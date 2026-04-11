Izraelské útoky v Libanonu a v Gaze mají oběti


11. 4. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Nehledě na příměří, které má na Blízkém východě platit, zabily izraelské údery na třech místech v Libanonu deset lidí, včetně tří záchranářů. S odvoláním na tamní ministerstvo zdravotnictví to píše agentura AFP. Sedm lidí v noci zemřelo při izraelských útocích v Pásmu Gazy, uvedla palestinská civilní obrana. Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla ozbrojenou buňku teroristického hnutí Hamás.

Tři údery, které mířily na tři obce v governorátu Nabatíja na jihu země, zabily mimo jiné člena civilní obrany a dva záchranáře z organizace přidružené k Hizballáhu. Web televize al-Džazíra s odkazem na libanonskou agenturu NNA upřesnil, že v Kfar Siru zemřeli čtyři lidé, v Zeftě tři a v Túlu rovněž tři. Celkem bylo zraněno devět lidí. Podle státních médií bylo zasaženo přibližně deset obcí. Resort zdravotnictví „systematické“ útoky Izraele na záchranáře podle AFP odsoudil.

Izraelská armáda uvedla, že za posledních 24 hodin zasáhla více než dvě stě cílů Hizballáhu a že letectvo pokračuje v útocích na infrastrukturu hnutí a podporuje pozemní síly operující v jižním Libanonu.

Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon
Následky izraelského útoku na libanonské město Sidón (8. dubna 2026)

Poté, co bylo ve středu oznámeno dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem, se Washington a Teherán neshodují na tom, zda se vztahuje i na Libanon. Izrael pokračuje v intenzivních útocích na tuto zemi a teroristické hnutí Hizballáh na ně reaguje vlastními útoky.

Podle libanonských úřadů v zemi od obnovení konfliktu 2. března zahynuly skoro dva tisíce lidí a přes šest tisíc utrpělo zranění. Zemřelo také několik izraelských vojáků.

Mírové rozhovory v USA

Příští týden se ve Washingtonu uskuteční jednání mezi Libanonem a Izraelem o příměří ve válce židovského státu s Hizballáhem a o zahájení mírových rozhovorů mezi oběma sousedními zeměmi.

Libanonský prezident Joseph Aún opakovaně vyjádřil ochotu k přímým rozhovorům s Izraelem od doby, kdy Hizballáh 2. března vtáhl Libanon do války na Blízkém východě raketovými útoky na Izrael, kterými se rozhodl podpořit Írán. To vyvolalo masivní izraelské údery a pozemní invazi.

Izrael spustil „gazafikaci“ jihu Libanonu
Dům zničený při jednom z izraelských úderů na jihu Libanonu

Izraelský ministr obrany Jisra’el Kac nedávno sdělil, že Jeruzalém plánuje i po skončení války okupovat část Libanonu a být v zemi trvale vojensky přítomen. Plánované „ochranné pásmo“ má sahat až po řeku Lítání, jež leží asi třicet kilometrů od hranic.

Mrtví v Gaze

Sedm osob zemřelo v noci na sobotu při izraelských útocích v centrální části Pásma Gazy, tvrdí místní úřady. Útok se stal okolo 0:40 SELČ nedaleko policejní stanice v uprchlickém táboře Búrajdž, kde izraelský bezpilotní letoun vystřelil dvě rakety. Sedm lidí zemřelo, čtyři jsou v kritickém stavu, řekl mluvčí organizace první pomoci působící pod vedením Hamásu.

Jedna z místních nemocnic uvedla, že izraelské údery mířily na skupinu vysídlených civilistů poblíž mešity. Izraelská armáda oznámila, že zasáhla ozbrojenou buňku Hamásu, která se přiblížila k takzvané žluté linii a která plánovala v nejbližší době provést útok proti izraelským vojákům. Žlutá linie označuje hranici ústupu izraelských vojsk.

