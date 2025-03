Rádio Svobodná Evropa je pro nás klíčové, Taliban se nás snaží umlčet, říká afghánská novinářka

Jakub Hříbek,

Věra Svobodová

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Budova Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda

Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) se brání chystanému ukončení financování stanice ze strany USA žalobou. O záchraně v Praze sídlící rozhlasové stanice jedná i česká vláda, která se snaží najít na půdě Evropské unie pro další chod rádia podporu. Programy stanice každý týden sleduje téměř padesát milionů lidí ve 23 zemích světa. Na to, co by jeho případný konec znamenal pro novináře, kteří v rádiu pracují, ale i pro země, do kterých vysílají, se zaměří pořad Newsroom ČT24, který začíná ve 21:10 na ČT24.

„Pro mě je (konec vysílání, pozn. red.) nepředstavitelný, abych byl upřímný. Mnoho lidí si myslí, že Rádio Svobodná Evropa je záležitostí sedmdesátých let, kdy lidé poslouchali zakázané stanice a podobně. To už ale mnoho, mnoho let neplatí,“ říká ruský novinář Svobodné Evropy, který kvůli bezpečnosti nechtěl uvést své jméno. Rádio vysílá zejména do zemí, kde jsou potlačována lidská práva nebo omezována svoboda slova, jako jsou Rusko, Írán nebo Afghánistán. „V afghánském mediálním prostoru byla tohle vždy velmi důležitá organizace. Než se Taliban v roce 2021 chopil moci, státní průzkum zjistil, že 47 procent dospělé populace získává informace z Rádia Svobodná Evropa. To je tedy množství lidí, které každý týden oslovujeme,“ říká afghánská novinářka pracující pro Svobodnou Evropu Malali Bashirová.