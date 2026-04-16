Bejrút: Izrael zničil poslední most spojující jih Libanonu se zbytkem země

Izrael zničil poslední most přes řeku Lítání, čímž odřízl jih Libanonu od zbytku země, tvrdí podle agentury Reuters nejmenovaný vysoce postavený zdroj z libanonských bezpečnostních složek. Tamní státní agentura uvádí, že Izrael také zabil jednoho člověka při úderu na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku. Libanonský prezident Joseph Aún zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.
Libanonská státní agentura NNA uvádí, že dva izraelské údery na jihu Libanonu zcela zničily most přes řeku Lítání u města Kásimíja, který byl posledním mostem spojujícím okresy Súr a Sajdá. Izraelský úder na vozidlo uzavřel hlavní silnici mezi Bejrútem a Damaškem.
Trump a Izrael mluví o jednání, Libanon o žádném neví
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že spolu ve čtrvtek budou jednat lídři Izraele a Libanonu. Neuvedl sice jejich jména, ale dodal, že se bude jednat o první rozhovor mezi vysoce postavenými představiteli obou zemí po „asi 34 letech“.
Izraelská ministryně pro vědu a technologie Gila Gamlielová později potvrdila, že premiér Benjamin Netanjahu bude telefonicky hovořit s prezidentem Aúnem. Agentura AFP ale s odvoláním na nejmenovaného libanonského činitele uvedla, že Bejrút „o plánovaném kontaktu“ s Izraelem neví.
Proti přímým jednáním mezi libanonskou vládou a Jeruzalémem se staví i proíránské teroristické libanonské hnutí Hizballáh.
Výzva k evakuaci
Izraelská armáda opět vyzvala všechny obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na území severně od řeky Zahrání, která leží asi 45 kilometrů od izraelských hranic.
Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac na konci března oznámil, že armáda vytvoří v jižním Libanonu nárazníkovou zónu sahající od izraelských hranic až po třicet kilometrů vzdálenou řeku Lítání.
Izraelská armáda v uplynulých týdnech zničila již několik mostů přes Lítání, čímž odděluje jih Libanonu od zbytku země. V oblasti Bint Džbajl, kterou se izraelská armáda snaží dobýt, pokračovaly boje s Hizballáhem i ve čtvrtek.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Do té se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil i Hizballáh. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu.
Podle středečních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2167 lidí, včetně 172 dětí. Mezi oběťmi je také 91 zdravotníků. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo v důsledku konfliktu opustit své domovy.
V Izraeli byli při útocích Hizballáhu zabiti dva lidé. Na jihu Libanonu padlo v boji třináct izraelských vojáků, píše agentura Reuters.