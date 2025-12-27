SOUHRN: Zásadní události soboty 27. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 27. prosince 2025.
Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří
Zástupci Thajska a Kambodži podepsali novou dohodu o okamžitém příměří, oznámili v sobotu po třídenním jednání ministři obrany obou států. Předchozí dohoda o klidu zbraní platila od léta. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si vyžádal už desítky obětí. V neděli a v pondělí o něm mají dál jednat vysocí představitelé obou zemí a rovněž Číny. Příměří přivítaly Evropská unie a OSN.
Protikorupční úřad Ukrajiny uvedl, že odhalil úplatkářství v řadách poslanců
Národní protikorupční úřad Ukrajiny NABU v sobotu na sociální síti Telegram sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou SAP odhalil organizovanou zločineckou skupinu, jejímiž členy jsou někteří současní ukrajinští poslanci. Dle úřadu systematicky přijímali úplatky výměnou za své hlasy v parlamentu. NABU zároveň uvedl, že státní bezpečnostní složky jeho vyšetřovatelům bránily ve vstupu do kanceláří parlamentních výborů.
Rusko prodloužilo zákaz vývozu benzinu do konce února
Ruská vláda prodloužila dočasný zákaz exportu benzinu do 28. února 2026 pro všechny vývozce včetně části výrobců. Moskva zároveň do konce února prodloužila zákaz vývozu nafty a námořního paliva. Zákaz se však nevztahuje na přímé výrobce ropných produktů, informovala v sobotu ruská státní agentura Interfax s odvoláním na tiskovou službu vlády.
Na severu Čech se může večer tvořit ledovka, varovali meteorologové
Na severu Čech se může v sobotu večer při mrznoucím mrholení nebo dešti tvořit slabá ledovka. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. Hrozí úrazy a komplikace v dopravě. Během noci na neděli riziko mrznoucích srážek pomine.
Kyjev po ruských úderech hlásí oběti a desítky zraněných
Ukrajinské hlavní město Kyjev hlásí po ruských úderech nejméně dvě oběti a přibližně tři desítky zraněných. Několik z nich bylo i v sobotu odpoledne stále v nemocnici. Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu s pomocí téměř pěti set dronů a čtyřiceti raket, přičemž cílilo na energetickou i civilní infrastrukturu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který v sobotu zároveň cestuje do Severní Ameriky na jednání s lídry Kanady a USA. Kvůli ruským úderům na Ukrajině vzlétly i polské stíhačky. Energetická společnost DTEK později uvedla, že kvůli úderům skončil v Kyjevě a okolí bez proudu více než milion domácností. Dodala, že část dodávek se již podařilo obnovit.
Zemřel kytarista a klávesista skupiny The Cure Perry Bamonte
Britská alternativní hudební skupina The Cure v pátek oznámila, že zemřel její kytarista a klávesista Perry Bamonte. Hudebník byl členem kapely od roku 1990. Po krátké nemoci zemřel během vánočních svátků ve věku 65 let.
Skalpovali asi i Slované. Nová studie nabízí historii lidských trofejí
Snad žádný dobrý western se neobejde bez skalpování nepřátel. Pro Čechy exotická praktika, kterou znají zřejmě především z knih a filmů o Divokém západě, má přitom své kořeny i v Evropě a mnohem hlouběji než v době bojů původních Američanů s bílými kolonizátory. Zároveň se kolem skalpování dlouhodobě šíří řada mýtů. I ty chce vyvracet nová obsáhlá kniha věnovaná právě těmto vlasovým trofejím.