Kyjev čelí masivnímu útoku ruských dronů a střel, uvádí činitelé

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, uvedli místní činitelé. Zasaženo podle nich bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony země napadené Ruskem, včetně Charkovské, Sumské a Černihivské oblasti.
Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko na telegramu napsal, že útok způsobil požár ve výškovém obytném domě v Obolonském obvodě metropole. Padajícími troskami ruských dronů bylo podle něho zasaženo několik dalších budov.
Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko uvedl, že Kyjev čelí útoku balistických střel a vyzval obyvatele, aby se nevzdalovali z krytů. O případných obětech zatím nejsou zprávy.
Nová vlna útoků přichází poté, co během středy Rusko vyslalo proti Ukrajině přinejmenším osm set dronů, které zabily šest lidí a desítky dalších zranily. Prezident Volodymyr Zelenskyj po středečních atacích varoval, že po dronech mohou následovat i ruské rakety. Upozornil také, že jeden z nejdéle trvajících ruských útoků proti Ukrajině nastal v době, kdy americký prezident Donald Trump zahájil návštěvu Číny.