Vítězstvím nad nacismem Kreml ospravedlňuje válku proti Ukrajině

Podíl SSSR na porážce nacistického Německa je samozřejmě neoddiskutovatelný. Vítězství Rudé armády v bitvách u Stalingradu či u Kurska zvrátila vývoj na východní frontě, i když jak později přiznali Stalin i jeho nástupce Nikita Chruščov, bez americké pomoci by to možné nebylo.

Například v roce 2019 při příležitosti 75. výročí Dne D, tedy vylodění západních Spojenců v Normandii , které předznamenalo osvobození západní Evropy od nacismu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová, že přínos vylodění ke konci války by se neměl zveličovat a že bez sovětského „titánského úsilí“ by konečné vítězství nebylo možné.

Narážel tak na slogan „Můžeme to zopakovat“ (Možem povtoriť), který se podle webu Meduza zřejmě poprvé objevil na graffiti zanechaném neznámým sovětským vojákem v Berlíně v roce 1945. Pak upadl v zapomnění a v sovětské válečné paměti převládlo heslo „Hlavně ať není válka,“ které bylo obdobou západního Nikdy více (Never again).

V posledních dekádách se ale „Můžeme to zopakovat“ začalo v souvislost s Dnem vítězství objevovat znovu, a navíc se postupně mění v symbol agresivního nacionalismu.

„Posledních deset až patnáct let byl každý 9. květen příležitostí předvést vojenskou sílu, chrastit raketami a předvést agresivitu. S hrůzou si představuji, co bude letos, jaké budou oslavy Dne vítězství. Jak snadno se slova ‚To by se nemělo opakovat‘ změnila v heslo ‚Můžeme to zopakovat‘,“ řekla stanici RFE/RL ruská historička Tamara Eidelmanová, která po únoru 2022 emigrovala a v Rusku čelí obvinění z rehabilitace nacismu.

„‚Můžeme to zopakovat‘ se děje nyní, a bezprostředně na Ukrajině, jejíž vláda a celý lid byli už dlouho před začátkem války prohlášeni za nacisty,“ napsala už dříve právnička Olga Ametistovová. „Mýtus vítězství byl úspěšně použit k ospravedlnění útočné války.“