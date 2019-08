Den, kdy se Stalin s Hitlerem dohodli na rozparcelování střední a východní Evropy

Mimo to smlouva předpokládala vzájemné konzultace, jakož i pokojné řešení sporných situací. Konečně Sovětský svaz a Německá říše se ujišťovaly, že se nebudou účastnit „jakéhokoli spolčení sil, jež by bylo přímo či nepřímo namířeno proti druhé straně“.

Několik slov k samotnému obsahu paktu. Hlavním ustanovením byl závazek nenapadení. Sovětský svaz a Německá říše se konkrétně zavazovaly, že se zdrží „jakéhokoli násilného aktu, jakékoli válečné akce a vzájemného napadení, které by podnikly buď samy, anebo ve spojení s jinými silami“. To dál rozvíjel závazek neutrality pro případ, že by se jedna ze smluvních stran stala „objektem válečného aktu ze strany třetí síly“.

Odlišná byla situace s ruskými originály paktu a navazujících dodatků k němu. Ty byly po celou dobu bezpečně uloženy ve Stalinově osobním sejfu a po jeho smrti převedeny do archivu ÚV KSSS. Navzdory tomu Moskva prakticky až do posledních chvil trvání Sovětského svazu existenci jakýchkoli tajných ujednání s Hitlerem kategoricky popírala a zveřejněné dokumenty označovala typicky za „podvrh“ a za zlovolnou snahu o „falšování historie“ ze strany západních nepřátel.

Velkou mezinárodní pozornost k sobě přitáhly válečné zločiny spáchané na dobytých územích. Tím patrně největším, jenž svojí masovostí, plánovitostí a organizovaným provedením předznamenal budoucí stalinské genocidní experimenty s přesidlováním celých národů, byla vražda téměř 22 tisíc zajatých polských vojáků, představitelů národní inteligence a činitelů v Katyni v březnu 1940. Netřeba dodávat, že o své vině na tomto zločinu Moskva vehementně lhala až do samotného rozpadu Sovětského svazu na přelomu 80. a 90. let.

S vyřešením „polské otázky“ upřel Sovětský svaz svoji pozornost na tři nezávislé republiky Pobaltí. Ještě v září 1939 byly Litva, Lotyšsko a Estonsko konfrontovány s ultimátem, aby na svém území strpěly zřízení sovětských základen; v důsledku ve všech pobaltských zemích Sověti ustavují mnohatisícový vojenský kontingent. V květnu a červnu 1940 po další sérii ultimát Litva, Lotyšsko a Estonsko souhlasí s intervencí Rudé armády, jež s sebou nesla již i změnu státního zřízení. Nové vlády „národní fronty“ za účasti komunistů orchestrují „volby“ do „národních shromáždění“. Ta hned svým prvním krokem po ustavení žádají o „vstup do SSSR“, čemuž Moskva ještě téhož léta „vyhoví“.

Hned 1. září 1939 nacistické Německo napadlo Polsko. Anglie a Francie, vázány vůči Polsku bezpečnostními garancemi, vyhlašují válku Německu. Vypuká druhá světová válka v Evropě. Po dalších dvou týdnech napadl Polsko z východu Sovětský svaz. Do konce měsíce Polsko kapituluje a je zcela obsazeno německým wehrmachtem a Rudou armádou a dle smluveného rozhraničení „sfér vlivu“ inkorporováno do Německé říše, resp. Sovětského svazu.

Smlouvu opět rozvádělo několik tajných dodatků. Podle nich Německo souhlasilo s postoupením většiny území litevského státu do „sféry vlivu SSSR“; výměnou za to Sověti uznali některé části Polska včetně Varšavy za součást „sféry vlivu Třetí říše“. Zbytek Litvy nacisté oficiálně odstoupili Sovětům za peněžní náhradu na základě dohod z ledna 1941.

Logicky i válečná strádání a další negativní jevy byly „normální“, historicky „nutné“, „dobově podmíněné“, v porovnání s nacistickými zvěrstvy pořád „zanedbatelné“ a tváří v tvář této pro lidstvo existenční hrozbě svým způsobem vlastně „ospravedlnitelné“. (A kdo tvrdí něco jiného, je cizí agent, zrádce, špiní světlý obraz osvoboditelů…).

Specificky ve vztahu k paktu Molotov-Ribbentrop začaly být vyzdvihovány teze, jako že se jednalo ze strany Sovětského svazu o čistě „vynucený“, svou povahou „defenzivní krok“, jenž umožnil Sovětům jakoby získat čas, mobilizovat, dozbrojit, předsunout obranný perimetr proti chystanému nepřátelskému vpádu. V případě anexe Litvy, Lotyšska a Estonska zas bývá zdůrazňován „dobrovolný charakter“ jejich přistoupení k Sovětskému svazu, poté co v Pobaltí zvítězila „revoluce“. Tak jako v případě všech dřívějších teritoriálních výbojů bývá obecně akcentován „pokrokový ráz“ přičlenění politicky, kulturně a (zpravidla i) hospodářsky vyspělejších národů k Sovětskému svazu, potažmo k Rusku.

Sovětsko-německé dokumenty se výrazně zapsaly do historie ještě jednou, a to v samotné závěrečné fázi existence sovětského impéria na přelomu 80. a 90. let. Glasnosť, perestrojka a demokratizace uvolnily prostor pro veřejnou debatu o „bílých místech“ sovětských (ruských) dějin, kde čelní místo připadá na období stalinského teroru a jeho spojenectví s nacistickým režimem. Zatímco pro velkou část územních výbojů z let 1939 až 1941 Sovětský svaz po roce 1945 našel stvrzení v rámci nového poválečného uspořádání Evropy, dosáhnout širšího mezinárodního uznání anexe Litvy, Lotyšska a Estonska se Moskvě nikdy nepodařilo. Okupované republiky Pobaltí tak zůstávaly jejím slabým místem.

