Izrael podle Libanonu porušuje příměří, Hizballáh zaútočil na izraelské vojáky

Izrael pokračuje v bombardování jižního Libanonu i po začátku vyhlášeného příměří, uvedla v pátek nad ránem podle agentur Reuters a AFP libanonská média. Militantní šíitské hnutí Hizballáh naproti tomu uvedlo, že v reakci na izraelské útoky bombardovalo skupinu izraelských vojáků na jihu Libanonu. Žádné škody ani oběti nejsou hlášeny. Americký prezident Donald Trump Hizballáh vyzval, aby klid zbraní neporušoval. Generální tajemník OSN António Guterres apeloval na dodržování příměří všemi stranami, informuje Reuters.
Mezi Libanonem a Izraelem začalo ve čtvrtek ve 23:00 SELČ platit desetidenní příměří, jehož vyhlášení oznámil Trump, podle něhož se vztahuje i na hnutí Hizballáh. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle Reuters uvedl, že s příměřím souhlasil, ale že v Libanonu zůstanou izraelští vojáci. To krátce po zahájení příměří uvedla i izraelská armáda. Hizballáh však tento izraelský postup odmítá.
Libanonská média podle Reuters informovala o dělostřeleckých granátech dopadajících po začátku příměří na jih Libanonu. Ozbrojené síly Libanonu na síti X uvedly, že Izrael „sporadicky bombardoval“ některé obce na jihu země.
AFP těsně po začátku příměří psala o výbuších a střelbě na jižním předměstí Bejrútu, Reuters ji však označil za výstřely do vzduchu oslavující zahájení klidu zbraní.
Trump vyzval proíránské hnutí k tomu, aby se během desetidenního příměří „chovalo dobře“. „Bude to pro ně velká chvíle, pokud to učiní. Žádné další zabíjení,“ napsal na své síti Truth Social.
Krátce před začátkem příměří utrpěl podle záchranných složek v důsledku střel vypálených z Libanonu vážná zranění jeden muž na severu Izraele, napsala AFP. Izraelské ozbrojené síly následně uvedly, že zasáhly odpalovací zařízení, ze kterých na severní Izrael vypálilo střely proíránské militantní hnutí Hizballáh.
Válka mezi Izraelem, šíitským hnutím Hizballáh a Libanonem začala po více než ročním příměří 2. března. Izrael tvrdí, že podniká údery zaměřené na Hizballáh, který útočí na sever Izraele ve snaze podpořit svého íránského spojence. Podle libanonských úřadů izraelské údery zabily přes dva tisíce lidí. Izrael také obsadil část jižního Libanonu.