Recenze: Kniha Donbas nabízí unikátní vhled do myslí lidí, kteří to schytávají z obou stran

Přináší tak velmi cenný a ojediněle upřímný vhled do hlav té části obyvatel, která s nostalgií vzpomíná na Brežněva a odmítá západní směřování Ukrajiny. Jejich perspektiva totiž zůstává skrytá kvůli dvojí bariéře. Z Kyjeva a většiny Západu jsou osočováni jako agenti nebo zmanipulovaní užiteční idioti. Ruský režim je zase zneužívá ve své propagandě a dodává k jejich světonázoru to, co se mu zrovna hodí. Forró se dokázal vyvarovat stereotypů a poctivě naslouchal.

Válka

Respondenti nenechávají slovenského novináře na pochybách, že válku rozpoutali ruští vojáci, a nikoliv místní domobrana. Bojové akce byly například podle lidí z ukrajinské armády a tajných služeb příliš profesionálně zorganizované, než aby je bylo schopné provést tehdejší oficiální vedení separatistických útvarů.

Lokální bojovníci vyrážející proti mytickým kyjevským fašistům z ruských zpráv si nechali velet a neřešili kým. „U Girkina jsem to viděl často. Ti, co za ně umírali v zákopech a na blokpostech, neměli ponětí absolutně o ničem. Dostávali rozkazy, žrádlo a munici, a to bylo všechno. Kdo je kryje palbou, proti komu skutečně bojují, nebo odkud pochází tanková kolona přesouvající se 300 metrů od jejich bojových pozic? O tom vědí jen tolik, co jim poví přidělený důstojník,“ popisuje jeden z Forróových známých s odkazem na jednotku ruského agenta GRU Igora Girkina, která obsadila první ukrajinské město Slovjansk.

I neznámých tváří hájících údajně „své“ město bylo příliš, říkají zase sousedé. Mnoho místních se samozřejmě zapojilo, ovšem zdaleka nejen na ruské straně. „Partyzánský odboj proti separatistům začíná prakticky ve stejné chvíli, jako proruská ofenzíva,“ píše Forró. Představa jednolitého Donbasu odporujícího Kyjevu známá z ruských médií je v kontaktu s realitou neudržitelná.