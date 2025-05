Plánovaná megahala rozděluje Pardubice, ambice se střetává s obavami

Na otázku, proč chce investor vystavět v Pardubicích největší sportovní halu na světě, odpověděl člen investorského týmu Multifunkční hokejová aréna Pardubice Pavel Poulíček, že nejde jen o prvenství, ale i o ekonomickou stránku projektu. „Není to jenom o kapacitě, ale potřebujeme i zlevňovat provoz. Tvoříme multifunkční halu a multifunkce znamená mít zajištěnou logistiku a technologie, protože na tom zase snižujeme provozní náklady,“ vysvětlil.

Pardubický kraj je podle něj na chvostu turistického ruchu a hala by měla být i novou turistickou atrakcí. „Tohle by mělo být oživení celého toho prostoru. A co se týká Pardubic, přinese to obrovské množství pracovních míst, bude to na sebe větvit další podnikatelské příležitosti,“ poznamenal.

Zastupitel se obává dopravní zátěže

Zastupitel Pardubic Filip Sedlák sice uznává, že vizualizace haly vypadá krásně a unikátní projekt přesahuje nejen Pardubice, ale celé Česko, ale obává se dopravní zátěže pro město. „V Pardubicích odpoledne, když se vydají lidé domů, všichni stojí v ulicích. Trasu, kterou běžně jedou minutu dvě, jedou půl hodiny. A do toho přivedeme záměr, který má stokrát do roka přivést do Pardubic okolo dvaadvaceti až šestadvaceti tisíc lidí,“ nastínil.