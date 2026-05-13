Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou

Slovenská finanční správa ve středu oznámila uzavření všech hraničních přechodů Slovenska s Ukrajinou, a to z bezpečnostních důvodů. Úřad to bez bližších informací uvedl v tiskové zprávě. Slovenská média informovala o ruských dronových útocích na západní část Ukrajiny – výbuchy jsou podle nich hlášeny také z ukrajinského města Užhorod, který leží u hranic se Slovenskem.
Podle slovenské finanční správy jsou hraniční přechody s Ukrajinou uzavřené od zhruba 15:00 až do odvolání. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.
Finanční správa vyzvala veřejnost, aby sledovala aktuální informace a respektovala pokyny příslušníků finanční správy i policie. Úřady avizovaly, že o dalším vývoji budou průběžně informovat.
Slovensko spojuje s Ukrajinou zhruba 98 kilometrů dlouhá společná hranice, na které jsou tři silniční a dva železniční hraniční přechody. Slovensko-ukrajinská hranice je také vnější hranicí Evropské unie a schengenského systému volného pohybu osob.