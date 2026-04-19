Mapa demarkační linie v Libanonu přisuzuje Izraeli kontrolu nad desítkami měst

Izraelská armáda v neděli na síti X poprvé zveřejnila mapu nové demarkační linie na území jižního Libanonu, jejímž vytyčením má získat kontrolu nad desítkami měst a vesnic. Podle agentury Reuters je řada z nich převážně opuštěná. Děje se tak jen několik dní po podpisu příměří mezi oběma zeměmi.
Linie se táhne z východu na západ a zasahuje pět až deset kilometrů od hranice do středu libanonského území. Zahrnuje desítky vesnic a měst, včetně těch nejvíce ostřelovaných za poslední měsíc, jako je Chijám, Kantara a Náqúra.
Izrael tvrdí, že chce v oblasti vytvořit nárazníkovou zónu. Síly židovského státu už v této oblasti zničily řadu libanonských vesnic s tvrzením, že chrání sever Izraele před útoky militantního hnutí Hizballáh.
Podobné nárazníkové zóny už Jeruzalém vytvořil v Sýrii a v okupovaném Pásmu Gazy, kde ovládá více než polovinu enklávy, upozorňuje Reuters.
Na dotaz, zda se obyvatelé, kteří uprchli před izraelskými údery, budou moci vrátit do svých domovů, se izraelská armáda podle Reuters odmítla vyjádřit.
Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac v neděli podle agentury AFP prohlásil, že armáda dostala rozkaz použít v Libanonu „všechny své síly“, pokud by čelila jakékoli hrozbě, a to i přes dojednané příměří.
Začátek příměří
Klid zbraní oznámil americký prezident Donald Trump ve čtvrtek poté, co telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a s libanonským prezidentem Josephem Aúnem. V pátek Aún označil příměří za začátek procesu vyjednávání, přičemž přímé rozhovory s Izraelem jsou podle něj klíčové.
Současná dohoda o příměří podle znění, které zveřejnila americká diplomacie, nepočítá s odchodem izraelských vojáků. Jeruzalém v uplynulých desetiletích už několikrát provedl invazi v Libanonu a zemi okupoval téměř osmnáct let, až do roku 2000.
Kritika z Turecka
Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan odsoudil izraelský expanzionismus a obvinil Jeruzalém ze snahy v Libanonu vytvořit „fait accompli“, tedy hotovou záležitost. Fidan už v sobotu obvinil Izrael, že válku v arabském regionu využívá jako záminku k okupaci dalších území, píše AFP.
Damašek v neděli podle AFP oznámil, že zmařil plánovaný útok buňky napojené na Hizballáh, která chtěla ze syrského území zasáhnout cíle v zahraničí.
Příměří mělo zastavit izraelské údery, které od 2. března podle Bejrútu stály život skoro 2300 lidí. I přes podepsané příměří útoky židovského státu pokračují, přičemž Hizballáh se snaží odrazit izraelské síly na území Libanonu. Na jihu Libanonu byli v neděli zabiti dva izraelští vojáci. Podle nedělních údajů armády bylo od 28. února při útocích spojených s Íránem a Libanonem zabito celkem šestnáct izraelských vojáků.