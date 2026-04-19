Mapa demarkační linie v Libanonu přisuzuje Izraeli kontrolu nad desítkami měst


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda v neděli na síti X poprvé zveřejnila mapu nové demarkační linie na území jižního Libanonu, jejímž vytyčením má získat kontrolu nad desítkami měst a vesnic. Podle agentury Reuters je řada z nich převážně opuštěná. Děje se tak jen několik dní po podpisu příměří mezi oběma zeměmi.

Linie se táhne z východu na západ a zasahuje pět až deset kilometrů od hranice do středu libanonského území. Zahrnuje desítky vesnic a měst, včetně těch nejvíce ostřelovaných za poslední měsíc, jako je Chijám, Kantara a Náqúra.

Izrael tvrdí, že chce v oblasti vytvořit nárazníkovou zónu. Síly židovského státu už v této oblasti zničily řadu libanonských vesnic s tvrzením, že chrání sever Izraele před útoky militantního hnutí Hizballáh.

Podobné nárazníkové zóny už Jeruzalém vytvořil v Sýrii a v okupovaném Pásmu Gazy, kde ovládá více než polovinu enklávy, upozorňuje Reuters.

Na dotaz, zda se obyvatelé, kteří uprchli před izraelskými údery, budou moci vrátit do svých domovů, se izraelská armáda podle Reuters odmítla vyjádřit.

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac v neděli podle agentury AFP prohlásil, že armáda dostala rozkaz použít v Libanonu „všechny své síly“, pokud by čelila jakékoli hrozbě, a to i přes dojednané příměří.

Začátek příměří

Klid zbraní oznámil americký prezident Donald Trump ve čtvrtek poté, co telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a s libanonským prezidentem Josephem Aúnem. V pátek Aún označil příměří za začátek procesu vyjednávání, přičemž přímé rozhovory s Izraelem jsou podle něj klíčové.

Současná dohoda o příměří podle znění, které zveřejnila americká diplomacie, nepočítá s odchodem izraelských vojáků. Jeruzalém v uplynulých desetiletích už několikrát provedl invazi v Libanonu a zemi okupoval téměř osmnáct let, až do roku 2000.

Kritika z Turecka

Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan odsoudil izraelský expanzionismus a obvinil Jeruzalém ze snahy v Libanonu vytvořit „fait accompli“, tedy hotovou záležitost. Fidan už v sobotu obvinil Izrael, že válku v arabském regionu využívá jako záminku k okupaci dalších území, píše AFP.

Damašek v neděli podle AFP oznámil, že zmařil plánovaný útok buňky napojené na Hizballáh, která chtěla ze syrského území zasáhnout cíle v zahraničí.

Příměří mělo zastavit izraelské údery, které od 2. března podle Bejrútu stály život skoro 2300 lidí. I přes podepsané příměří útoky židovského státu pokračují, přičemž Hizballáh se snaží odrazit izraelské síly na území Libanonu. Na jihu Libanonu byli v neděli zabiti dva izraelští vojáci. Podle nedělních údajů armády bylo od 28. února při útocích spojených s Íránem a Libanonem zabito celkem šestnáct izraelských vojáků.

Osm dětí ve věku od jednoho roku do přibližně čtrnácti let zabil v neděli ráno útočník v americkém státě Louisiana při střelbě, kterou policie označila za důsledek domácí hádky. Informují o tom agentura AP a další média. Podezřelý, jehož totožnost policie s ohledem na rodiny obětí zatím nezveřejnila a který byl příbuzným některých z dětí, zahynul při automobilové honičce. Podle AP jde o nejtragičtější hromadnou střelbu ve Spojených státech za více než dva roky.
Americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu, oznámil americký prezident Donald Trump. Loď podle něj ignorovala americkou blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu a nereagovala na výstražné výstřely.
Izraelská armáda v neděli na síti X poprvé zveřejnila mapu nové demarkační linie na území jižního Libanonu, jejímž vytyčením má získat kontrolu nad desítkami měst a vesnic. Podle agentury Reuters je řada z nich převážně opuštěná. Děje se tak jen několik dní po podpisu příměří mezi oběma zeměmi.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že do pákistánského Islámábádu v pondělí přijede americká delegace, která bude jednat s Íránem. Zároveň Teheránu pohrozil zničením mostů a elektráren, pokud nabízenou dohodu nepřijme. Íránská média ale v neděli informovala, že blízkovýchodní země do Islámábádu delegaci na jednání s USA nevyšle, dokud bude pokračovat americká námořní blokáda lodí plujících do Íránu. V neděli večer agentura Reuters s odkazem na agenturu IRNA informovala, že Írán se druhého kola jednání odmítá účastnit.
Ani sedm let od požáru pařížské katedrály Notre-Dame není jasná jeho příčina. Podle nejnovějších informací deníku Le Figaro mohlo uvnitř historické památky začít hořet už dřív než 15. dubna. Za hlavní příčinu požáru se stále považuje zkrat na elektrické instalaci, vyšetřovatelé naopak zcela vyloučili možnost, že by ho mohl způsobit nedopalek od cigarety nebo že někdo požár založil úmyslně. Na rekonstrukci katedrály se vybralo 850 milionů eur (20,6 miliardy korun). Nyní se mimo jiné vede polemika o tom, zdali je moudré nahradit část historických vitráží moderními.
V Bulharsku se ve 20:00 místního času (19:00 SEČ) uzavřely hlasovací místnosti, v nichž lidé již poosmé za posledních pět let rozhodovali, kdo usedne v parlamentu. Předběžné odhady výsledku voleb ukazují na vítězství Progresivního Bulharska exprezidenta Rumena Radeva, který je považován za prorusky orientovaného, a sliboval mimo jiné boj proti korupci. Jeho strana byla favoritem. O vítězi by mohlo být jasno v noci či v pondělí ráno.
Vláda zamítla předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) cestu speciálem na Tchaj-wan, kam měl jet s podnikatelskou delegací. Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka (ANO) je Tchaj-wanu věnována až nadstandardní pozornost. S tím nesouhlasí bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), podle kterého má Vystrčil na cestu vládním speciálem nárok. Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé) nevidí důvod, proč by Vystrčil měl jet zrovna nyní. Podle poslankyně Kateriny Demetrashvili (Piráti) se diplomatické vztahy musí udržovat, tím spíš, když jsou dobré. Nedělní debatu vedl Martin Řezníček.
Česká republika by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zapojit do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou počátkem března nastínil francouzský prezident Emmanuel Macron. Babiš to v neděli uvedl na sociální síti bez bližšího upřesnění, jakou formu by toto zapojení mělo mít. Podle premiéra je Francie pro Česko ideálním spojencem. Dosavadní reakce představitelů vládních stran na tuto iniciativu byly spíš rezervované.
