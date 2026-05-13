Summit NATO musí vyslat vzkaz o jednotě a připravenosti Aliance, řekl Nawrocki

Summit Severoatlantické aliance v Ankaře musí podle polského prezidenta Karola Nawrockého vyslat vzkaz o jednotě Aliance a její připravenosti bránit každý centimetr spojeneckého území. Důvěryhodné odstrašení přitom vyžaduje investice, řekl ve středu Nawrocki na úvod summitu Bukurešťské devítky (B9), která sdružuje země východního křídla NATO. Summitu se účastní i zástupci severských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte. Česko zastupuje prezident Petr Pavel. Do Bukurešti dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Schůzka je příležitostí zhodnotit postup v naplňování aliančních závazků přijatých loni v Haagu, ale i možností znovu potvrdit podporu Ukrajině a Moldavsku, zdůraznil na úvod jednání rumunský prezident Nicušor Dan.
„Naše bezpečnost závisí na jejich bezpečnosti,“ upozornil. Rovněž podle Nawrockého je třeba pokračovat v podpoře Ruskem napadené země a zároveň si uvědomovat roli Běloruska, které „podporuje ruské válečné úsilí“.
Právě zástupci Rumunska a Polska stáli před jedenácti lety u zrodu formátu B9 v reakci na zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině. Podle Nawrockého se tehdy někteří domnívali, že země bijí na poplach příliš hlasitě. „Varovali jsme, že ruský revizionismus není dočasný. Varovali jsme, že se do Evropy vrátilo imperiální myšlení. Varovali jsme, že odstrašování nemůže existovat pouze na papíře,“ zdůraznil.
Dnes má podle polského prezidenta Bukurešťská devítka větší význam než kdykoli od svého vzniku, a to i proto, že ruská agrese proti Ukrajině není izolovaným konfliktem. „Je to přímá výzva pro celý euroatlantický bezpečnostní řád. Kreml se snaží obnovit sféry vlivu, oslabit soudržnost NATO a podkopat suverenitu demokratických států napříč naším regionem,“ upozornil.
Nawrocki také ocenil přítomnost zástupců Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska. Jejich zapojení podle něj zásadně posiluje bezpečnostní architekturu severní a východní Evropy. Vyzdvihl také důležitost transatlantické vazby.
„Robustní a důvěryhodná spojenecká vojenská přítomnost na východním křídle NATO, včetně pokračujícího zapojení Spojených států a dalších spojenců, je nezbytná pro účinné odstrašení a obranu našeho regionu,“ dodal.
Bukurešťského summitu se účastní i Zelenskyj. Ukrajinský prezident avizoval, že má na summitu naplánovaná jednání, která mají posílit ukrajinskou obranu proti ruské invazi a rozšířit formát dohod, které Kyjev uzavírá s partnery ohledně vývoje, výroby a financování dronů.