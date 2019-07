Šír: Zločin pod nánosy lhaní. Před pěti lety ruská armáda sestřelila nad Ukrajinou let MH17

Od prvních chvil přicházelo Rusko s novými a novými vysvětleními tragédie. A to s jediným cílem – situaci maximálně zamlžit, zastřít, zasít pochybnosti, dezorientovat, zmást veřejnost, dále ji znejistit, vyvolat falešný dojem, že fakta nic neznamenají a že pravda neexistuje (a pokud ano, stejně se ji nikdy nedozvíme, tak proč o ni vůbec usilovat). Tím vším znemožnit či aspoň co nejvíc zkomplikovat možnost činit na základě fakt logické úsudky a vyvozovat z nich logické závěry.

O tom, co se onoho odpoledne v nebi nad Donbasem odehrálo, nevědí lépe nikde než v Rusku. Navzdory tomu celých pět let od spáchání činu Rusko nadále odmítá převzít zodpovědnost – za fakta.

Techniky manipulace zahrnovaly vše, co ruská dezinformační kuchyně v současnosti dokáže nabídnout – vyfabrikované výpovědi „očitých svědků“, „satelitní snímky“, „výsledky balistických experimentů“, dodatečně nalezená „radarová data“, podvržená „výrobní dokumentace“, jež musela nejdřív projít složitou procedurou odtajnění, a tak dál. Žádný fejk nebyl pro oficiální propagandu málo bizarní, než se pak za jeho další šíření po sociálních sítích vzali ve velkém k tomu účelu vycvičení trollové.

V reakci na každá nová fakta přicházela ke slovu mnohokrát vyzkoušená praxe boje se skutečností – popírání, překrucování, ohýbání, obviňování a kontraobviňování (ach, ta rusofobie), odvracení pozornosti.

A lhaní.

Tak jako v jiných případech, kdy by fakta mohla vypadat až příliš nelichotivě, než aby to mohla být pravda, se právě lhaní mělo ukázat univerzální ruskou odpovědí první volby. Není ambicí textu vypočítávat jednotlivé „verze“, které v Rusku o MH17 za tu dobu zvládli vyprodukovat. Ostatně by na takový úkol ani nepostačoval prostor. V každém případě zapojení celého státního aparátu do tohoto od počátku mírně řečeno nejistého podniku ukazuje na neklid, že by nakonec pravda přece mohla vyjít najevo. Lhali generálové. Lhali diplomaté. Lhali producenti-zbrojaři. Lhali experti. Lhal sám car.

Hovořil jsem se soudruhy nahoře…

V červnu vstoupilo mezinárodní vyšetřování konečně do fáze přípravy na soud. Veřejnost se tak dozvěděla jména prvních čtyř podezřelých, jimž bylo sděleno obvinění pro podíl na dodání a rozmístění protiletadlového raketového kompletu Buk z Ruska na východ Ukrajiny s cílem zničit letadlo.

Pro představu o profilu hrdinů hybridní domobrany Donbasu: tři z obviněných jsou občané Ruské federace, které spojuje, že jde o důstojníky a veterány zpravodajských služeb a ozbrojených sil. O čtvrtém obviněném, Ukrajinci z Doněcku, je známo, že před vstupem do řad nezákonných ozbrojených uskupení si již několik let odseděl jako mladistvý za jinou násilnou trestnou činnost. Na všechny obviněné byl vydán mezinárodní zatykač.