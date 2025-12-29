Volby, válka, kryty a Trump. Co vás v roce 2025 nejvíc zaujalo

Rok 2025 byl velmi bohatý na zpravodajské dění. Analytický nástroj Chartbeat měřil, jaká témata i které konkrétní texty vás na webu ČT24 zaujaly nejvíc. A díky tomu, že jej používají desítky tisíc médií ve více než šedesátce zemí, dodal i informace, co se nejvíc četlo ve světě.
Největší zájem měli čtenáři webu ČT24 o sněmovní volby, a to jak předvolební debaty, volební speciál s přehlednými informacemi o sčítání hlasů i přepočtu na mandáty, tak textový přenos, v němž jsme sledovali dění volebního dne i noci minutu po minutě. O výsledku voleb byl i nejčtenější článek roku.
Dlouhodobě nejsledovanějším tématem byla i letos rusko-ukrajinská válka. Trvá velký zájem o rozcestník k aktuálním informacím i o rychlé zpravodajství v textovém přenosu. Čtené jsou i rozsáhlejší analýzy, nejvíc vás zaujal prosincový text připomínající skutečné ruské ambice ve východní i střední Evropě.
Že je ČT24 médiem, kam se lidé obracejí ve chvílích skutečné nebo i domnělé krize, jste potvrdili velkým zájmem o informace o červencovém výpadku elektrického proudu, nebo o interaktivní mapu ukazující rozložení krytů civilní obrany.
Vysoce nadprůměrný zájem byl letos ještě o otevření obálky se slovy Tomáše Garrigua Masaryka.
Pokud se vezme kromě samotného kliku v úvahu také čas strávený skutečným čtením, zajímaly vás také reakce na aféru Signalgate, v níž administrativa Donalda Trumpa řešila citlivé otázky vojenského úderu v Jemenu v aplikaci Signal a do skupiny pozvala i novináře magazínu The Atlantic. Podrobně jste také četli o nových pravidlech pro braní volna z práce.
Jaké články se na webu ČT24 čtou zrovna nejvíc, můžete nyní zjistit díky novému počítadlu na domovské stránce. Seznamy aktuálně nejčtenějších textů ke konkrétním tématům se pak objevují přímo v článcích.
Témata rezonující ve světě
Trumpova administrativa na sebe od lednového nástupu strhávala velkou část pozornosti i ve světovém měřítku. Článek The Atlantic odhalující kauzu Signalgate se v žebříčku Chartbeatu dostal na druhé místo. Mezi nejčtenější se dostaly i texty o roztržce mezi Trumpem a Elonem Muskem, o zavádění amerických cel či o sporu o zveřejnění dokumentů z kauzy Jeffreyho Epsteina.
Velmi silně rezonovalo také téma vraždy Charlieho Kirka. Vůbec nečtenějším byl však text Fox News o okolnostech smrti Gena Hackmana a jeho ženy.