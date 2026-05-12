Mezi USA a Kremlem není shoda, že by Rusko mělo získat celý Donbas, řekl Trump


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Mezi Spojenými státy a Kremlem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to v úterý řekl ve Washingtonu před odletem na návštěvu Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobýt.

Americký prezident řekl, že udělá všechno, co je nutné, aby ruská válka na Ukrajině skončila. Ať už tomu lidé věří, nebo ne, konec konfliktu se podle něj blíží.

Jednou z hlavních překážek pro trvalý klid zbraní jsou požadavky Moskvy, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu – tedy Doněcké a Luhanské oblasti – který Rusko z velké části okupuje. Kyjev však odmítá vzdát se území, které se ruským silám za více než čtyři roky války nepodařilo dobýt.

Rusko a Ukrajina po příměří informovaly o obnovení dronových útoků
Ruský útok na Kyjev poškodil také mateřskou školu (12. května 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncem března řekl, že Washington podmínil bezpečnostní garance pro Kyjev tím, že se Ukrajina stáhne z Donbasu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio krátce poté slova Zelenského označil za lež. Bezpečnostní záruky podle něj mohou následovat pouze po skončení války.

Trump minulý týden oznámil shodu obou stran na příměří od 9. do 11. května a vyjádřil přesvědčení, že to je začátek konce této války.

Trump v minulosti sliboval, že Ruskem vyvolanou válku ukončí v první den po návratu do prezidentské funkce. Přes řadu diplomatických snah se mu to ale ani za více než patnáct měsíců nepodařilo.

Ukrajina hlásí pět mrtvých navzdory příměří, podle Zelenského se musí připravit na další útoky
Ilustrační foto: následky ruského útoku na Charkov (7. května 2026)

Výběr redakce

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

07:39Aktualizovánopřed 50 mminutami
Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsali smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

před 1 hhodinou
Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

12:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

před 6 hhodinami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

před 7 hhodinami
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

před 10 hhodinami
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

10:57Aktualizovánopřed 11 hhodinami
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

V karanténě skončilo dvanáct zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. Nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovaly, nyní míří do nizozemského Rotterdamu. Příznaky nemoci se objevily i u 25letého Itala – byl na palubě letu nizozemské společnosti KLM, na němž se krátce nacházela i jedna z obětí hantaviru.
07:39Aktualizovánopřed 50 mminutami

VideoPrvního padlého československého pilota připomíná plaketa u obce Wetteren

Letec Jindřich Beran má od úterý památník u obce Wetteren nedaleko Bruselu. Rodák z Rožné na Ždársku odešel v létě 1939 do Francie a sloužil v tamní armádě. Stal se prvním československým pilotem, který padl na západní frontě – 12. května 1940. Plukovník in memoriam tehdy vzlétl na obranu proti postupující nacistické armádě, která vpadla do Belgie. Nejdříve spočinul na místním hřbitově. V roce 1950 ale rodina nechala jeho ostatky vyzvednout a odvézt do rodiště v Československu. Tam ho pohřbili za přísného dohledu Státní bezpečnosti. Uznání a povýšení se dočkal až po pádu komunismu. Jeho památku nově připomíná plaketa v polích, kde se Beranův stroj zřítil. Za jejím vznikem stojí i místní archivář s manželkou, kteří náhodou narazili na knihu o tomto pilotovi.
před 1 hhodinou

Rusko a Ukrajina po příměří informovaly o obnovení dronových útoků

Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, prohlásil v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než dvěma sty bezpilotními letouny a na frontě shodila přes osmdesát leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují nejméně o devíti zabitých. Moskva naopak podle státní agentury TASS tvrdí, že za poslední den bylo zničeno přes sto ukrajinských dronů.
05:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Během pobytu na moři zemřeli v Norsku dva čeští občané, uvedlo ministerstvo

V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smöla. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých, informoval v úterý mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Na případ upozornil server Blesk.cz. Norská média v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby, jejich národnost neuvedla.
18:49Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ve Španělsku poprvé operovali tříměsíční dítě s ucpanou ledvinou pomocí robota

Medicínský milník se podařil madridské nemocnici 12 de Octubre. Pacient byl z nemocnice propuštěn 48 hodin po operaci a jeho stav se vyvíjí příznivě.
před 4 hhodinami

Izraelské útoky od začátku příměří zabily v Libanonu 380 lidí, tvrdí tamní úřady

Izraelské útoky zabily v Libanonu od počátku příměří v polovině dubna 380 lidí, včetně 22 dětí a 39 žen. V úterý to podle agentury AFP uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví, podle kterého od 2. března zemřelo 108 záchranářů a zdravotníků. Navzdory příměří, které 16. dubna oznámil americký prezident Donald Trump, provádí izraelská armáda vzdušné údery v Libanonu a teroristické hnutí Hizballáh útočí na izraelské vojáky v jižním Libanonu, kde Izrael okupuje část území.
14:59Aktualizovánopřed 5 hhodinami

TikTok při prezidentských volbách v USA stranil republikánům, ukázala analýza

Algoritmus aplikace TikTok nezacházel s demokraty a republikány během amerických prezidentských voleb v roce 2024 rovnocenně. Tvrdí to autoři nové studie, která vyšla v květnu v odborném časopisu Nature. Podle nich nahrával republikánům.
před 5 hhodinami
