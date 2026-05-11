Ukrajina hlásí dva mrtvé navzdory příměří, o jeho porušování mluví i Rusko


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinská armáda i regionální představitelé informovali o útocích ruských dronů a o bojových střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách, a to navzdory stále platnému třídennímu příměří zprostředkovanému Spojenými státy. Podle představitelů pěti ukrajinských oblastí přišli při těchto ruských útocích o život dva lidé a nejméně šestnáct dalších utrpělo zranění. Moskva rovněž obvinila Ukrajinu z porušování příměří.

Ukrajina a Rusko souhlasily s klidem zbraní v období od 9. do 11. května, které v pátek oznámil americký prezident Donald Trump. Vyjádřil naději, že příměří bude prodlouženo a předznamená konec války. Už v neděli se ale obě strany vzájemně obviňovaly z porušování klidu zbraní.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli řekl, že Rusko se od začátku příměří sice zdrželo masivních leteckých a raketových úderů na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky v klíčových oblastech podél frontové linie. Rovněž ruské ministerstvo obrany v neděli obvinilo Ukrajinu z porušování příměří. Tvrdilo, že za uplynulý den sestřelilo 57 ukrajinských dronů a na bojišti „odpovědělo odpovídajícím způsobem“.

V pondělí generální štáb ukrajinské armády oznámil, že za posledních 24 hodin bylo podél frontové linie zaznamenáno 180 bojových střetů a že ruské síly v neděli nasadily při útocích na vojenské pozice i na obydlené oblasti 8037 „sebevražedných“ dronů.

Také ruské ministerstvo obrany v pondělí obvinilo Ukrajinu z porušování třídenního příměří. Tvrdí, že ukrajinské síly útočily pomocí dronů a dělostřelectva proti ruským jednotkám.

Nahrávám video
Zpravodajka ČT Darja Stomatová k obvinění z porušování příměří (11. 5. 2026)
Zdroj: ČT24

Ukrajina hlásí oběti v Záporožské a Chersonské oblasti

Předseda správy ukrajinské Záporožské oblasti Ivan Fedorov uvedl, že ruské jednotky za posledních 24 hodin uskutečnily 785 útoků na 36 obcí, přičemž jeden člověk zahynul a dva byli zraněni. Jednoho člověka zabily a dva další zranily ruské útoky také v Chersonské oblasti, uvedl předseda městské vojenské správy v Chersonu Jaroslav Šaňko.

Tři lidé byli zraněni v sousední Mykolajivské oblasti na jihu, pět v Charkovské oblasti na severu a čtyři v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, uvedli představitelé místních regionálních správ.

Na ruské straně Vjačeslav Gladkov, gubernátor Bělgorodské oblasti sousedící s Ukrajinou, podle státní tiskové agentury TASS tvrdí, že při útocích ukrajinských dronů na území tří okresů byli zraněni čtyři civilisté.

Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích
Následky zásahu ruského dronu v Oděse (únor 226)

Rusko chtělo příměří na oslavy, Ukrajina vyhlásila klid zbraní bez stanovení konce

V minulém týdnu oznámily Moskva a Kyjev dvě odlišná příměří. Rusko vyhlásilo minulé pondělí dvoudenní příměří na 8. a 9. května u příležitosti oslav 81. výročí konce druhé světové války, které jsou jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a zároveň propagandistickou akcí. Hrdost na porážku nacismu režim využívá k ospravedlňování právě i současné agrese proti Ukrajině.

Ukrajina krátce poté vyhlásila klid zbraní už od půlnoci z úterý 6. května na středu. Dobu trvání nestanovila s tím, že bude jednat zrcadlově podle chování Ruska, které vyzvala k dodržování klidu zbraní a k tomu, aby podniklo „skutečné kroky k ukončení své války“.

Ukrajina dávala v minulosti opakovaně najevo připravenost k dlouhodobějšímu příměří, Rusko však nikoliv.

Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi

Východní část Česka zasáhnou odpoledne a v noci silné bouře, varuje ČHMÚ

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta

Ukrajinská armáda i regionální představitelé informovali o útocích ruských dronů a o bojových střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách, a to navzdory stále platnému třídennímu příměří zprostředkovanému Spojenými státy. Podle představitelů pěti ukrajinských oblastí přišli při těchto ruských útocích o život dva lidé a nejméně šestnáct dalších utrpělo zranění. Moskva rovněž obvinila Ukrajinu z porušování příměří.
EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

Evropská unie se shodla, že uvalí nové sankce vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu, potvrdily agentuře ČTK diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar sankce odmítl, podle něj Izrael bude pokračovat v podpoře osadníků.
Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Britský premiér Keir Starmer v reflexi výsledků místních voleb, v nichž jeho labouristé ztratili téměř 1500 křesel a získali jen asi 1070, převzal za propad zodpovědnost, rezignovat ale odmítl. Znamenalo by to podle něj uvržení země do chaosu. Chápe, že lidé jsou frustrovaní ze stavu země, politiky i z něj samotného, ale slíbil změnu. Protiimigrační subjekt Reform UK, jenž volby na počet mandátů vyhrál, je podle něj nebezpečím pro celou zemi.
Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi

Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na níž nákaza propukla. V pondělí to podle agentur uvedla francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy, která byla mezi pěti evakuovanými do Francie, se podle ní v noci zhoršil. USA hovoří o dvou možných případech. Zbývající cestující z lodi budou ještě v pondělí přepraveni společným letem do Nizozemska.
Lotyšsko trápí vysoký počet sebevražd

Podle nejnovějších údajů za rok 2024 jsou sebevraždy v Lotyšsku nejčastější vnější příčinou úmrtí. Znamená to, že si tam život vezme více lidí, než kolik jich zemře při dopravních nehodách. Vysoká je navíc míra sebevražd jak mezi dospívajícími, tak mezi dospělými, uvedl pořad lotyšské televize LTV De Facto.
Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra byl propuštěn z vězení

Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra, jedna z nejvýraznějších postav thajské politiky, byl v pondělí propuštěn z vězení v Bangkoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. Šestasedmdesátiletý miliardář, který zbohatl v telekomunikačním průmyslu, si od září odpykával roční trest za korupci. Během čtyřměsíční zkušební doby bude muset nosit elektronický náramek.
Ropa zdražuje po Trumpově odmítnutí íránské odpovědi na mírový návrh

Barel ropy zdražuje na začátku týdne zhruba o čtyři dolary. Ceny ropy rostou poté, co americký prezident Donald Trump označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Severomořská ropa Brent přidávala kolem 7:30 SELČ 4,2 procenta na 105,45 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zdražuje o 4,8 procenta a jen nad 100 dolary za barel.
Trump psal o propuštění polských a moldavských vězňů z Běloruska a Ruska

Americký prezident Donald Trump uvedl, že díky zprostředkování Spojených států byli z vězení v Bělorusku a Rusku propuštěni tři polští a dva moldavští vězni. Jména propuštěných nezmínil. Je možné, že tím měl na mysli výměnu vězňů mezi Běloruskem a Polskem, která se odehrála 28. dubna.
