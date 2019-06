Nizozemci budou soudit tři Rusy a jednoho Ukrajince za sestřelení MH17

Soud začne v březnu 2020

Vyšetřovatelé tvrdí, že všichni podezřelí byli aktivně zapojení do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny v červenci 2014. Jejich cílem bylo získat pozice na úkor ukrajinského státu a ukrajinské armády. V bitvách používali protiletadlovou obranu, kterou si objednali z Ruska. „I když sami nezmáčkli tlačítko, existuje podezření, že blízce spolupracovali, aby získali systém BUK a dostali ho na pozice s cílem sestřelit letadlo,“ řekl nizozemský vyšetřovatel Fred Westerbeke.

Obviněni jsou ze sestřelení letu MH17 a vraždy 298 lidí na jeho palubě. Fakt, že měli v plánu sestřelit ukrajinské vojenské letadlo, je viny nezprošťuje. „Podezřelí budou mít šanci vysvětlit svou verzi události u soudu,“ řekl Westerbeke. Připomněl, že do rozsudku jsou podezřelí považováni za nevinné.

Soud se bude konat v Nizozemsku a začne 9. března 2020. Vyšetřovatelé hodlají ruské úřady oficiálně požádat, aby umožnily jejich výslech. Že by Moskva tři ruské občany vydala, je podle mínění znalců ruské právní praxe krajně nepravděpodobné. Podezřelý Charčenko se ale podle vyšetřovatelů zřejmě nachází na Ukrajině.

U zveřejnění informací byli i příbuzní obětí. „Je to právě to, v co jsme doufali. Je to začátek, je to dobrý začátek,“ prohlásila Silene Fredrikszová Hoogzandová, jejíž syn Bryce byl mezi mrtvými. Dodala, že nepředpokládá, že by se obvinění k soudu dostavili.