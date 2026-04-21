Pozastavení asociační dohody s Izraelem je nyní neprosaditelné, řekl Macinka


Zdroj: ČTK

Pozastavení asociační dohody s Izraelem je nyní neprosaditelné, uvedl po skončení jednání v Lucemburku český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podobný názor jako Česká republika má podle něj řada dalších zemí. Pokud jde o sankce vůči násilným židovským osadníkům, návrh by neměl být jednostranný, dodal Macinka s tím, že by se mělo hovořit rovněž o sankcích vůči zástupcům palestinského radikálního hnutí Hamás. Návrh sankcí se nyní podle něj bude řešit na pracovní úrovni.

„Dnes tady skupina států navrhovala, aby byla zmražena asociační dohoda s Izraelem, to si myslím, že je ve stávajícím nastavení neprosaditelné. Myslím, že i Kaja Kallasová konstatovala, že nemá šanci to projít,“ řekl v Lucemburku Macinka.

S návrhem na projednání pozastavení asociační dohody s Izraelem přišly Španělsko, Slovinsko a Irsko. Podle španělského ministra zahraničí Josého Manuela Albarese musí EU říct Izraeli, že je třeba, aby změnil své chování. Ministr před novináři zmínil zejména násilnosti židovských osadníků na okupovaném Západním břehu Jordánu, ale i nový izraelský zákon o trestu smrti či izraelské údery v Libanonu.

Evropská komise již loni v září navrhla pozastavení určitých obchodních ustanovení v asociační dohodě s Izraelem, konkrétně zavedení cel na některé zboží. Je to ale ještě potřeba schválit právě Radou EU, tedy členskými státy, a sice kvalifikovanou většinou. A taková podpora zatím podle informací ČTK v Radě EU není. Byla by, kdyby opatření podpořila alespoň jedna z větších zemí, tedy Německo či Itálie.

Dalším dlouho diskutovaným tématem je uvalení sankcí proti násilným židovským osadníkům. V tomto případě je potřeba jednomyslný souhlas všech zemí EU. Dosud se proti stavělo zejména Maďarsko, přičemž se očekává, že nová maďarská vláda by mohla tento postoj změnit.

„Já si neumím představit, že bychom byli součástí skupiny, která bude navrhovat sankce na izraelské politiky. To je pro nás asi obtížně překročitelný stav,“ uvedl Macinka s tím, že Česko má s Izraelem tradičně přátelské vztahy a že minulý týden zemi navštívil.

Pokud jde o sankce vůči násilným osadníkům, tam již podle něj byla vyjednána určitá kompromisní dohoda. „Některé země to ale znovu chtějí zpřísňovat a uvalovat sankce i na vládní politiky a ministry, to myslím, že nemá šanci projít,“ dodal. Sankce by podle něj neměly být jednostranné, doplnil s tím, že v původní verzi návrhu bylo i uvalení sankcí vůči Hamásu.

Španělský premiér Pedro Sánchez už o víkendu uvedl, že chce, aby EU zrušila svou dlouhodobou asociační dohodu s Izraelem. Ten podle něj porušuje mezinárodní právo, a proto nemůže být partnerem Evropské unie.

Asociační dohoda z roku 2000 upravuje politický dialog mezi EU a Izraelem. Jejím cílem je posilování partnerství a vzájemných vztahů, které jsou podle dokumentu založené na dodržování lidských práv a demokratických principů.

Ukrajina dokončila opravu ropovodu Družba, řekl Zelenskyj

Ukrajina podle tamního prezidenta Volodymyra Zelenského dokončila opravy ropovodu Družba, který poškodil ruský úder. Zařízení se tak může vrátit k provozu. Maďarsko jeho znovuzprovozněním podmiňovalo svůj souhlas s půjčkou Evropské unie pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), na které se členské státy dohodly již v prosinci 2025. Podle serveru Ukrajinska pravda EU plánuje poskytnout Ukrajině první tranši z úvěru koncem května nebo začátkem června.
Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBTQ+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.
Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením“ Benešových dekretů

Pravděpodobný příští maďarský premiér Péter Magyar (Tisza) podmiňuje jednání se Slovenskem v politické oblasti vyřešením záležitostí okolo takzvaných Benešových dekretů. Vyplynulo to z jeho vyjádření po telefonátu se slovenským premiérem Robertem Ficem (Smer). Předseda slovenské vlády po rozhovoru uvedl, že Benešovy dekrety, ke kterým mají obě země principiálně odlišné postoje, budou Magyarovou prioritou.
Čína dotáhla USA ve vývoji AI, hlásí Stanfordova univerzita

Spojené státy investují do AI stovky miliard dolarů. Podle nové analýzy Stanfordovy univerzity ale ve srovnání s Čínou značně neefektivně. Rozdíl ve výkonu mezi nejlepšími americkými a čínskými modely umělé inteligence se snížil na pouhých 2,7 procenta. Ještě v květnu roku 2023 to přitom bylo až 31 procent. Rozdíl je drobný, přestože USA vynakládají na AI mnohem víc peněz než Čína. Podle Stanfordu je to 285,9 miliardy dolarů proti čínským 12,4 miliardy dolarů.
Počet obyvatel Estonska klesá už druhý rok po sobě

Podle údajů estonského statistického úřadu měla země k 1. lednu 1 360 745 obyvatel, což je o 9250 méně než před rokem. Počet obyvatel tak klesl druhý rok po sobě.
Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo více než původně oznámených šest, řekl v úterý mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku. Kamenné obchody v tuzemsku výživu dočasně z prodeje stáhly, on-line supermarkety nikoliv.
Fronty na příděly, hra mezi přístřešky. Prchající Rohingové přežívají v táborech

Statisíce Rohingů žijí v uprchlických táborech, kam utekli před násilím a nejistotou ve své domovině. Každodenní život se tu odehrává ve znamení čekání na humanitární pomoc od organizací, jako je Světový potravinový program, shánění vody a základních potřeb i snahy zachovat běžný rytmus dne. Lidé stojí ve frontách na příděly, nakupují na provizorních trzích a děti si hrají mezi přístřešky. Život v táborech tak určuje především dostupnost pomoci.
