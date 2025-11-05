Soud uložil trest hasiči a úřednici za pochybení při havárii na Bečvě

Za havárii na řece Bečvě ze září 2020 olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Pochyla jako velitel zásahu byl nečinný při řízení záchranných prací, úřednice Šulová nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua, která byla soudy označena za viníka ekologické havárie. Oba jsou jediní, kteří za tuto havárii pykají.
Soud oběma za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti uložil peněžité tresty. Šulové jej snížil kvůli zmírnění právní kvalifikace z šedesáti tisíc na čtyřicet tisíc korun, Pochylovi potvrdil třicet tisíc korun. Pochyla s Šulovou jsou tak jediní, kdo byli v kauze potrestáni, za samotnou otravu Bečvy nikdo odsouzen nebyl.
Podle soudkyně Markéty Langerové hasič Pochyla, který řídil 20. září 2020 záchranné práce v Choryni na Vsetínsku a okolí, kde rybáři v řece pozorovali první mrtvé ryby, závažně porušil své povinnosti během zásahu. Měl přitom aktivně chránit životní prostředí, přerušit příčinu havárie, zajistit průzkum a odebírat vzorky.
„Pokud okresní soud rozhodl o trestní odpovědnosti obžalovaného, postupoval zcela správně. Jde o nedbalostní přečin,“ sdělila soudkyně. Doplnila, že při zásahu si Pochyla musel být vědom, že se proti proudu nacházejí výpustě hlavních znečišťovatelů, přesto nezajistil odběry, což zkomplikovalo vyšetření případu.
Šulová jako referentka odboru životního prostředí a výstavby v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2018 povolila firmě Energoaqua v lagunách akumulovat místo vyčištěných vod z čistírny odpadních vod povrchové vody. Laguny, které byly poslední pojistkou, tak nemohly zastavit případný únik nedostatečně vyčištěných odpadních vod do řeky.
Šulová ale podle krajského soudu nemohla vědět, že vypuštěním otrávených látek může nastat otrava tak velkého rozsahu. Zmírnil jí proto právní kvalifikaci, snížil peněžitý trest a vypustil trest zákazu činnosti. „Není možno jí klást k tíži následek spočívající v úhynu ryb a ke škodě ve výši zhruba čtyři miliony korun,“ vysvětlil předseda senátu Michal Jelínek.
Společnost Energoaqua potrestána nebyla
Podle pravomocného rozhodnutí způsobila otravu rožnovská společnost Energoaqua, potrestána ale nebyla. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba podle soudů trestně odpovědná.
Případ byl postoupen České inspekci životního prostředí (ČIŽP) jako možný přestupek. Inspekce zatím ve věci nerozhodla. „Řízení zatím nebylo ukončeno,“ uvedla mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká. Ředitele podniku Energoaqua Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.
Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba čtyřicet kilometrů toku a otrávil víc než čtyřicet tun ryb.