Soudkyně zablokovala Trumpův výnos o nových pravidlech pořádání voleb

„Ústava neuděluje prezidentovi žádné konkrétní pravomoci v souvislosti s volbami,“ sdělila soudkyně, která rovněž poznamenala, že není sporu o tom, že „k účasti ve federálních volbách je nutné americké občanství a že federální registrační formuláře vyžadují jeho potvrzení“. Zároveň citovala argumenty jednotlivých států, podle nichž by Trumpovy požadavky znamenaly výraznou zátěž, a to z hlediska administrativního úsilí i finančních nákladů spojených s úpravou stávajících postupů.

Trump dlouhodobě zpochybňuje americký volební systém a dodnes tvrdí, že jeho prohra s Joem Bidenem v prezidentských volbách roku 2020 byla výsledkem rozsáhlých podvodů. V minulosti také opakovaně prohlašoval, že výsledek voleb ovlivňují přistěhovalci bez občanství. Žádné důkazy, kterými by svá tvrzení doložil, ale nikdy neukázal.

Cílem je „ochránit volební proces“, tvrdí Bílý dům

Bílý dům k prezidentově výnosu z 25. března tehdy uvedl, že cílem je obnovit důvěru Američanů ve volby a ochránit volební proces, a proto bude požadováno důkladnější prověřování občanství voličů.

Jejich registrace doposud funguje tak, že zájemci potřebují řidičský průkaz, případně číselný kód, který je obdobou rodného čísla. Lidé sice nemusí prokázat, že jsou občany USA, ovšem jejich údaje se ověřují v úředních databázích a zájemci o hlasování při registraci přísahají, že občanství mají. Pokud by to nebyla pravda, hrozilo by jim i vězení nebo vyhoštění.