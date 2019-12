ŽIVĚ: Putin odstartoval svůj tradiční maraton. Dotazy novinářů obvykle trvají hodiny

Ruský prezident Vladimir Putin pořádá ve čtvrtek tradiční televizní tiskovou konferenci, na níž každoročně odpovídá na otázky stovek novinářů. Akce trvá většinou několik hodin. Letos by otázky mohly cílit mimo jiné na možnost zlepšení vztahů s Ukrajinou, případně americké sankce kvůli výstavbě plynovodu Nord Stream 2. Putin by mohl mluvit rovněž o stavu ruské ekonomiky. Konferenci můžete sledovat živě, a to jak v ruštině, tak i s tlumočením do češtiny.