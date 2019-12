Státníci jednají v Paříži o osudu Ukrajiny. Zelenskyj je ochotný k ústupkům

Volodymyr Zelenskyj se v Paříži setkal s Vladimirem Putinem poprvé od svého zvolení prezidentem Ukrajiny na jaře 2019. Ve vztahu k ruské vojenské agresi je ochoten k ústupkům, které jeho předchůdce Petro Porošenko nehodlal akceptovat. Především připouští možnost zvláštního postavení dočasně okupovaných území Donbasu v rámci budoucího uspořádání Ukrajiny. To by Kremlu mohlo zajistit možnost blokovat důležitá rozhodnutí v Kyjevě.

Upozornila také, že mezi členy ruské i ukrajinské delegace jsou ministři pro energetiku a vedení největších plynařských firem Gazprom a Naftohaz. To může znamenat, že předmětem jednání by mohly kromě války být i dodávky a tranzit ruského plynu na Ukrajinu a dál do Evropy.

Kritičkou ústupků včetně konání současného summitu je také ukrajinistka Lenka Víchová, podle níž Ukrajina nemůže válku ukončit, to může udělat jedině Rusko, které ji rozpoutalo a udržuje. „Ukrajinští političtí komentátoři říkají, že pokud Zelenskyj nepřiveze z Paříže nic, tak to bude ta nejlepší varianta, protože Rusko nedá Ukrajině nic zadarmo a za jakýkoliv ústupek ze strany Ruska bude muset Ukrajina ještě dlouho platit mnohonásobně vyšší cenu,“ řekla.

Pět a půl roku války

Válka v Donbasu trvá od jara 2014 a dosud v ní zemřelo na 13 tisíc lidí. Asi 1,8 milionu lidí před ní podle OSN uteklo na území ovládaná ukrajinskou armádou a asi milion do Ruska.

Válce předcházelo několik měsíců demonstrací, které vedly k pádu režimu Viktora Janukovyče. Poté Rusko vojensky okupovalo Krym, který od té doby ovládá. Následně vyslalo do Donbasu své agenty, vojáky a další ozbrojence, kteří se spojili s místními odpůrci nové kyjevské vlády a zahájili proti ní válku. Ruská vláda přitom dlouhodobě jakoukoliv roli v konfliktu popírá.

O zapojení Ruska však vypovídá například práce Společného vyšetřovacího týmu (JIT), který vyšetřoval sestřelení letu MH17. Nedávno zveřejnil odposlechy dokazující, že vysoce postavení činovníci ruské armády i administrace prezidenta řídili některé politické i vojenské procesy na dočasně okupovaných územích Ukrajiny.

O zapojení ruských vojáků do bojů svědčí také to, že jich na Ukrajině podle tamní rozvědky i nevládních organizací z obou zemí řádově tisíce padly, píše BBC. Podle mezinárodního týmu novinářů Bellingcat se také ruská armáda do nejtěžších bojů zapojila ostřelováním ukrajinských jednotek přímo ze svého území. To potvrzují i svědci, které na místě pro knihu Donbas vyzpovídal slovenský novinář Tomáš Forró.