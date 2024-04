Památník Pražského povstání má zaplnit místo po soše sovětského maršála Koněva

Prázdné místo pražského náměstí Interbrigády, kde stála socha sovětského maršála Ivana Koněva, by mohl do dvou let nahradit nový památník Pražského povstání. Návrhy, které uspěly v soutěži včetně toho vítězného, jsou k vidění na radnici Prahy 6. Socha maršála Koněva byla odstraněna v roce 2020 a odvezena do depozitáře v Měšicích. Vrátit by se mohla během příštího roku do domu Pážat na Hradčanech, kde se má otevřít Muzeum paměti XX. století.