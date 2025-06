SOUHRN: Zásadní události středy 18. června

Poslanci druhým dnem rokují o vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS). Jednání vyvolalo opoziční ANO kvůli aféře s miliardovým darem v bitcoinech ministerstvu spravedlnosti. Hlasování se očekává ve večerních hodinách. Počet přihlášek do rozpravy po zhruba 19 hodinách klesl na zhruba polovinu z původních tří desítek. Kabinet zřejmě pokusu o svržení odolá. Opoziční strany ANO, SPD a Piráti nemají pro schválení návrhu dost hlasů.

Vládní většina uhájila před Ústavním soudem novelu, která zpřísnila podmínky předčasných důchodů. Návrh ANO na zrušení novely soudci zamítli. Napadený předpis také zpomalil valorizace. Cílem bylo zbrzdit zadlužování a růst výdajů. Soud se vyjádřil také k údajnému omezení diskuse ve sněmovně při projednávání předlohy. Podle instituce vládní většina porušila jednací řád odůvodněně, měla by tak však činit jen v krajních situacích, kdy čelí obstrukcím menšiny. Soud zároveň vyzval k reformě řádu.

Americký prezident Donald Trump je stále více nakloněn přímému zapojení USA do izraelských úderů na Írán, informovala po jednání týmu pro národní bezpečnost média s odvoláním na své zdroje. Izrael a Írán v noci na středu pokračovaly ve vzájemných vzdušných úderech. Jeruzalém uvedl, že zaútočil na továrny na zbraně a jaderná zařízení. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) potvrdila údery na dvě továrny zapojené do výroby zařízení na obohacování uranu. Íránské revoluční gardy naopak vypálily nadzvukové střely Fattáh.

Nikdo neví, co udělám, na rozhovory je pozdě, vzkázal Íránu Trump

Slovenská policie na pokyn Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) provedla razie, a to nejspíš v souvislosti s darováním vojenského materiálu bránící se Ukrajině, vyplývá z vyjádření slovenského ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka. Podle slovenských médií kriminalisté zadrželi bývalého šéfa jedné ze slovenských zbrojovek a chtěli zadržet také exministra obrany Jaroslava Nadě, který je ale na dovolené v Kanadě. Policejní akci označil Naď za divadlo.





Boj proti covidové pandemii byl v Severní Koreji založený na lhaní. Režim dva roky popíral, že by virus do země pronikl, zatímco většina obyvatel se s ním už tehdy setkala. První analýza svého druhu přiblížila, jak to tehdy v totalitní zemi vypadalo.