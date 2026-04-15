Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izraelské útoky v jižním Libanonu v noci zabily nejméně třináct lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu.
Noční útoky zasáhly zejména jižní regiony Súr, Sajdá, Nabatíja a Bint Džbajl. Boje mezi Hizballáhem a Izraelem se v noci odehrály ve městě Chijám východně od hraničního pásu.
Střety dále pokračují v Bint Džbajl, kde se podle OLJ izraelským silám zatím nepodařilo postoupit směrem k centru města. Ve středu drony cílily na dvě jedoucí vozidla na silnici spojující město Sajdá s Bejrútem.
Plánované „hlubší nájezdy“
Vysocí představitelé izraelské armády podle izraelského vojenského rozhlasu uvedli, že trvají na rozšíření pozemní operace na jihu Libanonu a chtějí postoupit dále za současnou linii, která se rozprostírá pět kilometrů od izraelských hranic.
Podle rozhlasu zdůraznili, že hodlají provést „hlubší nájezdy“. Izraelské orgány zatím takový postup nepotvrdily, uvedl podle OLJ vojenský rozhlas.
Izraelská armáda podle AFP tvrdí, že Hizballáh ve středu na sever Izraele vystřelil alespoň třicet raket. Jeden muž utrpěl lehká zranění po úlomku z rakety, uvedl server Times of Israel (ToI). Hizballáh podle OLJ potvrdil, že zasáhl jedenáct vesnic na severu Izraele.
Mírové rozhovory
Úterní mírové jednání ve Washingtonu mezi Izraelem a Libanonem bylo podle zúčastněných stran pozitivní. Šlo o první setkání na podobné úrovni za více než třicet let. Přítomni byli velvyslanci obou zemí i americký ministr zahraničí Marco Rubio, připomínají agentury.
„Všechny strany se dohodly zahájit přímá jednání,“ uvedla diplomacie USA. Během jednání Spojené státy vyjádřily podporu Izraeli, který má podle nich právo se bránit před útoky Hizballáhu, a také libanonské vládě a její snaze „obnovit monopol síly a ukončit nadměrný vliv Íránu“.
„Je nutné snižovat očekávání, že by mohlo dojít k průlomu. Z pohledu obsahu to průlom není. V diplomacii ale často hraje roli symbolika a tady byla v tom, že oficiální zmocněnec izraelské vlády jednal s oficiální vyslankyní libanonské vlády přímo z očí do očí, to je skoro bezprecedentní věc,“ poznamenal blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.
Podle zpravodaje se střetávají dva nekompatibilní přístupy. „Izrael řeší zásadní technikálie typu, jak libanonská vláda docílí odzbrojení Hizballáhu. Libanonská vláda prioritně žádá příměří,“ podotkl Borek.
Válka v Libanonu přichází ve vlnách. V roce 2023 Hizballáh zaútočil na území Izraele, aby vyjádřil podporu Hamásu a solidaritu s Palestinou. Izraelská odveta vyústila předloni v pozemní invazi na jih Libanonu a v konflikt, jenž zasáhl celou zemi. Koncem roku 2024 bylo vyhlášeno příměří, které však izraelské síly opakovaně porušovaly.
Boje se znovu rozhořely 2. března, kdy Hizballáh zareagoval na izraelsko-americkou válku proti Íránu novými vzdušnými údery na židovský stát. Izraelská armáda následně spustila rozsáhlé bombardování Libanonu a znovu podnikla invazi. Nyní Izrael okupuje část jižního Libanonu, což odůvodňuje snahou zajistit bezpečnost. Bejrút narušení své suverenity odmítá.
Jeruzalém tvrdí, že útočí na cíle Hizballáhu, útoky však často zasahují civilní obyvatelstvo. Podle aktuálních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2089 lidí, včetně 165 dětí. V Izraeli bylo při útocích Íránu a Hizballáhu zabito 24 lidí.
Izraelský ministr obrany Jisra’el Kac nedávno sdělil, že Izrael plánuje i po skončení války okupovat část Libanonu a být v zemi trvale vojensky přítomen. Plánované „ochranné pásmo“ má sahat až po řeku Lítání, jež leží asi třicet kilometrů od hranic.
Kac uvedl, že Jeruzalém v Libanonu postupuje „po vzoru Rafahu a Bejt Hanúnu“. Odkázal tak na dvě města v Pásmu Gazy, která izraelské síly téměř úplně zničily a vylidnily, podotýká agentura Reuters.
