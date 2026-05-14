Kyjev čelí masivnímu útoku ruských dronů a střel, uvádí činitelé


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, uvedli místní činitelé. Zasaženo podle nich bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony země napadené Ruskem, včetně Charkovské, Sumské a Černihivské oblasti.

Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko na telegramu napsal, že útok způsobil požár ve výškovém obytném domě v Obolonském obvodě metropole. Padajícími troskami ruských dronů bylo podle něho zasaženo několik dalších budov.

Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko uvedl, že Kyjev čelí útoku balistických střel a vyzval obyvatele, aby se nevzdalovali z krytů. O případných obětech zatím nejsou zprávy.

Nová vlna útoků přichází poté, co během středy Rusko vyslalo proti Ukrajině přinejmenším osm set dronů, které zabily šest lidí a desítky dalších zranily. Prezident Volodymyr Zelenskyj po středečních atacích varoval, že po dronech mohou následovat i ruské rakety. Upozornil také, že jeden z nejdéle trvajících ruských útoků proti Ukrajině nastal v době, kdy americký prezident Donald Trump zahájil návštěvu Číny.

Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu
Hasiči v Ivano-Frankivsku na Ukrajině zasahují v místě bytového domu zasaženého ruským dronovým útokem (13. května 2026)

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

před 21 mminutami
Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

před 7 hhodinami
Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Bytová nouze se stále více dotýká dětí

před 10 hhodinami
Případů kladení kamení či jiných předmětů do kolejiště v Česku stále přibývá

před 10 hhodinami

ŽivěSi v Pekingu přijal Trumpa, oba mluvili o lepších vztazích

Čínský vůdce Si Ťin-pching ve čtvrtek uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho oficiální návštěvě Číny. Jednání, které chtějí věnovat především snaze o zlepšení obchodních vztahů, předcházela ceremonie před prezidentským palácem spojená s přehlídkou armádních jednotek. Podle tiskových agentur Si na úvod jednání s Trumpem prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. Dodal, že stabilita vztahů obou velmocí je dobrá pro svět. Trump poté řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve.
03:34Aktualizovánopřed 8 mminutami

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

Ruský postup na ukrajinském bojišti se zpomaluje, a proto se Moskva snaží vykreslit své vojenské „úspěchy“ pomocí AI videí, uvedl Institut pro studium války (ISW). Kyjev zároveň tvrdí, že na frontě přebral iniciativu – podle analytika Jana Kofroně je však předčasné o takové situaci mluvit. Větším postupům na frontě pak dle experta Jana Šíra neprospívá stávající podoba bojiště, kde se v řadě úseků nachází i deset kilometrů hluboká „kill zóna“.
před 21 mminutami

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, uvedli místní činitelé. Zasaženo podle nich bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony země napadené Ruskem, včetně Charkovské, Sumské a Černihivské oblasti.
Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Parlamentní většina podporující izraelského premiéra Benjamina Netanjahua předložila návrh zákona o rozpuštění Knesetu (izraelského parlamentu), který otevírá cestu k předčasným volbám, uvedla Netanjahuova strana Likud. Podle serveru The Times of Israel (ToI) jsou pod návrhem podepsány všechny koaliční strany a předběžné hlasování se uskuteční nejdříve příští pondělí, podle agentury AFP však zřejmě až příští středu. Návrh je podle ToI snahou koaliční vlády o kontrolu nad legislativním procesem.
před 7 hhodinami

VideoPadesát let po operaci v Entebbe o ní vychází česky kniha Ida Netanjahua

Jonatan Netanjahu velel coby třicetiletý podplukovník riskantní operaci, při níž v roce 1976 elitní izraelské komando Sajeret Matkal zachránilo 102 ze 106 židovských rukojmí z ugandského letiště v Entebbe, kde zároveň zlikvidovalo všech sedm palestinských a německých teroristů, kteří je unesli. Sám při tom přišel o život. O svém bratru Jonatanovi napsal izraelský veterán a spisovatel Ido Netanjahu knihu, která nyní vychází v češtině pod názvem Joniho poslední bitva. S nejmladším z bratrů Netanjahuových, který v knize slavnou operaci popisuje díky desítkám sesbíraných svědectví minutu po minutě, mluvil pro Horizont ČT24 Jakub Szántó.
před 8 hhodinami

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Americký Senát ve středu potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální banky USA (Fed). Warsh nahradí Jeroma Powella (73), který je dlouhodobě terčem kritiky prezidenta Donalda Trumpa, protože nesnížil úrokové sazby tak, jak si přál.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

Rusko ve středu vyslalo proti Ukrajině přinejmenším osm set dronů. Zabily šest lidí, desítky dalších zranily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Varoval, že po dronech mohou následovat i ruské rakety a střely. Útoky ruských dronů na Zakarpatskou oblast Ukrajiny, kde žije početná maďarská menšina, odsoudilo Maďarsko. Ukrajina podle slovenské policie kvůli masivnímu celodennímu náletu asi na dvě hodiny uzavřela hraniční přechody se Slovenskem.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Rusko je a zůstane hlavní hrozbou pro budoucnost Evropy, řekl Pavel po jednání B9

Tématem jednání bylo nejen posílení bezpečnosti na východním a severním křídle Aliance ve světle ruské hrozby a pokračujících hybridních akcí, byla to ale i příprava na summit v Ankaře, řekl prezident Petr Pavel po jednání na summitu Bukurešťské devítky (B9). Lídři B9 se podle Pavla shodli na tom, že Rusko je největší hrozbou pro budoucnost Evropy. Podle polského prezidenta Karola Nawrockého musí summit v Ankaře vyslat vzkaz o jednotě Aliance. Summitu v Bukurešti se zúčastnili také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a generální tajemník NATO Mark Rutte.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
