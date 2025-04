Rusko chce zrušit zákaz Talibanu v zemi kvůli společnému boji proti IS

Ruská generální prokuratura požádala nejvyšší soud, aby pozastavil zákaz činnosti afghánského vládnoucího hnutí Taliban v Rusku, oznámila v pondělí agentura Interfax. Navzdory tomu, že je v zemi Taliban více než dvacet let na seznamu teroristických organizací, hostily ruské úřady delegace hnutí nejen v Moskvě. Ta podle Carnegieho střediska usiluje o užší spolupráci s Kábulem v boji proti organizaci Islámský stát (IS).

Na jaře roku 2024 se začal připravovat návrh zákona, který by mohl zrušit status Talibanu jako organizace uznané za teroristickou. Ještě dříve některá státní média přestala, jak to vyžaduje zákon, doprovázet zmínky o této skupině povinnou poznámkou „v Rusku uznána za teroristickou organizaci a zakázána“, připomíná ruská odnož BBC.

Na to, že Moskva pravděpodobně usiluje o užší spolupráci s Kábulem v boji proti IS, upozornilo také analytické Carnegieho středisko. Organizace Islámský stát se přihlásila k útoku na koncertní síň na okraji Moskvy, který si podle tamních úřadů vyžádal 145 mrtvých a 550 zraněných.

Ředitel ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov tehdy zároveň prohlásil, že agentura dokončuje práce na vyřazení Talibanu ze seznamu. Dále poznamenal, že činnost islamistického hnutí „má za cíl obnovit pořádek a udržet stabilitu“ v zemi s tím, že demonstruje svou připravenost bojovat proti afghánskému křídlu takzvaného Islámského státu. Ruská odnož BBC připomíná, že jak IS, tak jeho afghánské křídlo jsou v Rusku zakázané.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov k tomu tehdy uvedl, že návrh „odráží objektivní realitu“. „Taliban je v Afghánistánu skutečnou silou a Ruské federaci to není lhostejné,“ řekl.

Zmocněnec ruského vůdce Vladimira Putina pro Afghánistán Zamir Kabulov loni v květnu uvedl, že ruské resorty zahraničí a spravedlnosti navrhly Putinovi, aby byl Taliban vyškrtnut ze seznamu teroristických organizací. Bez toho by podle Kabulova Moskva nemohla uznat hnutí jako „legitimní orgán v Afghánistánu“.

Carnegieho středisko nicméně poznamenává, že spolupráce Moskvy a Kábulu v boji proti IS bude obtížné dosáhnout, a to mimo jiné proto, že Taliban popírá, že by na jeho území nějací bojovníci byli.

Státní duma na konci listopadu obdržela návrh zákona, který by dočasně zrušil zákaz činnosti organizací uznaných v Rusku za teroristické. V důvodové zprávě k dokumentu se uvádí, že ruská legislativa „nestanovuje mechanismus, který by umožňoval pozastavit zákaz činnosti teroristické organizace“.

V prosinci byl dokument přijat ve všech čteních a nakonec podepsán i Putinem. K pozastavení zákazu je nutná žaloba generálního prokurátora (nebo jeho zástupce) a poté rozhodnutí soudu.

Proměna vztahů Ruska a Talibanu

Rusko má s Afghánistánem komplikovanou historii. V roce 1979 tehdejší Sovětský svaz podnikl do země invazi, jejím cílem bylo udržet v zemi nastolený spřátelený režim, ovšem v boji s mudžáhidy SSSR utrpěl těžké ztráty a po téměř deseti letech se vojska vyslaná Moskvou stáhla.

Taliban, který reálně vládl na většině území Afghánistánu v letech 1996–2001, byl v Rusku uznán za teroristické hnutí a v roce 2003 zakázán. Několik let předtím hnutí otevřeně podporovalo čečenské separatisty, a dokonce vyhlásilo Rusku svatou válku.

V průběhu dvaceti let byla v ruských regionech proti osobám podezřelým z napojení na Taliban zahajována trestní řízení.

Postoj ruských úřadů k islamistickému hnutí se začal měnit poté, co vyhlásily válku IS, který ovládl velkou část Blízkého východu a severní Afriky. V roce 2015 zmocněnec Kabulov uvedl, že Rusko a Taliban mají v boji proti IS společné zájmy.