Mezi USA a Kremlem není shoda, že by Rusko mělo získat celý Donbas, řekl Trump

Mezi Spojenými státy a Kremlem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to v úterý řekl ve Washingtonu před odletem na návštěvu Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobýt.
Americký prezident řekl, že udělá všechno, co je nutné, aby ruská válka na Ukrajině skončila. Ať už tomu lidé věří, nebo ne, konec konfliktu se podle něj blíží.
Jednou z hlavních překážek pro trvalý klid zbraní jsou požadavky Moskvy, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu – tedy Doněcké a Luhanské oblasti – který Rusko z velké části okupuje. Kyjev však odmítá vzdát se území, které se ruským silám za více než čtyři roky války nepodařilo dobýt.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncem března řekl, že Washington podmínil bezpečnostní garance pro Kyjev tím, že se Ukrajina stáhne z Donbasu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio krátce poté slova Zelenského označil za lež. Bezpečnostní záruky podle něj mohou následovat pouze po skončení války.
Trump minulý týden oznámil shodu obou stran na příměří od 9. do 11. května a vyjádřil přesvědčení, že to je začátek konce této války.
Trump v minulosti sliboval, že Ruskem vyvolanou válku ukončí v první den po návratu do prezidentské funkce. Přes řadu diplomatických snah se mu to ale ani za více než patnáct měsíců nepodařilo.