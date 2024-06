„Když se nehýbete, tak vás stejně zabijí.“ Veteránů, kteří zažili Den D na vlastní kůži, ubývá

Francouzský prezident Emmanuel Macron udělil v rámci osmdesátého výročí Dne D Řád čestné legie jedenácti americkým a jednomu britskému veteránovi z druhé světové války. Přímých účastníků spojeneckého vylodění každým rokem ubývá. Do Normandie jich letos dorazily desítky, mnohým je už ale přes sto let a akce se nejspíš účastní naposledy. Jeden z veteránů zemřel ve svých 102 letech přímo cestou na ceremonii oslavy ve Francii.

Američan Robert „Al“ Persichitti z Rochesteru ve státě New York byl 30. května letecky přepraven do nemocnice v Německu poté, co měl zdravotní potíže na palubě lodi mířící do Evropy. Persichitti, kterého organizace popsala jako „skvělého a skromného člověka“, se účastnil spojenecké operace v Japonsku.

„Jsem opravdu nadšený, že pojedu,“ řekl Persichitti den před odjezdem stanici WROC-TV. Muže ve věku 102 let vybralo k účasti na akci v Normandii Národní muzeum druhé světové války v New Orleansu, které cestu zaplatilo a zorganizovalo, uvedla místní pobočka CBS News.

I přes potíže s porouchaným letadlem se na oslavy v Normandii nakonec dostali veteráni z druhé světové války Jiří Kafka a Charles Gad Strasser. Na posledním úseku cesty do Francie jim vypomohlo britské Královské letectvo, oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Strasser, který v dubnu oslavil 97. narozeniny, se účastnil bojů u Dunkerque a byl členem československé delegace tribunálu soudícího válečné zločince v Norimberku. Kafka vstoupil do armády jako osmnáctiletý v roce 1942. První měsíce sloužil v československé pozemní jednotce, prodělal základní výcvik a poté byl vybrán do RAF. Do Prahy se dvojice vrací s prezidentem Petrem Pavlem.