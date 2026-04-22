Izrael a Hizballáh se obviňují z porušování příměří

Izraelská armáda podnikla několik úderů na Libanon, informovala agentura AFP. Dva lidé zemřeli po útoku na vozidlo u obce Tírí na jihu Libanonu, další oběť měl úder v libanonském údolí Bikáa. Teroristické hnutí Hizballáh podle agentury Reuters provedlo dronový útok na izraelské jednotky poblíž jiholibanonského města Súr. Tvrdí, že útok byl reakcí na porušování příměří ze strany Izraele. Armáda židovského státu později sdělila, že dron zneškodnila.
Libanonský vojenský činitel ve středu večer agentuře Reuters sdělil, že na záchranáře, kteří se v Tírí snažili z trosek dostat zraněnou novinářku, izraelský dron shodil granát. Činitel uvedl, že libanonská armáda požádala prostřednictvím mechanismu, které zaštitovaly USA, izraelskou armádu o svolení novinářku vyzvednout.
Agentura AP poté napsala, že libanonský prezident Joseph Aún požádal Červený kříž, aby v Tírí zachránil novinářku Amál Chalílovou a její kolegyni Zajnab Faradžovou. Nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF) uvedla, že izraelská armáda provedla vzdušný úder poblíž automobilu Chalílové a že následné izraelské údery znemožňovaly záchranné práce.
Izraelská armáda podle Reuters oznámila, že v jižním Libanonu zaútočila na vozidlo poté, co identifikovala hrozbu ze strany Hizballáhu. Obdržela prý zprávu o dvou novinářkách, které byly v důsledků útoku zraněny a že nebrání záchranným týmům ve vstupu do oblasti.
Křehké příměří
Americký prezident Donald Trump minulý týden ve čtvrtek oznámil desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem. Z obou stran však zaznívají obvinění z porušování klidu zbraní. Na příměří s Izraelem se ovšem neshodlo hnutí Hizballáh, ale libanonská vláda, přestože libanonská armáda se konfliktu neúčastní.
Minulý týden v úterý se ve Washingtonu uskutečnilo první jednání mezi izraelskými a libanonskými diplomaty po několika desítkách let, přičemž další kolo rozhovorů se očekává ve čtvrtek. AFP ve středu s odkazem na nejmenovaný libanonský zdroj napsala, že Libanon bude při jednání usilovat o prodloužení příměří o jeden měsíc.
Proíránské teroristické hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu.
Podle úterních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2454 lidí a dalších 7658 lidí bylo zraněno. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo v důsledku konfliktu opustit své domovy.
Šádí Abdalláh z libanonské Národní rady pro vědecký výzkum ve středu uvedl, že od počátku konfliktu až do oznámení příměří, tedy za 45 dní, bylo zcela zničeno 21 700 obytných jednotek a 40 500 jich bylo poškozeno. V Izraeli byli při útocích Hizballáhu zabiti dva lidé.