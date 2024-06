Ve Francii vrcholí akce k 80. výročí Dne D, ceremonie se zúčastní i Pavel nebo Biden

Bidena i jeho manželku Jill přijme později v Elysejském paláci francouzský prezident Emmanuel Macron, který bude jednat mimo jiné i s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským či britským králem Karlem III., jehož doprovází choť Camilla.

Rusko vzhledem k invazi na Ukrajině pozvánku nedostalo. „Ve Francii se ale zcela vážně mluvilo o tom, že by měl být pozván zástupce Ruska. Argumentem bylo, že Rusko není pouze Vladimir Putin a že je potřeba připomenout roli, kterou sehrál Sovětský svaz při osvobozování Evropy. Zástupci Elysejského paláce se nicméně po komunikaci s Bílým domem rozhodli nepozvat žádného ruského zástupce. Údajně i proto, že ukrajinský prezident Zelenskyj řekl, že pokud by byl pozván zástupce Ruska, tak on do Normandie nepřijede,“ konstatoval zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.

Český prezident Pavel přiletěl do Normandie společně s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou dopoledne. Setká se se zástupci českých klubů vojenské historie a navštíví pláž Omaha, kde se před osmdesáti lety vylodilo přes 40 tisíc amerických vojáků.

Pavel se zúčastní i mezinárodní ceremonie. „Očekává se zhruba čtyři tisíce hostů, jde o velmi náročnou logistickou operaci,“ upozornil zpravodaj Šmíd.

Ačkoli výročí vylodění připadá na čtvrtek, řada připomínkových akcí a oslav porážky okupantů se konala už v uplynulých dnech.