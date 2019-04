Krvácející rána Ukrajiny. Před pěti lety Rusko vyvolalo konflikt na Donbasu

„Dokažte babiččinu smrt“

Podle NRC také v těch částech Donbasu, které nejsou pod kontrolou Kyjeva, nemá téměř šedesát procent dětí ukrajinské rodné listy a téměř osmdesát procent úmrtí není zaregistrováno ukrajinskými úřady.

„Babička mého kamaráda nedostávala penzi, protože byla příliš stará na to, aby absolvovala ten vyčerpávající výlet (na vládou kontrolované území). Nedávno zemřela. Úmrtní list vydaný úřady separatistů nemá žádnou právní sílu a neexistuje mechanismus, jak lidem, kteří žijí na (vládou) nekontrolovaném území, vydat ukrajinský. Když můj kamarád hledal pomoc u soudu, soudce po něm chtěl důkaz – tři svědky babiččiny smrti, nebo video z pohřbu,“ popsala webu listu The New York Times ukrajinská novinářka Alisa Sopovová.

Web RFE/RL cituje reportéra z Luhansku, podle kterého je jen málo místních lidí oddaných ideologii tamní separatistické „republiky“. Během války se místní podle něj zklamali jak v ukrajinských úřadech, tak v ruské vládě.

„Ti, kteří čekali opakování krymského scénáře, to (vývoj situace na Donbase) vnímají jako podraz. Mnozí považují (ukrajinského prezidenta Petro) Porošenka za zdroj všech problémů a sebe za rukojmí (vzniklé) situace. Žijí ze dne na den a nedělají si žádné plány do budoucna,“ řekl pod podmínkou anonymity.