Izrael a Hizballáh se obviňují z porušování příměří


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda podnikla několik úderů na Libanon, informovala agentura AFP. Dva lidé zemřeli po útoku na vozidlo u obce Tírí na jihu Libanonu, další oběť měl úder v libanonském údolí Bikáa. Teroristické hnutí Hizballáh podle agentury Reuters provedlo dronový útok na izraelské jednotky poblíž jiholibanonského města Súr. Tvrdí, že útok byl reakcí na porušování příměří ze strany Izraele. Armáda židovského státu později sdělila, že dron zneškodnila.

Libanonský vojenský činitel ve středu večer agentuře Reuters sdělil, že na záchranáře, kteří se v Tírí snažili z trosek dostat zraněnou novinářku, izraelský dron shodil granát. Činitel uvedl, že libanonská armáda požádala prostřednictvím mechanismu, které zaštitovaly USA, izraelskou armádu o svolení novinářku vyzvednout.

Agentura AP poté napsala, že libanonský prezident Joseph Aún požádal Červený kříž, aby v Tírí zachránil novinářku Amál Chalílovou a její kolegyni Zajnab Faradžovou. Nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF) uvedla, že izraelská armáda provedla vzdušný úder poblíž automobilu Chalílové a že následné izraelské údery znemožňovaly záchranné práce.

Mapa demarkační linie v Libanonu přisuzuje Izraeli kontrolu nad desítkami měst
Izraelská vojenská vozidla v jižním Libanonu poblíž hranice

Izraelská armáda podle Reuters oznámila, že v jižním Libanonu zaútočila na vozidlo poté, co identifikovala hrozbu ze strany Hizballáhu. Obdržela prý zprávu o dvou novinářkách, které byly v důsledků útoku zraněny a že nebrání záchranným týmům ve vstupu do oblasti.

Křehké příměří

Americký prezident Donald Trump minulý týden ve čtvrtek oznámil desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem. Z obou stran však zaznívají obvinění z porušování klidu zbraní. Na příměří s Izraelem se ovšem neshodlo hnutí Hizballáh, ale libanonská vláda, přestože libanonská armáda se konfliktu neúčastní.

Izrael zabil navzdory příměří v Libanonu 14 lidí, útočil i Hizballáh
Izraelští vojáci, ilustrační foto

Minulý týden v úterý se ve Washingtonu uskutečnilo první jednání mezi izraelskými a libanonskými diplomaty po několika desítkách let, přičemž další kolo rozhovorů se očekává ve čtvrtek. AFP ve středu s odkazem na nejmenovaný libanonský zdroj napsala, že Libanon bude při jednání usilovat o prodloužení příměří o jeden měsíc.

Proíránské teroristické hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu.

Netanjahu potvrdil Trumpem oznámené příměří mezi Izraelem a Libanonem
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Podle úterních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2454 lidí a dalších 7658 lidí bylo zraněno. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo v důsledku konfliktu opustit své domovy.

Šádí Abdalláh z libanonské Národní rady pro vědecký výzkum ve středu uvedl, že od počátku konfliktu až do oznámení příměří, tedy za 45 dní, bylo zcela zničeno 21 700 obytných jednotek a 40 500 jich bylo poškozeno. V Izraeli byli při útocích Hizballáhu zabiti dva lidé.

Část Libanonců volá po odzbrojení Hizballáhu. Pro jiné je to jediný ochránce
Bejrút v Libanonu po izraelském útoku, 17. března 2026

Výběr redakce

Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

„Půjčování času." Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky

„Piji a jím jen dvakrát denně." Průzkum odhaluje nedostatky péče o lidi s postižením

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

Kyjev má proti Rusku na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, a to díky dronům, protivzdušné obraně a asymetrickým krokům. Na setkání s novináři to prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, jak informují ukrajinská média včetně agentur Ukrinform či Interfax-Ukrajina. Moskva v současné době okupuje asi devatenáct procent ukrajinského území.
před 28 mminutami

Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Íránské revoluční gardy podle oficiálních médií oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem, informují agentury. Podle stanice BBC jde o dvě ze tří plavidel, na která během středy zaútočily. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno uvedla, že obdržela zprávy o útoku íránského dělového člunu na obchodní loď v průlivu, asi 28 kilometrů severovýchodně od ománských břehů. Posádka je v pořádku.
13:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou

„Půjčování času.“ Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky

Rusko manipuluje se svými ekonomickými statistikami, aby přesvědčilo spojence Ukrajiny, že jeho ekonomika odolává západním sankcím a že ji neovlivňují vysoké vojenské výdaje, prohlásil šéf švédské vojenské rozvědky Thomas Nilsson. Situace je však pro Moskvu nepříznivá. Podle Nilssona tamní ekonomice nepomáhají ani vyšší příjmy z ropy způsobené válkou na Blízkém východě. Na nepříznivou situaci už upozornil i sám šéf Kremlu Vladimir Putin, kritika přichází také z nižších pater.
před 3 hhodinami

K údajně nebezpečně schopné AI Mythos získali přístup neznámí lidé, tvrdí Anthropic

Umělá inteligence (AI) Mythos od firmy Anthropic existuje teprve dva týdny. Ale už vyvolala svými údajnými schopnostmi obavy u bankéřů i odborníků na kybernetickou bezpečnost. Teď je zvýšila informace o tom, že se k uzavřenému modelu dostali i lidé, kteří se k němu dostat neměli.
před 3 hhodinami

Extrémní vedra ohrožují zemědělství i ekosystémy, varuje zpráva WMO a organizace OSN

Ekosystémy, zemědělství a živobytí více než miliardy lidí jsou ohrožené v důsledku stále častějších extrémních veder, varuje zpráva Světové meteorologické organizace (WMO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zveřejněná u příležitosti Dne Země. Upozorňuje, že následky veder silně trpí hospodářská zvířata i rostliny. V některých regionech světa přitom hrozí 250 dní nesnesitelných veder ročně, poznamenaly organizace.
před 4 hhodinami

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Na ukrajinské straně začalo ve středu tlakování a napouštění ropovodu Družba. S odvoláním na provozovatele ukrajinské části tohoto ropovodu, společnost Ukrtransnafta, to oznámila slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Obnovení dodávek ropy touto trasou na Slovensko Saková očekává ve čtvrtek ráno. Premiér Robert Fico (Smer) řekl, že je narušena důvěra mezi Slovenskem a Ukrajinou, a vyjádřil pochybnosti ohledně provozu uvedeného ropovodu.
10:26Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Slovensko a Maďarsko odvolaly blokaci balíku sankcí proti Rusku

Zástupci států EU ve středu podpořili přijetí dvacátého balíku sankcí vůči Rusku za jeho agresi proti Ukrajině. Maďarsko a Slovensko odvolaly svou blokaci. Podpořili i schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). I v tomto případě Budapešť přestala krok blokovat a dle ČTK uvedla, že souhlasí se zahájením takzvané písemné procedury. Tou by měla být obě opatření finálně schválena.
13:10Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...