Izraelské útoky v Libanonu a v Gaze mají oběti

Nehledě na příměří, které má na Blízkém východě platit, zabily izraelské údery na třech místech v Libanonu deset lidí, včetně tří záchranářů. S odvoláním na tamní ministerstvo zdravotnictví to píše agentura AFP. Sedm lidí v noci zemřelo při izraelských útocích v Pásmu Gazy, uvedla palestinská civilní obrana. Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla ozbrojenou buňku teroristického hnutí Hamás.
Tři údery, které mířily na tři obce v governorátu Nabatíja na jihu země, zabily mimo jiné člena civilní obrany a dva záchranáře z organizace přidružené k Hizballáhu. Web televize al-Džazíra s odkazem na libanonskou agenturu NNA upřesnil, že v Kfar Siru zemřeli čtyři lidé, v Zeftě tři a v Túlu rovněž tři. Celkem bylo zraněno devět lidí. Podle státních médií bylo zasaženo přibližně deset obcí. Resort zdravotnictví „systematické“ útoky Izraele na záchranáře podle AFP odsoudil.
Izraelská armáda uvedla, že za posledních 24 hodin zasáhla více než dvě stě cílů Hizballáhu a že letectvo pokračuje v útocích na infrastrukturu hnutí a podporuje pozemní síly operující v jižním Libanonu.
Poté, co bylo ve středu oznámeno dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem, se Washington a Teherán neshodují na tom, zda se vztahuje i na Libanon. Izrael pokračuje v intenzivních útocích na tuto zemi a teroristické hnutí Hizballáh na ně reaguje vlastními útoky.
Podle libanonských úřadů v zemi od obnovení konfliktu 2. března zahynuly skoro dva tisíce lidí a přes šest tisíc utrpělo zranění. Zemřelo také několik izraelských vojáků.
Mírové rozhovory v USA
Příští týden se ve Washingtonu uskuteční jednání mezi Libanonem a Izraelem o příměří ve válce židovského státu s Hizballáhem a o zahájení mírových rozhovorů mezi oběma sousedními zeměmi.
Libanonský prezident Joseph Aún opakovaně vyjádřil ochotu k přímým rozhovorům s Izraelem od doby, kdy Hizballáh 2. března vtáhl Libanon do války na Blízkém východě raketovými útoky na Izrael, kterými se rozhodl podpořit Írán. To vyvolalo masivní izraelské údery a pozemní invazi.
Izraelský ministr obrany Jisra’el Kac nedávno sdělil, že Jeruzalém plánuje i po skončení války okupovat část Libanonu a být v zemi trvale vojensky přítomen. Plánované „ochranné pásmo“ má sahat až po řeku Lítání, jež leží asi třicet kilometrů od hranic.
Mrtví v Gaze
Sedm osob zemřelo v noci na sobotu při izraelských útocích v centrální části Pásma Gazy, tvrdí místní úřady. Útok se stal okolo 0:40 SELČ nedaleko policejní stanice v uprchlickém táboře Búrajdž, kde izraelský bezpilotní letoun vystřelil dvě rakety. Sedm lidí zemřelo, čtyři jsou v kritickém stavu, řekl mluvčí organizace první pomoci působící pod vedením Hamásu.
Jedna z místních nemocnic uvedla, že izraelské údery mířily na skupinu vysídlených civilistů poblíž mešity. Izraelská armáda oznámila, že zasáhla ozbrojenou buňku Hamásu, která se přiblížila k takzvané žluté linii a která plánovala v nejbližší době provést útok proti izraelským vojákům. Žlutá linie označuje hranici ústupu izraelských vojsk.
Mluvčí také řekl, že útok se časově shodoval s intenzivním ostřelováním východních částí města Chán Júnis na jihu Gazy a s údery na oblast kolem radnice v Bajt Lahíja na severu. Izraelské síly podle něj také zničily několik domů ve východní části města Gaza.
Izrael a Hamás se navzájem obviňují z porušování příměří, které vstoupilo v platnost loni 10. října po dvou letech války, jež začala 7. října 2023 po brutálním útoku Hamásu na Izrael. Konflikt si vyžádal na dvanáct set mrtvých Izraelců a izraelských rezidentů a desetitisíce mrtvých z řad Palestinců.
Izraelské údery od říjnového příměří podle palestinského ministerstva zdravotnictví zabily nejméně 749 Palestinců, o život přišlo také pět izraelských vojáků. Tyto údaje však nelze nezávisle ověřit.
