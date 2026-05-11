Ukrajina hlásí dva mrtvé navzdory příměří, o jeho porušování mluví i Rusko

Ukrajinská armáda i regionální představitelé informovali o útocích ruských dronů a o bojových střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách, a to navzdory stále platnému třídennímu příměří zprostředkovanému Spojenými státy. Podle představitelů pěti ukrajinských oblastí přišli při těchto ruských útocích o život dva lidé a nejméně šestnáct dalších utrpělo zranění. Moskva rovněž obvinila Ukrajinu z porušování příměří.
Ukrajina a Rusko souhlasily s klidem zbraní v období od 9. do 11. května, které v pátek oznámil americký prezident Donald Trump. Vyjádřil naději, že příměří bude prodlouženo a předznamená konec války. Už v neděli se ale obě strany vzájemně obviňovaly z porušování klidu zbraní.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli řekl, že Rusko se od začátku příměří sice zdrželo masivních leteckých a raketových úderů na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky v klíčových oblastech podél frontové linie. Rovněž ruské ministerstvo obrany v neděli obvinilo Ukrajinu z porušování příměří. Tvrdilo, že za uplynulý den sestřelilo 57 ukrajinských dronů a na bojišti „odpovědělo odpovídajícím způsobem“.
V pondělí generální štáb ukrajinské armády oznámil, že za posledních 24 hodin bylo podél frontové linie zaznamenáno 180 bojových střetů a že ruské síly v neděli nasadily při útocích na vojenské pozice i na obydlené oblasti 8037 „sebevražedných“ dronů.
Také ruské ministerstvo obrany v pondělí obvinilo Ukrajinu z porušování třídenního příměří. Tvrdí, že ukrajinské síly útočily pomocí dronů a dělostřelectva proti ruským jednotkám.
Ukrajina hlásí oběti v Záporožské a Chersonské oblasti
Předseda správy ukrajinské Záporožské oblasti Ivan Fedorov uvedl, že ruské jednotky za posledních 24 hodin uskutečnily 785 útoků na 36 obcí, přičemž jeden člověk zahynul a dva byli zraněni. Jednoho člověka zabily a dva další zranily ruské útoky také v Chersonské oblasti, uvedl předseda městské vojenské správy v Chersonu Jaroslav Šaňko.
Tři lidé byli zraněni v sousední Mykolajivské oblasti na jihu, pět v Charkovské oblasti na severu a čtyři v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, uvedli představitelé místních regionálních správ.
Na ruské straně Vjačeslav Gladkov, gubernátor Bělgorodské oblasti sousedící s Ukrajinou, podle státní tiskové agentury TASS tvrdí, že při útocích ukrajinských dronů na území tří okresů byli zraněni čtyři civilisté.
Rusko chtělo příměří na oslavy, Ukrajina vyhlásila klid zbraní bez stanovení konce
V minulém týdnu oznámily Moskva a Kyjev dvě odlišná příměří. Rusko vyhlásilo minulé pondělí dvoudenní příměří na 8. a 9. května u příležitosti oslav 81. výročí konce druhé světové války, které jsou jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a zároveň propagandistickou akcí. Hrdost na porážku nacismu režim využívá k ospravedlňování právě i současné agrese proti Ukrajině.
Ukrajina krátce poté vyhlásila klid zbraní už od půlnoci z úterý 6. května na středu. Dobu trvání nestanovila s tím, že bude jednat zrcadlově podle chování Ruska, které vyzvala k dodržování klidu zbraní a k tomu, aby podniklo „skutečné kroky k ukončení své války“.
Ukrajina dávala v minulosti opakovaně najevo připravenost k dlouhodobějšímu příměří, Rusko však nikoliv.