V Gaze i na Západním břehu kvůli nové válce přituhuje
Šestiletý palestinských chlapec popálený během izraelských útoků na Gazu

Mluvčí také řekl, že útok se časově shodoval s intenzivním ostřelováním východních částí města Chán Júnis na jihu Gazy a s údery na oblast kolem radnice v Bajt Lahíja na severu. Izraelské síly podle něj také zničily několik domů ve východní části města Gaza.

Izrael a Hamás se navzájem obviňují z porušování příměří, které vstoupilo v platnost loni 10. října po dvou letech války, jež začala 7. října 2023 po brutálním útoku Hamásu na Izrael. Konflikt si vyžádal na dvanáct set mrtvých Izraelců a izraelských rezidentů a desetitisíce mrtvých z řad Palestinců.

Izraelské údery od říjnového příměří podle palestinského ministerstva zdravotnictví zabily nejméně 749 Palestinců, o život přišlo také pět izraelských vojáků. Tyto údaje však nelze nezávisle ověřit.

V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Aktuálně z rubriky Svět

USA a Írán jednají v Pákistánu. Američané popírají uvolnění zmrazených aktiv

V Islámábádu začaly trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem. S odvoláním na zdroje a média to píší agentury Reuters a AFP. Americký viceprezident JD Vance předtím jednal s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. S tím už dříve hovořila i delegace Íránu. Nejmenovaný americký činitel popřel dřívější zprávy médií, že USA uvolnily některá íránská zmrazená aktiva, uvedla Reuters.
08:25Aktualizovánopřed 2 mminutami

Británie odloží předání ostrovů s důležitou vojenskou základnou

Británie pozastaví svůj plán na navrácení Čagoských ostrovů Mauriciu, uvedla v sobotu AFP s odvoláním na britskou vládu. O odložení plánu informovala rovněž britská stanice BBC. Dohodu o předání svrchovanosti nad ostrovy, na kterých se nachází strategicky důležitá americko-britská základna vojenského letectva Diego García, kritizoval nedávno jako velkou chybu americký prezident Donald Trump. Mauricius v reakci přislíbil vynaložit veškeré úsilí k dokončení dekolonizace, aby ostrovy získal diplomatickou a právní cestou.
10:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko i těsně před zahájením klidu zbraní zabíjelo na Ukrajině

Nejméně dva lidé přišli o život při nočním ruském útoku na Oděsu na jihu Ukrajiny, oznámily místní úřady. Oběti hlásí i další oblasti. Útoky se uskutečnily krátce před plánovaným začátkem dočasného příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Rusko a Ukrajina si v sobotu vyměnily po 175 válečných zajatcích, oznámila Moskva podle tiskových agentur. Domů se vrací i sedm ruských civilistů.
09:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Dle Hřiba se v Maďarsku hraje o ruskou pátou kolonu, dle Rajchla o suverenitu

O víkendu rozhodnou voliči v Maďarsku o tom, jestli si křeslo premiéra udrží Viktor Orbán, nebo ho po šestnácti letech u moci vystřídá opozice. Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) v Událostech, komentářích řekl, že se hraje o to, jestli bude pokračovat Orbánem reprezentovaný směr, který označil za „národně-tradicionalistický“, „suverénní“ a „sebevědomý“. „Je to rozhodování o tom, zda nadále bude vládnout v Maďarsku ruská pátá kolona,“ uvedl v debatě moderované Terezou Řezníčkovou šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
před 3 hhodinami

Babiš před volbami podpořil Orbána

Premiér Andrej Babiš (ANO) před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku podpořil Viktora Orbána, který se se svou stranou Fidesz uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív, míní Babiš. Naopak expremiér Petr Fiala (ODS) vyjádřil přesvědčení, že Orbán volby prohraje.
před 5 hhodinami

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončila svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletěla atmosférou a dopadla do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že tento den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Německá populace stárne a stagnující ekonomika vytváří dodatečný tlak na veřejné finance. Země tak podniká kroky pro zásadní reformu důchodů, zdravotnictví i daní. Podstatné je určení věku odchodu do důchodu. Pokud se změny podaří prosadit, spolková republika se podle analytiků promění víc než za posledních deset let.
před 9 hhodinami
