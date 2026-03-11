SOUHRN: Zásadní události středy 11. března

Právě se stalo
Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 11. března 2026.

Sněmovna ve třetím čtení schvaluje státní rozpočet

Poslance čeká schvalování návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Jeho základní parametry se schodkem 310 miliard korun už podpořili a ve středu budou rozhodovat o návrzích na přesuny uvnitř rozpočtu a pak ho schvalovat jako celek. Vládní koalice složená z ANO, SPD a Motoristů má dostatek hlasů, aby svůj první rozpočet prosadila. Opozice kritizuje mimo jiné podle ní nízké výdaje na obranu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) poslance požádala, aby návrh podpořili.

Schillerová poslance požádala o podporu rozpočtu. Opozice návrh kritizuje
Jednání Poslanecké sněmovny (11. března 2026)


Z nouzových rezerv uvolní agentura IEA rekordní množství ropy

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) v reakci na narušení trhu s ropou kvůli konfliktu na Blízkém východě uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv. Vyšší cena ropy se promítá i na čerpacích stanicích. Průměrná cena nafty v Česku stoupla nad 40 korun za litr. Od začátku války na Blízkém východě 28. února dosud nafta zdražila o víc než sedm korun na litr. Zdražuje i benzin Natural 95, ale o něco pomaleji. Vyplývá to z údajů společnosti CCS.

Z nouzových rezerv uvolní agentura IEA rekordní množství ropy
Ilustrační foto
Izrael a Írán podnikly vzdušné útoky, u Íránu byly zasaženy tři nákladní lodě
Íránská raketa letí směrem k Izraeli, Jeruzalém, 11. března 2026


Lety prezidenta a šéfů komor podléhají souhlasu premiéra, usnesla se vláda

Vláda zrušila víc než 25 let staré usnesení, podle kterého nelze omezit lety prezidentovi republiky a předsedům parlamentních komor. Nově pro ně platí, že o prioritách při organizaci letecké dopravy rozhoduje předseda vlády. Ředitel odboru komunikace Strakovy akademie Martin Vodička sdělil, že změna umožní rychlejší a operativnější rozhodování v případě krizí.

Lety prezidenta a šéfů komor podléhají souhlasu premiéra, usnesla se vláda
Andrej Babiš (snímek ze 4. října)


Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Vrátit se za současné krize na Blízkém východě k ruským fosilním palivům by byla strategická chyba, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Dokud bude Evropská unie dovážet významnou část fosilních paliv z nestabilních regionů, je podle ní zranitelná a závislá.

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová


Hromadné hroby odhalily míru černé smrti v Čechách

Kutnohorská kostnice je místem, které budí zájem turistů i spisovatelů. Ale také vědců, v jejím okolí je totiž pohřbeno asi 40 tisíc lidí. Nová analýza jejich kostí prokázala, jak dramaticky zasáhla české země v půlce čtrnáctého století morová epidemie.

Hromadné hroby odhalily míru černé smrti v Čechách
Hroby podél kostnice v Kutné hoře

