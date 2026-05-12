Rusko po konci příměří zaútočilo drony na Kyjev

Ukrajinská metropole Kyjev po skončení třídenního příměří čelí ruským dronovým útokům. Šéf městské vojenské správy Tymur Tkačenko na síti Telegram informoval o ruských bezpilotních strojích nad Kyjevem a také o dopadu trosek jednoho z dronů na střechu dvacetipatrové obytné budovy. Zprávy o případných zraněných nejsou dostupné.
Agentura AFP uvedla, že v Kyjevě se rozezněly sirény poprvé od pátku minulého týdne. Ukrajina a Rusko souhlasily s klidem zbraní v období od 9. do 11. května, které oznámil americký prezident Donald Trump. Příměří v pondělí skončilo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli řekl, že Rusko se od začátku příměří sice zdrželo masivních leteckých a raketových úderů na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky v klíčových oblastech podél frontové linie. Rusko naopak obvinilo z porušování příměří Ukrajinu.
Ukrajina dávala v minulosti opakovaně najevo připravenost k dlouhodobějšímu příměří, Rusko takovou možnost odmítalo.