Již jen debata ohledně způsobu, jakým byly Litva, Lotyšsko a Estonsko včleněny do rodiny sovětských národů, ve svých důsledcích zpochybňovala samotné základy, na nichž byl Sovětský svaz (Rusko) dlouhodobě budován. V roce 1989 byla z podnětu představitelů baltských republik otázka historického a právního zhodnocení sovětsko-německého paktu o neútočení z roku 1939 vynesena na pořad jednání celosvazového Sjezdu lidových poslanců. Ten na základě prozkoumání německých kopií dokumentů (příslušná komise neměla k dispozici do té doby oficiálně stále „neexistující“ sovětské originály) odsoudil pakt a tajné dodatky k němu jako „právně neudržitelné a neplatné od momentu jejich podpisu“. Od obnovení státnosti okupovaných pobaltských republik v roce 1991 pak zbyl jen krůček k rozpadu Sovětského svazu.

Lež jako státní doktrína

Originály sovětsko-německých dohod z let 1939 až 1941 uchovávané po dobu více než půl století v ruských archivech se po rozpadu Sovětského svazu nakonec „našly“ a za Jelcinovy vlády v první polovině 90. let se také dočkaly zasloužené publikace. Bohužel tento smělý počin nebyl již následován hlubší společenskou reflexí totalitní minulosti. Zejména od Putinova nástupu k moci tak dochází k znovuoprašování zavedených sovětských ideologických schémat, jakkoli v modernějším, výrazně nacionalističtějším hávu. Právě „vítězství proti fašismu“ se stává tím hlavním referenčním bodem, k němuž se jako k poslednímu zdroji národní hrdosti upíná země, jež nebyla dosud schopna vykázat jiný pozitivní příběh.

Kult „velké vlastenecké války“ coby ústřední složka novodobé ruské identity mezitím pronikl prakticky do všech sfér veřejného života. Od psané historie, přes školní učebnice, restrikce přístupu do archivů, hromadné sdělovací prostředky až po umění. Nabývá značně ritualizovaných forem. Vrcholem jsou každoroční oslavy „dne vítězství“ na 9. května, jenž svým významem dávno vytlačil ostatní svátky a památné dny, náboženské i světské. Nedílnou součástí je již povinná okázalá vojenská přehlídka, jež víc než pietu a truchlení za padlé připomíná demonstraci vojenské síly státu a s ní i jednotu národa semknutého kolem politické reprezentace.

Oficiální tón pro další výklad zadávají pravidelné schůzky politického vedení s členy historické obce. V roce 2009 byla při úřadu hlavy státu zřízena zvláštní komise pro boj proti snahám o falšování historie – do jejíž gesce mělo reálně spadat nic jiného než falšování historie. Hlavní historické společnosti a fondy v Rusku fungují pod přiznanou kontrolou silových struktur.

K prosazování jednotného všeobecně závazného výkladu spoléhá ruský stát v rostoucí míře i na donucení a represivní aparát. Novelou z roku 2014 tak byla do trestního zákoníku zařazena skutková podstata trestného činu „rehabilitace nacismu“, jež umožňuje postihovat jednání jako „šíření vědomě nepravdivých údajů o činnosti SSSR v letech druhé světové války“ trestněprávní cestou (sazba až pět let). Režimní propaganda vydává tuto úpravu za příklad „zákonů na ochranu paměti“, jež existují i v některých zemích Západu. Dosavadní aplikace, zvláště pak kauzy proti prominentním historikům zkoumajícím zločiny stalinismu, jakož i pokračující nástup na nevládní organizace nasvědčují spíše tomu, že skutečným smyslem opatření je kontrola válečných narativů a znemožnění historické debaty.

Kontrola historických výkladů tak představuje důležitý nástroj nadvlády ruského státu nad společností. Slouží jako prostředek vojensko-patriotické mobilizace obyvatel „ruského světa“ doma i za jeho hranicemi. Monopolizace odkazu dědictví vítězství proti fašismu ospravedlňuje masivní militarizaci státu. Spolu s tím poskytuje vládnoucímu režimu imunitu vůči kritice vlastních selhání ze strany případných oponentů, které tak lze jednoduše ostrakizovat jako „fašisty“.

Putinovy „války o historii“ mají rovněž výraznou vnější dimenzi. Militarizace kolektivního vědomí vytváří živnou půdu pro reálné agrese. Stojí za připomenutí, že právě skrz „boj proti fašismu“ Rusko rámuje svoji probíhající agresi proti Ukrajině. Již pravidelné provokace motorkářských gangů, vměšování ruské ambasády v Praze do záležitostí místní samosprávy ve věci pomníku maršála Koněva, aktuální spory o péči o vojenské hřbitovy – to vše jsou měkčí formy téhož, s nimiž se lze dnes setkat v České republice, jak upozorňuje ve svých výročních zprávách BIS.

Anexí Krymu a ozbrojeným vpádem do Donbasu v roce 2014 podniklo Rusko radikální pokus o opětovnou institucionalizaci kultury územních výbojů a útočných válek, o nichž Evropa měla za to, že jsou již dávno minulostí. Je proto více než kdy jindy aktuální si připomínat, kam takové chování může vést, nesetká-li se s adekvátním odporem. A s tím i jeden pozapomenutý pakt, který k tomu všemu vydláždil cestu.