SOUHRN: Zásadní události soboty 21. června

V sobotu poletí druhý repatriační let českých občanů z Izraele, který je od minulého pátku v konfliktu s Íránem. Uvedla to ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Stroj Airbus má kapacitu okolo osmdesáti lidí, bude zřejmě naplněn. V Praze už jsou Češi evakuovaní z ambasády v hlavním íránském městě Teheránu.





Motocyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Jsou zapojeni do mnoha vážných i smrtelných nehod, přičemž většina z nich je způsobena lidskou chybou, a to jak ze strany samotných motorkářů, tak i ostatních účastníků provozu. Jen v minulém roce na českých silnicích zahynulo 81 motocyklistů. Jak mohou řidiči aut předcházet nehodám s motorkami a na co by si měli dávat pozor sami motocyklisté?