedl server iRozhlas.cz.
před 2 hhodinami

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení CHKO Soutok

Lužní lesy na soutoku řek Moravy a Dyje zůstávají chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Ústavní soud ve středu zamítl návrh pětatřiceti poslanců ANO na zrušení vládního nařízení, na jehož základě CHKO letos vznikla. Šlo o iniciativu končící vlády Petra Fialy (ODS). Hnutí ANO, které je dominantní silou v nově vznikající vládě, se dlouhodobě staví k CHKO Soutok kriticky. Proti CHKO se vymezovali také Motoristé a jejich předseda Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí.
před 4 hhodinami

Exposlance ODS Šnajdra chce policie obžalovat kvůli korupci na Bulovce, píší Seznam Zprávy

Policie v souvislosti s korupční kauzou kolem Fakultní nemocnice Bulovka navrhla obžalovat pět lidí a dvě firmy. Obvinění podle serveru Seznam Zprávy čelí mimo jiné bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr nebo bývalá ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Obžaloba se týká zakázky na nákup lineárních urychlovačů za 160 milionů korun. Šnajdrovi policie přičítá přijetí úplatku 50 tisíc korun, napsal server.
před 5 hhodinami
Načítání...