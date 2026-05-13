Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou


před 32 mminutami|Zdroj: TA3, ČTK

Slovenská finanční správa ve středu oznámila uzavření všech hraničních přechodů Slovenska s Ukrajinou, a to z bezpečnostních důvodů. Úřad to bez bližších informací uvedl v tiskové zprávě. Slovenská média informovala o ruských dronových útocích na západní část Ukrajiny – výbuchy jsou podle nich hlášeny také z ukrajinského města Užhorod, který leží u hranic se Slovenskem.

Podle slovenské finanční správy jsou hraniční přechody s Ukrajinou uzavřené od zhruba 15:00 až do odvolání. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.

Finanční správa vyzvala veřejnost, aby sledovala aktuální informace a respektovala pokyny příslušníků finanční správy i policie. Úřady avizovaly, že o dalším vývoji budou průběžně informovat.

Ukrajinská vláda se zaměřila na muže prchající ze země. Využívají i oficiální humanitární systém
Slovensko spojuje s Ukrajinou zhruba 98 kilometrů dlouhá společná hranice, na které jsou tři silniční a dva železniční hraniční přechody. Slovensko-ukrajinská hranice je také vnější hranicí Evropské unie a schengenského systému volného pohybu osob.

V Lotyšsku se po demisi ministra obrany rozpadla vládní koalice

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko je a zůstane hlavní hrozbou pro budoucnost Evropy, řekl Pavel po jednání B9

Tématem jednání bylo nejen posílení bezpečnosti na východním a severním křídle Aliance ve světle ruské hrozby a pokračujících hybridních akcí, byla to ale i příprava na summit v Ankaře, řekl prezident Petr Pavel po jednání na summitu Bukurešťské devítky (B9). Lídři B9 se podle Pavla shodli na tom, že Rusko je největší hrozbou pro budoucnost Evropy. Podle polského prezidenta Karola Nawrockého musí summit v Ankaře vyslat vzkaz o jednotě Aliance. Summitu v Bukurešti se zúčastnili také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a generální tajemník NATO Mark Rutte.
14:04AktualizovánoPrávě teď

V Lotyšsku se po demisi ministra obrany rozpadla vládní koalice

Pět měsíců před parlamentními volbami se v Lotyšsku po odstoupení ministra obrany rozpadla vládní koalice složená ze tří stran, uvedla agentura DPA. Jen několik dní po ministrově rezignaci jeho levicově orientovaná strana Progresivní oznámila, že nebude podporovat vládu, která tak ztrácí parlamentní většinu.
před 14 mminutami

V senátu na Filipínách se po vstupu vojáků střílelo

Ve filipínském senátu, kde se skrývá senátor Ronald dela Rosa hledaný Mezinárodním trestním soudem (ICC), zazněla střelba. Informovala o tom agentura AFP. Do budovy podle ní předtím vstoupilo několik ozbrojených vojáků. Nejmenovaný činitel agentuře Reuters sdělil, že zatím nejsou známy žádné oběti. Svědci slyšeli několik výstřelů. Předseda senátu ale již uvedl, že dela Rosa je v bezpečí a pořádku.
14:42Aktualizovánopřed 52 mminutami

Polsko jedná o rozšíření přítomnosti amerických vojáků, uvedl náměstek ministra obrany

Polsko jedná s USA o navýšení počtu amerických vojáků na svém území. Ve hře je několik variant jejich rozmístění, uvedl náměstek polského ministra obrany Pawel Zalewski. V Bruselu zároveň prohlásil, že Varšava je připravena investovat do potřebné infrastruktury.
před 56 mminutami

Masivní razie v Berlíně se účastnily stovky policistů i speciální síly

Německá policie ve středu ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli přibývajícím případům střelby. Informoval o tom list B. Z. s tím, že úřady do akce nasadily okolo pěti set policistů včetně speciálních jednotek. Policie prohledala zhruba dvacet bytů a dalších objektů v metropoli a zadržela devět lidí.
10:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Írán má stále přes sedmdesát procent střel a odpališť, tvrdí zpravodajské služby USA

Prohlášení americké administrativy o vojensky pokořeném Íránu jsou v příkrém rozporu s tím, co jí sdělují americké zpravodajské služby. Z utajovaných analýz z tohoto měsíce podle deníku The New York Times (NYT) vyplývá, že íránský režim má přístup k většině svých základen a zařízení pro skladování a odpalování střel. Kolem Hormuzského průlivu má mít částečný přístup ke 30 z tamních 33 raketových odpališť. Prezident Donald Trump označil zprávy amerických médií informujících o dostatečném vojenském vyzbrojení a akceschopnosti Íránu za zradu a napomáhání nepříteli.
před 1 hhodinou

Experti v Argentině pátrají po původu hantaviru z výletní lodi

Do jihoargentinského města Ushuaia se chystá tým zdravotnického institutu z Buenos Aires, aby získal více informací o tom, zda se právě z této oblasti mohl dostat hantavirus na palubu výletní lodi Hondius. Informovala o tom v úterý místní média. Experti se snaží zjistit, kde se nakazili první cestující, pravděpodobně nizozemský manželský pár, který na virus minulý měsíc zemřel a který předtím cestoval po několika zemích Jižní Ameriky.
před 2 hhodinami
