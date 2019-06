Putin mnoho hodin odpovídal na dotazy Rusů. Řekl jim také, proč vyká Zemanovi

A právě růst hospodářství je podle něj i důvodem sankcí Západu. Rusko je podle něj považováno za hrozbu, protože se stává soupeřem. „Myslím, že takový přístup je chybný. Místo zadržování by bylo lepší nastolit konstruktivní spolupráci, pak by celkový užitek pro globální ekonomiku byl pozitivní,“ řekl Putin.

Ruský prezident komentoval i kauzu otráveného ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie. „Skripalovi nebyli otráveni bojovou otravnou látkou, jinak by během minut či vteřin zemřeli,“ řekl Putin. Rusko by podle Putina mělo být připuštěno k vyšetřování.

V novém formátu ale vázla režie, během první hodiny stihl prezident zodpovědět čtyři přímé dotazy. Zapojení ministrů a státních úředníků do besedy, zahlcené často jejich sebechválou a vřelými projevy loajality, připravilo besedu o bezprostřední atmosféru přímého dialogu.

Prezident toho využil například po dotazu na zvyšující se ceny benzinu. „To, co se děje, je špatné. Je to důsledek nepřesné regulace v odvětví energetiky,“ řekl Putin a vyzval k reakci ministra energetiky Alexandera Novaka, podle kterého už vláda přijala řadu opatření k zastavení růstu cen.

V případě českého prezidenta to ale neplatí. „Miloši Zemanovi vykám,“ svěřil se Putin divákům. „Je přece jen starší než já, myslím, že se chovám správně,“ konstatoval 65letý ruský prezident o vztahu se svým o osm let starším českým protějškem.

Došlo také na světový fotbalový šampionát, který v Rusku začíná v půlce června. Putin ujistil, že po konci mistrovství budou stadiony pro něj postavené fungovat dál. Podle prezidenta je převezmou regiony, které by měly zajistit, aby sloužily sportovním aktivitám dětí a veřejnosti obecně.

Rusy letos trápí nedostatek léků či drahé hypotéky

Rusové se v dotazech na prezidenta většinou nezabývají vysokou politikou. Letos je podle pracovníků prezidentské kanceláře tíží kromě drahého benzinu hlavně nedostatek léků, špatná péče o invalidy nebo vysoké splátky hypoték.

Složení vlády je podle Putina optimální. „Rozvojový plán, o němž jsme v minulých letech diskutovali, připravila dřívější vláda během uplynulého půldruhého roku. Jsem si jist, že kdybychom vládu stoprocentně obměnili a přivedli úplně nové lidi, ztratili bychom dva roky, které nemáme. Bylo zároveň nutné udržet ty, jejichž rozhodování přineslo zemi pokrok. Myslím, že jsme sestavili optimální složení vlády pro dnešní den,“ řekl.

V záplavě požadavků a stížností se ale objevovaly i dotazy na možný Putinův summit s Donaldem Trumpem nebo na vleklý konflikt na východě Ukrajiny.

Otázkami se ještě před čtvrteční akcí probíraly týmy vládních úředníků, podle kremelského mluvčího Dmitrije Peskova se „nejkřiklavější stížnosti řešily okamžitě“.

Putin kritizoval vysílání opozičního rádia, doporučil „filtraci“

Ruský vůdce Vladimir Putin se také kriticky zmínil o vysílání rozhlasové stanice Echo Moskvy, považované za jedno z nejvýznamnějších opozičních médií v zemi. Vysílání, ostře kritické vůči Kremlu, je podle ruského prezidenta zapotřebí „filtrovat“. Co se za výhrůžným výrazem skrývá, kremelský šéf neupřesnil.

Postavení Echa Moskvy ve spektru ruských médií mnozí analytici považují za kuriózní, protože provoz redakce, jejíž členové byli nejednou kvůli svým postojům terčem fyzických útoků a vyhrožování, financuje mocná plynárenská společnost Gazprom ovládaná státem. Kreml má tak všechny možnosti redakční politiku změnit nebo dosadit nové vedení výměnou za nesmlouvavého kritika režimu Alexeje Venědiktova.

Putin v televizní besedě řekl, že o financování Echa Moskvy nic neví. Rozpočet mu prý předkládají, doklady o financování nikoli. „Dříve to tak nebylo, teď mi to ale neukazují, nic o tom nevím,“ prohlásil prezident. Komentář doplnil poznámkou, že šířené informace je třeba filtrovat.

Podle Venědiktova, který se s Putinem osobně zná, žádná obsahová filtrace vysílání není možná. „Budu se snažit, aby mi to prezident objasnil. Pokud vím, Echo Moskvy zákony ani ústavu neporušuje. Veškeré jiné pokusy o filtraci by byly cenzurou, která je v Rusku zakázána,“ řekl šéfredaktor agentuře TASS.

„Řekne-li mi prezident nebo jiný posluchač, že je něco v nepořádku, pozorně se na to podívám. Ale myslím, že prezident měl na mysli příkrost některých našich hostů a komentátorů,“ dodal novinář. Venědiktov už v minulosti několikrát potvrdil, že zdrojem financování Echa Moskvy je státní společnost Gazprom. Vyloučil ale, že by se vměšovala do obsahu vysílání.

Nasazení ruské armády v Sýrii je unikátní příležitost

Putin se věnoval také tématu syrského konfliktu. Podle ruského prezidenta je nasazení ruské armády na bojišti v Sýrii unikátní příležitostí prověřit stav ruských ozbrojených sil. Jde podle něj o významnou misi, která ruským zájmům prospěla. Střelnicí pro testy ruských zbraní ale Sýrie nebyla, upozornil prezident.