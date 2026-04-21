Pozastavení asociační dohody s Izraelem je nyní neprosaditelné, řekl Macinka

Pozastavení asociační dohody s Izraelem je nyní neprosaditelné, uvedl po skončení jednání v Lucemburku český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podobný názor jako Česká republika má podle něj řada dalších zemí. Pokud jde o sankce vůči násilným židovským osadníkům, návrh by neměl být jednostranný, dodal Macinka s tím, že by se mělo hovořit rovněž o sankcích vůči zástupcům palestinského radikálního hnutí Hamás. Návrh sankcí se nyní podle něj bude řešit na pracovní úrovni.
„Dnes tady skupina států navrhovala, aby byla zmražena asociační dohoda s Izraelem, to si myslím, že je ve stávajícím nastavení neprosaditelné. Myslím, že i Kaja Kallasová konstatovala, že nemá šanci to projít,“ řekl v Lucemburku Macinka.
S návrhem na projednání pozastavení asociační dohody s Izraelem přišly Španělsko, Slovinsko a Irsko. Podle španělského ministra zahraničí Josého Manuela Albarese musí EU říct Izraeli, že je třeba, aby změnil své chování. Ministr před novináři zmínil zejména násilnosti židovských osadníků na okupovaném Západním břehu Jordánu, ale i nový izraelský zákon o trestu smrti či izraelské údery v Libanonu.
Evropská komise již loni v září navrhla pozastavení určitých obchodních ustanovení v asociační dohodě s Izraelem, konkrétně zavedení cel na některé zboží. Je to ale ještě potřeba schválit právě Radou EU, tedy členskými státy, a sice kvalifikovanou většinou. A taková podpora zatím podle informací ČTK v Radě EU není. Byla by, kdyby opatření podpořila alespoň jedna z větších zemí, tedy Německo či Itálie.
Sankce proti násilným židovským osadníkům
Dalším dlouho diskutovaným tématem je uvalení sankcí proti násilným židovským osadníkům. V tomto případě je potřeba jednomyslný souhlas všech zemí EU. Dosud se proti stavělo zejména Maďarsko, přičemž se očekává, že nová maďarská vláda by mohla tento postoj změnit.
„Já si neumím představit, že bychom byli součástí skupiny, která bude navrhovat sankce na izraelské politiky. To je pro nás asi obtížně překročitelný stav,“ uvedl Macinka s tím, že Česko má s Izraelem tradičně přátelské vztahy a že minulý týden zemi navštívil.
Pokud jde o sankce vůči násilným osadníkům, tam již podle něj byla vyjednána určitá kompromisní dohoda. „Některé země to ale znovu chtějí zpřísňovat a uvalovat sankce i na vládní politiky a ministry, to myslím, že nemá šanci projít,“ dodal. Sankce by podle něj neměly být jednostranné, doplnil s tím, že v původní verzi návrhu bylo i uvalení sankcí vůči Hamásu.
Španělský premiér Pedro Sánchez už o víkendu uvedl, že chce, aby EU zrušila svou dlouhodobou asociační dohodu s Izraelem. Ten podle něj porušuje mezinárodní právo, a proto nemůže být partnerem Evropské unie.
Asociační dohoda z roku 2000 upravuje politický dialog mezi EU a Izraelem. Jejím cílem je posilování partnerství a vzájemných vztahů, které jsou podle dokumentu založené na dodržování lidských práv a demokratických principů.