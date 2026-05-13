Summit NATO musí vyslat vzkaz o jednotě a připravenosti Aliance, řekl Nawrocki


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Summit Severoatlantické aliance v Ankaře musí podle polského prezidenta Karola Nawrockého vyslat vzkaz o jednotě Aliance a její připravenosti bránit každý centimetr spojeneckého území. Důvěryhodné odstrašení přitom vyžaduje investice, řekl ve středu Nawrocki na úvod summitu Bukurešťské devítky (B9), která sdružuje země východního křídla NATO. Summitu se účastní i zástupci severských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte. Česko zastupuje prezident Petr Pavel. Do Bukurešti dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Schůzka je příležitostí zhodnotit postup v naplňování aliančních závazků přijatých loni v Haagu, ale i možností znovu potvrdit podporu Ukrajině a Moldavsku, zdůraznil na úvod jednání rumunský prezident Nicušor Dan.

„Naše bezpečnost závisí na jejich bezpečnosti,“ upozornil. Rovněž podle Nawrockého je třeba pokračovat v podpoře Ruskem napadené země a zároveň si uvědomovat roli Běloruska, které „podporuje ruské válečné úsilí“.

Právě zástupci Rumunska a Polska stáli před jedenácti lety u zrodu formátu B9 v reakci na zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině. Podle Nawrockého se tehdy někteří domnívali, že země bijí na poplach příliš hlasitě. „Varovali jsme, že ruský revizionismus není dočasný. Varovali jsme, že se do Evropy vrátilo imperiální myšlení. Varovali jsme, že odstrašování nemůže existovat pouze na papíře,“ zdůraznil.

Dnes má podle polského prezidenta Bukurešťská devítka větší význam než kdykoli od svého vzniku, a to i proto, že ruská agrese proti Ukrajině není izolovaným konfliktem. „Je to přímá výzva pro celý euroatlantický bezpečnostní řád. Kreml se snaží obnovit sféry vlivu, oslabit soudržnost NATO a podkopat suverenitu demokratických států napříč naším regionem,“ upozornil.

Varovali jsme, že ruský revizionismus není dočasný. Varovali jsme, že se do Evropy vrátilo imperiální myšlení.
Karol Nawrocki
polský prezident

Nawrocki také ocenil přítomnost zástupců Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska. Jejich zapojení podle něj zásadně posiluje bezpečnostní architekturu severní a východní Evropy. Vyzdvihl také důležitost transatlantické vazby.

„Robustní a důvěryhodná spojenecká vojenská přítomnost na východním křídle NATO, včetně pokračujícího zapojení Spojených států a dalších spojenců, je nezbytná pro účinné odstrašení a obranu našeho regionu,“ dodal.

Bukurešťského summitu se účastní i Zelenskyj. Ukrajinský prezident avizoval, že má na summitu naplánovaná jednání, která mají posílit ukrajinskou obranu proti ruské invazi a rozšířit formát dohod, které Kyjev uzavírá s partnery ohledně vývoje, výroby a financování dronů.

Chceme hlubší vztahy s EU, řekl v projevu král Karel III.

Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. V tradičním projevu v parlamentu to ve středu řekl britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro další období.
13:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vysoké ceny paliv ohrožují živobytí indonéských rybářů

Tisíce pestrobarevných lodí indonéských rybářů ještě donedávna vyrážely na několikaměsíční plavby do vod Tichého oceánu. Nedávné světové události je však přinutily zůstat v přístavech. Kvůli konfliktu na Blízkém východě totiž výrazně vzrostly ceny nafty, která plavidla pohání. Například v středojávské Juwaně mohlo vyplout jen asi čtyři sta z přibližně 1680 zakotvených lodí. Pro mnoho rybářů současná krize znamená velkou nejistotu. Najít práci na pevnině je bez předchozích zkušeností téměř nemožné. Někteří proto doufají v podporu ze strany státu.
před 3 hhodinami

Jako z Hitchcocka. Městečko u Ravenny zaplavili pávi

Italské letovisko Punta Marina u Jaderského moře čelí „invazi“ pávů. Místní obyvatelé si stěžují na hluk a znečištění, píší agentury AFP a DPA. Ptáci chodí po ulicích, procházejí se po střechách a turisté si je s nadšením fotí. Někteří Italové ale tvrdí, že více než pávi je obtěžuje zájem médií.
před 3 hhodinami

Nabídka ropy nepokryje poptávku, varuje IEA

Celosvětová nabídka ropy letos nedokáže pokrýt veškerou poptávku. Na vině jsou dopady války s Íránem, která narušuje produkci suroviny na Blízkém východě a její vývoz na světový trh. V pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
před 3 hhodinami

Masivní razie v Berlíně se účastnily stovky policistů i speciální síly

Německá policie ve středu ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli přibývajícím případům střelby. Informoval o tom list B. Z. s tím, že úřady do akce nasadily okolo pěti set policistů včetně speciálních jednotek. Policie provádí prohlídky ve zhruba dvaceti bytech a dalších objektech v metropoli.
před 4 hhodinami

Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

Americký ministr zahraničí Marco Rubio míří s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na jednání do Pekingu, přestože se na něj vztahují čínské sankce. Rubio zřejmě může vstoupit do asijské země jen díky tomu, že čínské úřady loni změnily přepis jeho jména výměnou jednoho znaku. Píše to agentura AFP.
před 5 hhodinami

Italský soud dítěti přiznal tři rodiče

Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče – dva otce a jednu matku, uvedla agentura Adnkronos. Podle organizací na podporu práv LGBT+ lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíše konzervativní přístup.
před 5 hhodinami
