Úhyn krav na Chomutovsku potrestal soud vězením a podmínkou

Krajský soud v Ústí nad Labem poslal ředitele farmy v Krušných horách, kde zemřely nejméně desítky krav, na šest let a devět měsíců do vězení a zakázal mu chov zvířat po dobu deseti let. Jednateli firmy vyměřil dva roky vězení s podmíněným odkladem na pět let. Firma má zaplatit 4,5 milionu korun. Rozhodnutí není pravomocné. Soud poprvé rozhodl o sedmi a pěti letech vězení na podzim 2023, případ mu vrátil odvolací soud k opětovnému projednání.